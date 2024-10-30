Нападающий «Зенита» уехал в Англию и феерит! Изидор тащит знаменитый клуб в АПЛ

В воскресенье, 27 октября, «Зенит» и «Локомотив» бились в Санкт-Петербурге, а тем временем бывший игрок этих клубов Вильсон Изидор принимал поздравления с очередным голом. 24-летний форвард здорово начал карьеру в Англии после перехода в «Сандерленд». Француз тащит «чёрных котов» в АПЛ.

Изидор перешёл из «Зенита» в «Сандерленд» незадолго до закрытия летнего окна в Англии – в конце августа. По данным Transfermarkt, клуб Чемпионшипа арендовал Вильсона до конца сезона за € 750 тыс. (включены также бонусы в размере € 250 тыс.) с опцией выкупа ещё за € 5-6 млн. Таким образом, «Зенит» при определённых условиях может заработать на французе до € 7 млн. Достаточно хорошие деньги для чемпиона России, если исходить из того, что форвард не раскрылся в команде Сергея Семака. За год с небольшим он забил всего четыре мяча в 26 матчах за сине-бело-голубых, включая один гол на групповом этапе Кубка России незадолго до ухода.

Изидор оказался в «Сандерленде» благодаря французскому тренеру этой команды Режису Ле Брису. Они пересекались ещё в то время, когда юный Вильсон занимался в академии «Ренна». Ле Брис начинал свою тренерскую карьеру там же. Правда, вместе они так и не поработали. Но Режис продолжал следить за Изидором и звал форварда к себе в «Лорьян», с которым в прошлом сезоне занял 17-е место в чемпионате Франции.

«Вильсон — универсальный нападающий, способный играть на разных позициях в атаке. Нам будут полезны его качества. Я родом из того же региона во Франции, что и он, поэтому мы знаем друг друга, хотя раньше его не тренировал. У меня была возможность поработать с ним в прошлом сезоне в «Лорьяне», но не сложилось, так что я рад, что мы встретились в «Сандерленде». Изидор дополнит нашу команду», – говорил Ле Брис после того, как английский клуб подписал форварда «Зенита».

Ещё восемь лет назад «Сандерленд» выступал в АПЛ – клуб не покидал элитный дивизион с сезона-2007/2008 по сезон-2016/2017. Потом свалился в Чемпионшип, а оттуда – в третий дивизион. Теперь, похоже, возрождается. В 2022 году «чёрные коты», которые в прошлом веке выигрывали чемпионат Англии, вернулись в Чемпионшип. И в первом же сезоне финишировали шестыми. Однако в прошедшем чемпионате опять случился спад – «Сандерленд» занял лишь 16-е место. Французского тренера взяли в надежде на то, что он поможет побороться за путёвку в АПЛ.

По общей стоимости состава «Сандерленд» в этом сезоне четвёртый в Чемпионшипе – € 100,3 млн по версии Transfermarkt. К слову, в РПЛ это был бы третий результат после «Зенита» (€ 181,2 млн) и «Спартака» (€ 103,2 млн). Впереди только «Бёрнли» (€ 186,7 млн), «Лидс» (€ 173,5 млн) и «Лутон» (€ 101,1 млн). Таков сегодняшний уровень второго английского дивизиона. А вот по средней стоимости состава «Сандерленд» занимает пятое место с показателем в € 3,3 млн – уступает ещё и «Шеффилд Юнайтед».

Но деньги, как известно, в футбол не играют. Это сейчас доказывает и Ле Брис со своей командой. После 12 туров Чемпионшипа лидирует как раз «Сандерленд» с девятью победами, одной ничьей и двумя поражениями. «Чёрные коты» неплохо оторвались от конкурентов – на пять очков от «Бёрнли» и «Лидс Юнайтед», на шесть — от «Шеффилд Юнайтед». А Изидор делит лидерство в списке лучших бомбардиров «Сандерленда»!

ВИЛЬСОН ИЗИДОР Фото: George Wood/Getty Images

Вильсон приехал в английскую команду, когда уже были сыграны первые три тура. Затем Ле Брис стал аккуратно вводить нового форварда в состав. В своих первых трёх матчах за «Сандерленд» Изидор выходил на замену на 10-20 минут. Результативных действий не совершал. Но как только тренер доверил соотечественнику место в основе, тот начал забивать.

Впервые Изидор вышел в стартовом составе в конце сентября в выездном матче с «Уотфордом» (1:2). Экс-зенитовец забил при счёте 0:1 в начале второго тайма. После прохода и передачи Патрика Робертса с правого фланга Вильсон сыграл как классический центрфорвард – оторвался от защитника и ударом в касание отправил мяч в сетку.

В следующем домашнем матче с «Дерби» (2:0) команда Ле Бриса победила благодаря голам Джоба Беллингема – младшего брата полузащитника «Реала» Джуда – и Изидора. Вильсон опять классно сыграл на опережение. На сей раз кросс пришёл с левого фланга, а француз ловко ушёл от двух защитников и забил из вратарской.

Потом Изидор сделал паузу в матче с «Лидсом» (2:2), но только на один тур. 20 октября, выйдя в основе в выездном матче с «Халлом» (1:0), Вильсон сотворил победный гол. Да какой! На исходе часа игры после стандарта соперника он убежал в контратаке со своей половины поля, обыграл защитника и перебросил мяч через вратаря. Этот гол-шедевр стоит того, чтобы его увидеть.

Видео гола Изидора (с 1:28):

Права на видео принадлежат EPL. Видео доступно на канале Sunderland AFC в YouTube.

Во встрече 11-го тура с «Лутоном» (2:1) Вильсон не совершил результативных действий. Зато в минувший уикенд француз забил свой четвёртый мяч за «Сандерленд» — в домашнем матче с «Оксфорд Юнайтед» (2:0). Интересно, что команда Ле Бриса опять выиграла за счёт точных ударов Беллингема-младшего и Изидора. Гол экс-зенитовца простой, но, опять же, очень красивый: рывок за спины защитникам, пас из глубины и удар с лёта в касание в дальний нижний угол. В чемпионате России мы уже и забыли, что Вильсон способен так забивать.

В Англии же, судя по всему, удивлены таким ярким стартом в Чемпионшипе запасного «Зенита». Впрочем, для Ле Бриса это не сюрприз. Главный тренер «Сандерленда» сказал на днях:

«Изидор – это подарок для тренера и команды, конечно. Я не удивлён, потому что был уверен, когда мы подписывали его, что он сможет так играть. Однако мы не представляли заранее, как Вильсон интегрируется в команду, какую связь создаст с остальными футболистами. Ведь он выступал в другой лиге, в другой стране и не знал Англию. Но Изидор быстро нашёл общий язык с партнёрами. У него много сильных качеств, и он хочет учиться. Его результативность хороша».

Теперь у Изидора всего за девять матчей в составе «Сандерленда» столько же голов, сколько было за всё время в «Зените». Увидим его через год, забивающим в АПЛ?