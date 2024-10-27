Ошеломительный матч «Динамо» и «Химок». Такой «перестрелки» в этом сезоне РПЛ ещё не было

С «Динамо» – не скучно! Команда Марцела Лички на пару с «Химками» устроила весёлую перестрелку и победила в матче с семью голами. Бело-голубые – в четырёх очках от лидера «Краснодара».

В стартовом составе «Динамо» неожиданно появился Тюкавин, несмотря на слова Лички о травме нападающего. Но в первом тайме Константин был незаметен, а вот его коллега по амплуа из «Химок» Заболотный разбрасывал соперников по сторонам, словно герой какого-нибудь боевика. В дебюте матча команды боролись за инициативу. Хотя динамовцы больше владели мячом, химчане мало в чём им уступали. В этой битве едва не получил травму Бителло. Опорник-новичок «Химок» Мехия совершил болезненный наступ на ногу бразильцу, но, как ни странно, не получил от судьи Казарцева даже жёлтую карточку. Бителло продолжил встречу, заметно прихрамывая.

Первого удара в створ зритель ждал фактически четверть часа. Пробил как раз Бителло, однако в его исполнении получился скорее пас в руки голкиперу Кокореву. «Динамо» старалось много работать между линиями, но трио химчан Мехия – Хосонов – Вера не проваливалось в центре. Соперники допускали большое количество брака, спешили и суетились при развитии атак. Самыми интересными у команд Лички и Франка Артиги были стандарты. Как раз после углового «Динамо» и забило на исходе получаса. Бело-голубые несколько раз выиграли мяч на подборе, Маричал отправил его Фомину, а центрхав классно принял на грудь и пробил.

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Но «Химки» отыгрались уже через минуту! Команда Артиги, начав с центра поля, забила невероятно простой гол. Филин вырезал длинный пас к чужой штрафной, Заболотный выиграл воздух у Бальбуэны и сделал скидку на Веру, а аргентинец прокинул мяч мимо Маричала и атаковал цель.

До перерыва команды и на два-то мяча вряд ли наиграли, а забили в итоге целых четыре. В компенсированное время «Химки» и «Динамо» также обменялись мячами в течение минуты с небольшим! Сперва хозяева соорудили ещё один гол при помощи сильнейшего качества Заболотного. На сей раз после длинного паса вперёд со стандарта нападающий сделал скидку на Бакаева. Зелимхан решил эпизод тремя касаниями, продолжив свою результативную серию, начатую в игре с «Локомотивом». Его удар не сумел заблокировать Фернандес.

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Вскоре парагвайский центрбек «Динамо», вынужденный закрывать сейчас левый фланг, исправился своим голом. Находившийся на грани удаления Терехов проиграл единоборство Нгамалё, и тот нашёл пасом Фернандеса. Роберто бил по воротам из-под Заболотного – вот такой удивительный момент.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В начале второго тайма первый удар по воротам нанёс Тюкавин. После этого «Динамо» забило третий мяч, правда, без участия Константина. Голевую атаку создал Фомин, забравший подбор и разрезавший оборону «Химок» классной проникающей передачей. А дальше была бразильская самба. Бителло прострелил – Артур Гомес замкнул на дальней штанге. Для Артиги в этом эпизоде случилась двойная неприятность: помимо динамовского гола, ещё и травма Джикии. Экс-капитан сборной России ушёл с поля.

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«Химки» снова оказались в ситуации, когда требовалось действовать первым номером, с преимуществом по владению. Но на сей раз ответить своим голом через минуту команда Артиги не сумела. Лучше всего у неё работала простая идея – забросы на Заболотного. Личка заменил Бителло и проведшего не лучший матч Тюкавина (два удара и 0 пасов под удар) на Карраскаля с Маухубом, и эта замена быстро сыграла. Вскоре Карраскаль разогнал стремительную атаку, а продолжили её Артур Гомес и Маухуб голевым пасом на Нгамалё. Оборона химчан без Джикии ужасно провалилась.

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Но каким же фантастическим был матч в Химках по своему сюжету! Вот на этот гол команда Артиги тут же ответила своим – через пару минут. Бакаев справа ушёл от уступавшего ему в резкости Фернандеса и поделился мячом с Магомедовым. А свежему хавбеку завершить атаку помог рикошет от Кутицкого.

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На последних минутах «Химки» давили и были близки к тому, чтобы добыть суперрезультативную ничью. В общем-то, заслуженную, пусть даже хозяева в два раза уступили по статистике ударов (12:24, в створ – 4:8). Но «Динамо» победило во втором матче подряд с тремя пропущенными мячами – в середине недели команда Лички обыграла «Крылья Советов» в Кубке России со счётом 6:3.