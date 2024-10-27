«Мбаппе выставил себя «историческим дураком». Европа разносит звезду «Реала» после «Барсы»

«Барселона» разнесла мадридский «Реал» в «класико» — 4:0. Практически идеальный матч команды Ханс-Дитер Флика в обороне, которая явно ощущала себя королями в атаке. «Реал» оказался бессилен, а одна из его главных звёзд – Килиан Мбаппе – провалил свою первую встречу с «Барсой» за мадридцев. А что о прошедшей встрече думает испанская и мировая пресса? Смотрим.

Дермот Корриган из The Athletic отмечает, что итог встречи отражает проблемы «Реала»: «У «Барселоны», конечно, есть проблемы. Хаоса за пределами поля по-прежнему много. Тем не менее после субботней игры казалось невежливым искать негатив. Болельщики «Барсы» много страдали в последние годы, и команда пережила действительно трудные времена. Многие в клубе будут рады, что всё внимание переключилось на «Реал». Этот результат означает, что именно команда Карло Анчелотти находится в кризисе».

«Если вы хотите найти главную проблему «Реала», то стоит отметить неспособность заменить такого игрока, как Тони Кроос. 34-летний немец ушёл из футбола в июле, оставив пустоту в центральной части поля мадридцев. Летом в клубе много думали о приходе Мбаппе, но мало внимания уделялось тому, что команда потеряла Крооса», — Calciomercato в своём материале делает акцент на потере «Реалом» немецкого полузащитника летом.

Тони Кроос аплодирует болельщикам «Реала» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Луис Мигельсанц из Sport.es разнёс Мбаппе за его игру в дебютном «класико»: «Килиан Мбаппе приехал в Мадрид якобы для того, чтобы завоёвывать титулы и быть лидером команды. Но француз выставил себя «историческим дураком» в своём первом «класико». Он мешал в атаке и попадал в ловушку обороны гостей, то и дело оставаясь в офсайде. Это был один из худших вечеров Мбаппе в профессиональном футболе. Француз не чувствовал себя комфортно в матче с «Барсой». Он был медлительным, нервным и неточным».

«Жизнь прекрасна, когда живёшь на грани. Барселона в «класико» ходила по канату, но бесстрашный план был выполнен идеально. Риск от «Барселоны» оправдался — она уничтожила «Реал». Мадридцев разгромила команда с шестью игроками младше 21 года в старте», — Сид Лоу из The Guardian остался в восторге от игры каталонцев.

«Это игра отразила происходящее в сезоне. «Реал» имеет проблемы, а «Барселона» добивается результатов через командную игру. В этом «класико» дисциплина побила соперника, а в атаке «Барса» показала убойную реализацию», — отметил журналист A Bola Франсишку Алвеш Тавареш.

Sky Sports вводит в язык новый термин: «Это очень, очень важная победа для Ханси Флика. Его «Барселона» заслужила похвалы в этом сезоне настолько, что в ходу фраза «флики-флака», игра слов, отсылающая к тактике Пепа Гвардиолы «тики-така». Можно ли вообще победить «Барсу» в Европе в этом сезоне?»

«Историческая победа, отражающая точную дистанцию ​​между «Барселоной» и действующим чемпионом. «Барса» рулит. И с огромным авторитетом. Что есть, то есть. Мбаппе ещё не достиг того уровня, которого от него ожидают. Матч с «Барселоной» выглядел идеальным, чтобы сделать шаг вперёд, но нам придётся ждать дальше», — Хосе Мария Родригес из Marca хвалит «Барсу» и ждёт большего от Мбаппе.

Ферран Мартинес из Mundo Deportivo выделяет Роберта Левандовского, ставшего автором дубля в прошедшей встрече: «Его прозвали роботом или андроидом. Некоторые заблуждающиеся люди даже осмеливаются называть его дедушкой. Но 36-летний Роберт Левандовски отказывается принимать свой возраст. Его футбольная карьера близится к завершению. Но нет, у него всё ещё есть цель, он продолжает решать в ключевые моменты».

Роберт Левандовски Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Вся честь Флику: он не отступил от своих идей. Тренер правильно выбрал тактику и не испугался «Сантьяго Бернабеу». За это он заслуживает всех похвал. Это колоссальный успех на старте работы Флика в Каталонии. С очень небольшими инвестициями и проблемами в ряде ключевых областей он сотворил чудеса с «Барсой». Предстоит долгий путь — и «Реал», несомненно, покажет свою лучшую игру в апреле. Но «Барселона» выглядит обнадёживающе», — журналист Goal Том Хиндл хвалит Ханс-Дитера Флика.

«Барселона» рисковала в обороне, но рецепт оправдал себя. 12 офсайдов в атаке у «Реала», объединяющего лучшие атакующие таланты планеты, говорят о качестве игры защиты под руководством Ханси Флика. Эта цифра также свидетельствует о нетерпеливости и неточности нападения во главе с Мбаппе. Француз мечтал о совсем другом дебюте в «класико», — журналист Артур Верделет из французской L’Equipe акцентирует внимание на офсайдных «ловушках» от «Барсы».

Карлос Форханес из AS также критикует «девятку» мадридцев: «Первое «класико» для Мбаппе стало катастрофой: он провалился и восемь раз попал в офсайд. Он пришёл в «Реал» не для этого. Первый матч с «Барсой» за «Мадрид» для Килиана и первый, который он захочет стереть из своей памяти. Снова и снова, снова и снова… Когда счёт всё ещё был 0:2 и часы показывали 60-ю минуту, Мбаппе уже шесть раз попал в офсайд. Неслыханно. А в тех очень редких случаях, когда Мбаппе удавалось избежать флажка линейного судьи, он не делал разницы».

Килиан Мбаппе Фото: David Ramos/Getty Images

«Килиану Мбаппе, вероятно, снятся кошмары, как лайнсмен поднимает флаг, сигнализируя офсайд. Француза покупали как раз для матчей такого уровня. Но чуда не произошло. Килиан Мбаппе показал Килиана Мбаппе образца последних месяцев», — французская Footmercato также прошлась по лидеру своей сборной.

«Барса» выпустила на поле самую молодую команду в матчах с «Реалом» с 1956 года. Однако решающим фактором стал 36-летний Левандовски, который вырвал победу у «Мадрида», показав мастерство в завершении. Как ни посмотри, этот вечер стал катастрофическим для «Реала». Они не только прервали свою серию без поражений, но и отстали на шесть очков от «Барсы» в Ла Лиге», — Сэм Мардсен из ESPN подмечает крутость «Барсы».