«Стали практически семьёй». Мы убедились — Слуцкого просто обожают в Китае

Леонид Слуцкий в это воскресенье мог навсегда вписать себя в историю китайского футбола. «Шанхай Шэньхуа», с которым сейчас работает бывший тренер сборной России, имел шансы оформить чемпионство за тур до финиша. Для этого необходимо было побеждать скромный «Шэньчжэнь Пэн Сити» и ждать осечки конкурентов в параллельной встрече.

Однако всё пошло не по плану. «Шанхай Порт» свой матч выиграл и перехватил лидерство в чемпионате, в то время как футболисты Слуцкого дома смогли дома сыграть с аутсайдером только вничью. За разочарованными фанатами «Шанхай Шэньхуа» с трибун одного из крупнейших стадионов Азии наблюдал и автор «Чемпионата».

Купить билет на футбол иностранцу практически невозможно

Если вы думали, что в России с появлением Fan ID поход на футбол стал бюрократическим испытанием, то попробуйте купить билет на матч китайской Суперлиги. Спойлер: для иностранцев задача не то что со звёздочкой, а практически нерешаемая. Вам нужно зарегистрировать аккаунт в местной соцсети по типу Weibo на китайский номер телефона, через неё войти в специальное приложение для покупки билетов на спортивные соревнования. Они отдельные для каждого региона, конкретно в Шанхае всё было вперемешку — от тенниса с фигурным катанием до плавания и, собственно, футбола. Дизайн самого приложения и пользовательский интерфейс европейца вводят в ступор. Бог с ними с иероглифами, переводчик в помощь. Сразу же на вас вывалят под десяток баннеров с рекламой, телефон будет ругаться на попытки взломать систему и требовать миллион различных разрешений на показ уведомлений.

Впрочем, если вы каким-то чудом преодолели все эти круги ада, не факт, что сможете оплатить сам билет. Нужна иностранная карта, вернее, даже не привычная нам Visa или MasterCard. Только местная система Alipay и её аналоги. Поэтому план по покупке билета отпал сразу. Вторая опция — зарегистрироваться как журналист. Однако и тут есть нюансы. К представителям СМИ в Китае с подозрением относится миграционная служба. С учётом того, что попасть в Шанхай нужно было по транзитной визе, лишнее внимание привлекать не стоило. К тому же куда и кому писать — тоже не совсем ясно. Прямых контактов ни на официальном сайте, ни в соцсетях клуба не было. Да и соцсети нужны именно китайские — в западных ни «Шанхай Шэньхуа», ни кто-либо ещё не представлены. Пришлось надеяться на чудо.

Стадион «Шанхай Шэньхуа» Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

Попасть на стадион без билета помог сотрудник клуба, вдохновлённый работой Слуцкого

По казанским связям был найден телефон Слуцкого, однако после его работы в «Рубине» прошло немало времени, так что он либо его сменил, либо не пользуется им в Китае — опять же, интернет и связь тут с особенностями. Так что приехал на стадион я в итоге, не имея вообще никаких оснований попасть на игру. Без билета, местного Fan ID, аккредитации, даже без полноценной визы. С одним лишь желанием вживую увидеть, как наш тренер разрывает сильнейший чемпионат Азии. На это, собственно, и был расчёт — дойти до охраны, найти ребят, хотя бы немного владеющих английским языком, и попытаться объяснить им ситуацию. Неужели кто-то откажет человеку, который приехал из России в Шанхай только ради футбола? Для примера, подобный приём сработал в мае, когда я оказался в Кельце на решающей игре чемпионата Польши по гандболу, где за победителей играл россиянин Дмитрий Житников.

