«Локо» снова остановил «Зенит». Но без скандала не обойдётся

Понятно, что перед новым матчем эта статистика не имела никакого значения. «Локо» на прошлой неделе умудрился проиграть «Химкам» и перестал быть основным преследователем «Краснодара». «Зенит» же закатил пять мячей «Акрону». И вышел на второе место. Так что психологически перед встречей на своём поле петербуржцы точно чувствовали себя куда увереннее.

Семак вряд ли мог удивить составом. В последнее время тренер закончил с экспериментами. Обращало на себя внимание разве что присутствие Мантуана на фланге обороны, но и это обычная практика. Впереди – без Соболева, зато с Лусиано, Мостовым и Кассьеррой. Галактионов – тоже без сюрпризов: разве что Самошников пропускал игру из-за дисквалификации. Впереди у команды вышла тройка Тикнизян — Севикян — Воробьёв.

Уже на первых минутах хозяева могли остаться без лидера. Вендел и так вышел на поле с перемотанным бедром, а на третьей минуте рухнул на газон после подката от Батракова. На секунду показалось, что всё серьёзно. Но в итоге обошлось. Через некоторое время он вернулся на поле, пусть и хромал. Хотя все понимают: даже в таком состоянии бразилец лучше многих.

На девятой минуте функции Вендела выполнил Алип. Со своей половины вырезал передачу на ход Мостовому, Андрей убежал от всех и выскочил один на один. Но пробил не очень удачно, прямо в Лантратова.

«Зенит» на первых минут и правда выглядел чуть активнее. Но большого преимущества не было: гости уверенно оборонялись и периодически выбегали в атаку. Игра вторым номером их полностью устраивала, но не хватало моментов. На 22-й минуте – новый шанс у действующих чемпионов: Мантуан выдал передачу в центр, но Кассьерру чуть опередил Монтес.

«Зенит» — «Локомотив» Фото: РИА Новости

К середине тайма игра перешла в основном в центр поля и сбилась на микрофолы. Команды словно забыли, что ворота находятся в других местах поля. На 40-й минуте об этом вспомнил «Локо»: после углового мяч долетел до Монтеса, который головой отправил его рядом со штангой.

В перерыве тренеры обошлись без замен, но почти сразу «Зенит» открыл счёт. «Локо» потерял мяч после розыгрыша углового, а контратака соперника оперативно раскрылась. Клаудиньо получил мяч на фланге и выкатил на Мостового. Второй выход к воротам Андрей реализовал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через несколько минут отличный шанс упустил Алип. Мяч после углового отскочил на его голову, однако вместо ворот защитник попал в Воробьёва. «Локомотив» стал оставлять свободные зоны, но без агрессии впереди. Так что казалось, что петербуржцы куда ближе ко второму голу, чем гости – к первому. Галактионов выпустил на поле Пиняева и Сулейманова, а через минуту замена сработала.

Клаудиньо потерял мяч на ровном месте, тот оказался у Пиняева, который прострелил в штрафную точно на Батракова. А Алексей элегантно отправил его в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А вскоре случился самый скандальный момент всего матча. Батраков, у которого к тому моменту уже была жёлтая, влетел в Мантуана, не добравшись до мяча. Карасёва облепили футболисты, однако он стоял на своём — никакого удаления.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Почему Карасёв не удалил Батракова? По факту это фол на жёлтую карточку, тут есть скорость, он прыгает в ноги и бьёт именно в ногу. Так что да, формально, по всем критериям — это вторая жёлтая. Но, исходя из игры и других действий Карасёва, а глобально он пытается успокаивать игроков, это просто фол. Если бы он подходил к игре по-буквоедски, то команды играли бы девять на девять. Я понимаю, почему он не полез в этот эпизод с красной карточкой — чтобы удалить футболиста, тут должны ноги оторвать».

Семак тут же отреагировал на происходящее, выпустив Соболева. И вскоре у того был хороший шанс, но удар через себя вышел неудачным. Следом Нино после подачи пробил в живот Ньямси. Однако и «Локо» не забывал про атаки — на 87-й минуте Сулейманов вылетел на ворота и пробил рядом со штангой.

«Зениту» всё-таки удался навал, но Соболев и вышедший ему на подмогу Ерохин так и не смогли пробить Лантратова. В концовке команды сначала чуть не подрались, а потом ещё и сломали Батракова — Мантуан после игры в мяч въехал шипами в голеностоп. Лидера «Локо» пришлось менять.

«Зенит» сравнялся по очкам с «Краснодаром», но не опередил его. «Локо» остался третьим. А завтра команда Мурада Мусаева может укрепить своё лидерство.