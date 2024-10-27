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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Расписание спортивных матчей 28 октября 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Крылья Советов» — «Краснодар», хоккей и баскетбол
Михаил Георгиев
Топ-матчи 28 октября
Аудио-версия:
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Начинаем рабочую неделю с ярких афиш: заключительная игра 13-го тура РПЛ, СКА — «Сибирь», а ещё «Трактор» — «Автомобилист» в КХЛ.

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Посмотреть все события 28 октября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Матвей Мичков серию с набранными очками?

Российский форвард мощно врывается в НХЛ – после восьми матчей на его счету девять результативных действий. При этом Матвей набирает очки уже в трёх встречах подряд – продолжится ли эта серия в игре с «Монреалем», который не славится надёжной обороной?

Матвей уже творит историю в НХЛ:
Шоу-матч от россиян в НХЛ! Капризов поставил личный рекорд, Мичков забил исторический гол
Видео
Шоу-матч от россиян в НХЛ! Капризов поставил личный рекорд, Мичков забил исторический гол

🏀 3:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая серьёзная проверка для «воинов»?

Стефен Карри и его «Голден Стэйт Уорриорз» стартовали в новом сезоне НБА с двух побед. Правда, соперники были не из числа претендентов на плей-офф – «Юта» и «Портленд». Тем не менее подопечные Стива Керра показывают отличную командную игру. На этот раз «воинам» предстоит сразиться с «Лос-Анджелес Клипперс» без Кавая Леонарда. «Парусники» с Терминатором и без – совершенно разные клубы. Но они смогли навязать хорошую борьбу «Финиксу», уступив лишь в овертайме, и победили «Денвер».

Редкий случай в НБА!
НБА признала ошибку, изменив итоговый счёт матча. Сезон только начался — а уже огонь
НБА признала ошибку, изменив итоговый счёт матча. Сезон только начался — а уже огонь

🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Колорадо» пятую победу подряд?

После кошмарного старта сезона, когда «лавины» потерпели поражение в каждом из первых четырёх матчей, команда Джареда Бернара, кажется, пришла в себя – следующие четыре встречи «Эвеланш» завершили уже в свою пользу. «Оттава» кажется довольно удобным соперником, чтобы продлить эту серию. Смогут ли Кейл Макар и Ко справиться с «сенаторами»?

Ждём в основе «Колорадо» российского вратаря:
Джаред Беднар заявил, что по-прежнему считает Георгиева основным вратарём «Колорадо»

🏒 17:00: «Трактор» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Трактор» упрочит лидерство на Востоке?

Челябинцы прочно обосновались на вершине Восточной конференции – прямо сейчас «Трактор» с 32 очками занимает там единоличное первое место и опережает ближайшего преследователя аж на восемь очков. Ближайшим преследователем является как раз таки «Автомобилист», который попробует сократить отставание в очной встрече. Или же отрыв лидеров станет ещё более крупным?

Большое интервью о «Тракторе»:
«В Челябинске есть вирус хоккея». Большой разговор с Сергеем Федотовым о «Тракторе»
Эксклюзив
«В Челябинске есть вирус хоккея». Большой разговор с Сергеем Федотовым о «Тракторе»

⚽️ 18:30: «Крылья Советов» — «Краснодар», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» обыграет очередного соперника?

«Краснодар» не проигрывает со старта сезона, а в последних девяти турах неизменно побеждает. Впереди у команды Мурада Мусаева выезд в Самару. «Крыльям Советов» три очка жизненно необходимы: игроки сражаются не только за турнирные цели, но и за тренера Игоря Осинькина. Кризис результатов может повлиять на будущее специалиста в клубе. Получится у «Крыльев» совершить сенсацию и прервать безвыигрышную серию гостей? Или «Краснодар» без проблем разберётся с очередным соперником?

Интервью «Чемпионата» с воспитанником академии «Краснодара»:
«Галицкого я обыграл в шахматы четыре раза». Из академии «Краснодара» — в футбол США
Эксклюзив
«Галицкого я обыграл в шахматы четыре раза». Из академии «Краснодара» — в футбол США

🏀 19:00: УНИКС — МБА-МАИ, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА-МАИ
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: москвичам удастся впервые в истории победить казанцев?

Очных встреч между УНИКСом и МБА-МАИ в истории Единой лиги ВТБ насчитывается целых семь с 2022 года. Ни разу московской команде не удавалось победить казанцев как дома, так и на выезде. Подопечные Василия Карасёва стартовали в сезоне-2024/2025 с пяти поражений, но затем одержали три победы в четырёх матчах. УНИКС же уступил лишь клубам из «большой четвёрки» – ЦСКА, «Зениту» и «Локомотиву-Кубань». Увидим ли мы историческую победу МБА-МАИ?

Яркое интервью с молодым талантом Единой лиги:
«Стать российским Дюрантом? Звучит круто». Невероятный путь Паши Исмаилова до Единой лиги
Эксклюзив
«Стать российским Дюрантом? Звучит круто». Невероятный путь Паши Исмаилова до Единой лиги

🏒 19:30: СКА — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли СКА одержать седьмую победу подряд?

Армейцы в отличной форме – они победили в последних шести матчах и забрались на второе место Западной конференции. У петербуржцев есть все шансы продлить удачную серию в игре с «Сибирью», которая проиграла три встречи подряд. СКА возьмёт верх и на этот раз?

Предыдущий матч СКА вышел резонансым:
Браво, КХЛ! Лига идеально разобралась в скандале вокруг матча «Спартак» — СКА
Браво, КХЛ! Лига идеально разобралась в скандале вокруг матча «Спартак» — СКА

⚽️ 23:00: «Мальорка» — «Атлетик» Бильбао, Примера, 11-й тур

Испания — Примера . 11-й тур
28 октября 2024, понедельник. 23:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва двух претендентов на еврокубки

Если «Атлетик» постоянно сражается за места в еврокубках, то видеть «Мальорку» на высоком месте непривычно. Команда идёт шестой, имея равное количество очков с клубом из Бильбао. Впереди у «Мальорки» и «Атлетика» очная встреча. Есть шанс подобраться к «Атлетико» и занять единоличное пятое место.

Как прошёл главный матч первой половины сезона в Испании:
«Барса» эталонно разнесла «Реал». Чемпионов не хватило даже на гол престижа
«Барса» эталонно разнесла «Реал». Чемпионов не хватило даже на гол престижа
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