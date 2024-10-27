«Интер» и «Ювентус» выдали главный спектакль сезона. Никто не ждал шедевра с 8 голами

Такого Дерби Италии вы наверняка не видели никогда! А если пропустили эту игру, то совершили большую ошибку. «Интер» с «Ювентусом» выдали сумасшедший матч, хотя до первого гола невозможно было подумать, что команды в этот вечер забьют восемь…

Вообще-то «Интер» и «Ювентус» побаивались друг друга, по крайней мере, на такую мысль наводило начало игры. Команды Симоне Индзаги и Тьяго Мотты действовали осторожно, аккуратно контролировали мяч, не спешили при развитии атак. То хозяева забирали владение, то гости. Без опасных моментов и ударов до 14-й минуты. А потом голы вдруг посыпались один за другим! Причём соперники реализовали до перерыва почти каждый свой удар в створ. «Интер» забил первый мяч, вскрыв оборону «Ювентуса» за счёт длинной стенки на третьего справа. Барелла закинул мяч на Павара за спину Веа, а после паса в штрафную Данило сбил Тюрама. Бразилец «привёз» второй пенальти за неделю – до этого он использовал свою косу в матче Лиги чемпионов со «Штутгартом». Зелиньски реализовал 11-метровый, послав мяч по центру.

«Ювентус» тоже превратил в гол первый же свой момент. В позиционной атаке, казалось, «старая синьора» с трудом находила нужные решения. Но затем мяч доставили в левый полуфланг пошедшему вперёд Калюлю. Того почему-то никто не встречал – француз забросил мяч за спины тройке центрбеков «Интера». Маккенни вторым форвардом выдвинулся в линию к Влаховичу, его-то защитники и прозевали. Американец сделал передачу вдоль ворот, а серб забил ударом от земли.

На исходе получаса «Ювентус» уже выигрывал. Этот гол создал ярким дриблингом Консейсау. Португалец ушёл от Мхитаряна и прострелил во вратарскую на Веа, которого опять же не держал никто из трёх центральных защитников «Интера». Что делал де Врей? Где были остальные? VAR проверял гол на возможный фол на Мартинесе перед голевой атакой команды Мотты, но Лаутаро сам потерял мяч.

«Интер» неожиданно оказался в роли отыгрывающегося и поднажал. Как результат – два гола за три минуты. В обороне «Ювентуса» тоже, прямо скажем, не хватало порядка. Сначала команда Индзаги разыграла прекрасную многоходовую комбинацию по центру, которую завершили стенка Мхитаряна с Тюрамом и точный удар армянского хавбека с левой ноги в нижний угол.

После этого свой второй гол с пенальти забил Зелиньски. И в этом случае 11-метровый не вызвал споров, ведь Калюлю врезал ногой по бедру Думфрису. На сей раз Зелиньски пробил в левый от себя угол, голкипер Ди Грегорио угадал, куда прыгать, но не потащил. Вот так поляк, впервые сыграв в основе «Интера» в Серии А, оформил дубль за первый тайм.

Перерыв с большей пользой провёл Индзаги – дебют второго тайма остался за «Интером». Быстрый гол мог забить Димарко, но тут у Ди Григорио нашёлся в наборе вратарских инструментов нужный сейв. Однако на 53-й минуте «нерадзурри» забили после углового. Данило выиграл воздух на стандарте, вот только сбросил мяч прямо на Думфриса. Нидерландец разобрался в штрафной, как будто он всю жизнь был центрфорвардом. В этом эпизоде Калюлю съёл горькую пилюлю – забили из-под него.

При счёте 4:2 в пользу хозяев «Ювентусу» ничего не оставалось, кроме как рисковать и идти вперёд всеми силами. Довольно быстро туринцы соорудили пару хороших моментов. Консейсау своими нестандартными действиями заставлял воскликнуть: «Шику! Блеск! Красота!» Тем не менее «Интер» был ближе к пятому голу на контрвыпадах. Ди Грегорио совершил очень красивые сейвы после дальних ударов Димарко и Бареллы, капитан Мартинес чуть-чуть не попал, пробивая головой на стандарте.

«Ювентус» тонул, но цеплялся за свой шанс до последнего. В этом невероятном спектакле ещё не случилась финальная сцена. За 20 минут до конца команда Мотты вернула интригу после того, как «Интер» увлёкся высоким давлением. Туринцы разбили прессинг справа, Маккенни развернул атаку, а потом феноменально сыграл юный Йылдыз. Оставшись один в один с Думфрисом, турок забил ударом в дальний нижний угол.

«Ювентус» снова поверил в себя и спас матч, который вряд ли вытащила бы на поле «Интера» любая другая команда! Молодые, задорные Шику и Йылдыз организовали четвёртый гол «старой синьоры». Консейсау справа разглядел в толпе открывшегося партнёра слева и вырезал передачу, а рикошет от Биссекка помог мячу дойти до Йылдыза. Турок, разорвавший в последние полчаса Думфриса, порвал его ещё раз. Зоммер же не достал мяч, пролетевший после удара низом рядом с его рукой. Итог этой невероятной перестрелки – уникальная ничья 4:4.