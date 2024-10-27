Как же повезло «Спартаку» с победным голом! Гончаренко проиграл ему впервые за пять лет

«Спартак» Станковича – большая загадка. За четыре последних тура они умудрились пропустить по три мяча от «Локомотива» и «Краснодара», забить столько же «Ростову» и сыграть вничью с «Динамо». Совсем не закономерные по смыслу результаты. А в медиа после поражения от действующих лидеров РПЛ запустилась вечная дискуссия – стоит ли Станковичу продолжать работу или руководству пора думать об увольнении. В таком разнородном фоне команда готовилась к выезду в Нижний Новгород, где на удивление ситуация куда спокойнее.

Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН» в международную паузу. И после его прихода команда сначала сыграла вничью с «Ростовом» в чемпионате, а потом победила «Краснодар» в Кубке. Да, вторая встреча уже никак не влияла на продолжение борьбы в турнире. Но всё равно приятно. А теперь – матч со «Спартаком». Гончаренко ещё по периоду работы в ЦСКА наверняка помнит, насколько это интересно. Кстати, на протяжении пяти (!) лет Гончаренко «Спартаку» не проигрывал. Последний раз – как раз ещё будучи тренером ЦСКА.

Перед матчем на поле появился Олег Романцев. Сейчас он советник руководства клуба из Нижнего, но отдал символический пас из центра поля в сторону спартаковцев. А потом тепло поприветствовал Станковича. Казалось, свои симпатии ветеран обозначил очень конкретно.

Сербский тренер удивил некоторых составом. Например, в основе вышел Пруцев, который не появлялся во встречах РПЛ с конца августа – ему предстояло заменить дисквалифицированного Умярова. В атаке компанию Барко и Угальде составил Маркиньос и Тео Бонгонда – точно не самая очевидная опция, от которой, по слухам, и вовсе хотят избавиться. У Гончаренко всё чуть более очевидно. Но всё это из-за ограниченного выбора. Интересно, что матч команда начала без номинальных нападающих. Эту функцию выполнял Царукян.

В первом тайме команды очень долго разгонялись. Команды словно впервые играли друг с другом и боялись обозначать преимущество. Зато было несколько серьёзных столкновений: Угальде и Каричу повезло, что обошлось без повреждений. «Спартак» чуть чаще подходил к воротам, но всё заканчивалось либо потерями, либо дальними ударами. Один из них команда нанесла на 29-й минуте. Первым на добивание поспел Мартинс, но вместо удара рухнул на газон. Москалёв тут же указал на «точку», но потом его пригласили к монитору. На повторе было чётко видно, что игрок «Спартака» сам налетел на фол. Арбитр признал ошибку и отменил решение. В итоге показал симулянту жёлтую карточку.

На 42-й минуте Мартинс вновь просил пенальти. Правда, до этого не реализовал отличный выход чуть ли не один на один – в самом опасном моменте за тайм здорово сыграл Медведев. Но в этот раз арбитр не отреагировал. Больше ничего опасного команды за первый тайм не создали.

В перерыве тренеры обошлись без замен, хотя, казалось, они напрашивались. Но даже без новых игроков «Спартак» всё-таки стал увеличивать давление у ворот соперника. На 56-й минуте очередной отличный шанс не реализовал Мартинс – он оказался почти перед воротами, но пробил выше. А сразу после серии взаимных замен гости всё-таки забили. Медведев ошибся при выносе мяча, который оказался у Тео. Тот накрутил несколько игроков, переместился с одного края штрафной на другой и пробил сквозь голкипера. С одной стороны – вышло изящно. С другой – гостям повезло, что мяч у Медведева срезался и достался Бонгонда.

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Гончаренко отреагировал ещё несколькими заменами, подгонял своих игроков и призывал идти вперёд. Но силы у команды резко закончились. В концовке не удалось организовать даже подобие навала. Зато получилось пропустить. Вышедший на поле Николсон здорово открылся, опоздал с ударом и бахнул в ногу Гоцука. Дальше удивительная траектория – и мяч залетел в ворота.

В концовке – ещё одна неприятная новость: Карапузов влетел в ногу Барко и увидел перед собой красную карточку. Первое поражение Гончаренко после возвращения в РПЛ. И шестая победа для Станковича в сезоне. «Спартак» остался шестым, но в одном очке от «Динамо» и в двух – от ЦСКА. Может, ещё не всё потеряно?