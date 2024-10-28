Вручение «Золотого мяча» — 2024! Всё-таки Винисиус или кто-то из испанцев? LIVE

В списке номинантов есть ещё Родри и другие звёзды. Следим за церемонией вместе!

Друзья, всем привет! 28 октября — большой день в футболе, и дело не в матчах. Сегодня France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены. Начало — в 21:00 мск.

Кто же выиграет «Золотой мяч»? Главным претендентом называют Винисиуса Жуниора из «Реала», но в списке номинантов есть и другие звёзды: Родри («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»), Гарри Кейн («Бавария»), Ламин Ямаль («Барселона»). Всего среди кандидатов 30 человек.

Но «Золотой мяч» — не единственный приз, который вручат на сегодняшней церемонии. Мы также узнаем обладателей следующих наград: «Золотой мяч» среди женщин, Трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир сезона), Клуб года среди мужчин, Клуб года среди женщин, Тренер года в мужском футболе, Тренер года в женском футболе.

«Чемпионат» будет следить за церемоний «Золотого мяча» в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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