Топ-матчи понедельника: «Крылья Советов» — «Краснодар», хоккей и баскетбол

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Посмотреть все события 28 октября в Матч-центре
- 🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 17:00: «Трактор» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 18:30: «Крылья Советов» — «Краснодар», РПЛ, 13-й тур
- 🏀 19:00: УНИКС — МБА-МАИ, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ
- 🏒 19:30: СКА — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 23:00: «Мальорка» — «Атлетик» Бильбао, Примера, 11-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: продолжит ли Матвей Мичков серию с набранными очками?
Российский форвард мощно врывается в НХЛ – после восьми матчей на его счету девять результативных действий. При этом Матвей набирает очки уже в трёх встречах подряд – продолжится ли эта серия в игре с «Монреалем», который не славится надёжной обороной?
🏀 3:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: первая серьёзная проверка для «воинов»?
Стефен Карри и его «Голден Стэйт Уорриорз» стартовали в новом сезоне НБА с двух побед. Правда, соперники были не из числа претендентов на плей-офф – «Юта» и «Портленд». Тем не менее подопечные Стива Керра показывают отличную командную игру. На этот раз «воинам» предстоит сразиться с «Лос-Анджелес Клипперс» без Кавая Леонарда. «Парусники» с Терминатором и без – совершенно разные клубы. Но они смогли навязать хорошую борьбу «Финиксу», уступив лишь в овертайме, и победили «Денвер».
🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: одержит ли «Колорадо» пятую победу подряд?
После кошмарного старта сезона, когда «лавины» потерпели поражение в каждом из первых четырёх матчей, команда Джареда Бернара, кажется, пришла в себя – следующие четыре встречи «Эвеланш» завершили уже в свою пользу. «Оттава» кажется довольно удобным соперником, чтобы продлить эту серию. Смогут ли Кейл Макар и Ко справиться с «сенаторами»?
🏒 17:00: «Трактор» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Трактор» упрочит лидерство на Востоке?
Челябинцы прочно обосновались на вершине Восточной конференции – прямо сейчас «Трактор» с 32 очками занимает там единоличное первое место и опережает ближайшего преследователя аж на восемь очков. Ближайшим преследователем является как раз таки «Автомобилист», который попробует сократить отставание в очной встрече. Или же отрыв лидеров станет ещё более крупным?
⚽️ 18:30: «Крылья Советов» — «Краснодар», РПЛ, 13-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Краснодар» обыграет очередного соперника?
«Краснодар» не проигрывает со старта сезона, а в последних девяти турах неизменно побеждает. Впереди у команды Мурада Мусаева выезд в Самару. «Крыльям Советов» три очка жизненно необходимы: игроки сражаются не только за турнирные цели, но и за тренера Игоря Осинькина. Кризис результатов может повлиять на будущее специалиста в клубе. Получится у «Крыльев» совершить сенсацию и прервать безвыигрышную серию гостей? Или «Краснодар» без проблем разберётся с очередным соперником?
🏀 19:00: УНИКС — МБА-МАИ, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ
Интрига: москвичам удастся впервые в истории победить казанцев?
Очных встреч между УНИКСом и МБА-МАИ в истории Единой лиги ВТБ насчитывается целых семь с 2022 года. Ни разу московской команде не удавалось победить казанцев как дома, так и на выезде. Подопечные Василия Карасёва стартовали в сезоне-2024/2025 с пяти поражений, но затем одержали три победы в четырёх матчах. УНИКС же уступил лишь клубам из «большой четвёрки» – ЦСКА, «Зениту» и «Локомотиву-Кубань». Увидим ли мы историческую победу МБА-МАИ?
🏒 19:30: СКА — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли СКА одержать седьмую победу подряд?
Армейцы в отличной форме – они победили в последних шести матчах и забрались на второе место Западной конференции. У петербуржцев есть все шансы продлить удачную серию в игре с «Сибирью», которая проиграла три встречи подряд. СКА возьмёт верх и на этот раз?
⚽️ 23:00: «Мальорка» — «Атлетик» Бильбао, Примера, 11-й тур
Интрига: битва двух претендентов на еврокубки
Если «Атлетик» постоянно сражается за места в еврокубках, то видеть «Мальорку» на высоком месте непривычно. Команда идёт шестой, имея равное количество очков с клубом из Бильбао. Впереди у «Мальорки» и «Атлетика» очная встреча. Есть шанс подобраться к «Атлетико» и занять единоличное пятое место.