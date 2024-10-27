«Ливерпуль» еле унёс ноги от «Арсенала»! Теперь у Артеты ужасная ситуация с травмами

«Арсенал» начинал сезон в качестве одного из трёх фаворитов АПЛ, но к 9-му туру немного отстал от «Ливерпуля» и «Сити». Матч против прямого конкурента должен был дать ответ на вопрос, насколько команда Артеты всерьёз претендует на титул в этом сезоне.

Несмотря на то что у «Арсенала» набралось больше потерь основных футболистов (травмы Эдегора и Калафьори, дисквалификация Салиба), команда вышла играть достаточно смело. Изначально казалось, что лондонцы едва ли не лучше всех в Европе играют от обороны на старте этого сезона и навяжут именно такой футбол «Ливерпулю». Тем более что у него единственное поражение в этом сезоне – против «Фореста», который оборонялся низким блоком. Однако Артета решил удивить соперника и, пожалуй, задумка удалась.

Первый гол получился по-своему красивым. Бен Уайт чаще играет на фланге, а тут вынужденно вышел в центре защиты. Его ассист пошёл на Саку, чьё участие в матче было под вопросом из-за травмы. Вингер с лёгкостью убрал Робертсона на замахе и пробил в ближнюю «девятку» с угла вратарской. Удар получился мощным, но всё же голевая передача впечатлила больше.

Голевая передача Уайта на Саку Фото: кадр из трансляции

«Ливерпуль» практически сразу использовал своё традиционное оружие – ван Дейк на угловом. Луис Диас скинул мяч, а голландец пробил с пары метров. Счёт сравнялся, но это не сказалось на игре хозяев. Они стали ещё больше владеть мячом и чаще бить по воротам. В результате «Арсенал» снова повёл в счёте: Райс навесил со штафного, а Мерино пробил головой так, что у Келлехера не было шансов. VAR долго рассматривал эпизод на предмет офсайда, но его не обнаружил.

В самом начале второго тайма в единоборстве с Нуньесом повреждение получил центральный защитник «Арсенала» Габриэл. Бразилец упал на газон и продолжил игру только после осмотра медицинской бригады. Потом поиграл пару минут – и снова упал на поле. В результате вместо привычной пары в центре защиты Габриэл – Салиба пришлось доигрывать матч с Уайтом и Кивёром.

Травма Габриэла Фото: кадр из трансляции

После вынужденной замены «Ливерпуль» перехватил инициативу, а «Арсенал» свернулся в броненосца на своей трети поля (простите, но сравнение с автобусом уже порядком надоело). «Ливерпуль» провёл сразу тройную замену – на поле вышли Цимикас, Собослай и Гакпо. А у «Арсенала» продолжили выбывать защитники. Из-за повреждения игру покинул ещё и Тимбер.

Второй гол «Ливерпуля» назревал и случился на 81-й минуте. Нуньес отдал выверенную передачу Салаху, и тот бил наверняка – 2:2.

Гол Салаха Фото: кадр из трансляции

На 90-й минуте «Арсенал» забил третий, но судья посчитал, что был фол Хаверца на Тренте. Пожалуй, ничью можно назвать плюс-минус закономерной. Ну а по итогам тура на чистое первое место вышел «Сити».