В польской провинции рассказ об отчаянном журналисте из Казани, оказавшемся за 1000 км от дома ради гандбола, сработал сразу. В Китае местных пришлось убалтывать дольше, так что к стартовому свистку зайти на трибуны не удалось. Однако к 20-й минуте первого тайма мы неплохо сдружились с одним из работников клубной базы, которого посадили охранять порядок рядом с ареной. Говорили о футболе, о том, как Слуцкий повлиял не только на «Шанхай Шэньхуа», но и на всю китайскую лигу. В какой-то момент новый приятель предложил мне отойти в сторону от лишних глаз. Нашёл для меня какую-то спецовку и временный пропуск и провёл на стадион как уборщика. Изначально договорённость была следующей: я сделаю несколько фотографий и покину стадион. Но на деле никто уже выгонять меня со стадиона не собирался. Наоборот — китайский друг был рад собеседнику.

Стадион «Шанхай Шэньхуа» Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

«Шанхай Шэньхуа» при Слуцком стал коллективом с семейной атмосферой

Ван Шан, будем называть его так (реальное имя лучше сохранить в секрете по понятным причинам), — под большим впечатлением от Леонида Слуцкого. И речь не только о результатах, хотя при россиянине спортивный прогресс очевиден. Больше всего Шан удивлён тем, как нашему специалисту удалось наладить атмосферу в коллективе. Он помнит былые годы, когда игроков едва ли можно было назвать командой — просто набор заезжих гастролёров, которые под конец карьеры ищут варианты подзаработать.

«Может прозвучать слишком громко, но я вижу, как ребята стали практически семьёй. Они проводят много времени вместе вне тренировок, общаются на позитиве — раньше такого не было», — отмечает Шан. В плане самих занятий на клубной базе Слуцкий также удивил китайцев. Языковой барьер помешал понять, что конкретно имелось в виду, но тех упражнений, что ввёл в обиход бывший тренер ЦСКА, раньше в Шанхае не видели.

Доволен работой Слуцкого не только Ван Шан. Всё-таки он как лицо заинтересованное может быть не совсем честен и объективен — даже в задушевном разговоре. Ни одного негативного слова о россиянине не было и от фанатов. Чтобы найти среди них англоговорящих, правда, пришлось потратить немало времени. Но те, кто смог пообщаться, говорили о главном тренере «Шанхай Шэньхуа» исключительно в позитивном ключе.

К слову, о болельщиках. Понятное дело, что игра имела особое турнирное значение, однако наблюдать за переполненным стадионом, где почти 90% зрителей в атрибутике, а подавляющее большинство и вовсе смотрит игру стоя, — отдельное удовольствие. То, что в городе будет важный матч, чувствовалось ещё за два часа до игры на набережной Вайтань — визитной карточке Шанхая. От неё вереницы в синих футболках шли к метро до центрального городского стадиона. Чем ближе к нужной станции, тем сильнее забивался вагон.

Метро Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

Фанаты не стали критиковать Слуцкого даже после осечки с аутсайдером

Стиль боления в Китае своеобразный. Грубых слов здесь хватает — многие выражения мне даже отказывались переводить. При этом как таковой ненависти к сопернику нет — избыток полиции с секторами безопасности, отделяющими местных зрителей от гостевых фанатов, выглядит скорее как излишнее давление. Впрочем, в Китае, где на некоторые улицы пускают только по паспорту, удивляться такому контролю не приходится. Из приятного — много семей с детьми, молодых девушек. Иностранцев и тем более россиян встретить не удалось. Если учесть все препятствия на пути к матчу — неудивительно, хотя в целом по городу русская речь слышна регулярно. Азиатское направление становится у нас всё популярнее, и это можно только поприветствовать — в регионе явно есть что посмотреть, а в Шанхае – особенно.

Город понравится как любителям архитектуры, так и тем, кто больше за шопинг, вкусную еду и активный отдых. В Шанхае есть всё — и даже футбол. Причём достаточно высокого уровня. По крайней мере по драматургии матч с «Шэньчжэнь Пэн Сити» запомнится надолго. Увы, стать свидетелем того, как Слуцкий привёл своих ребят к чемпионству, не удалось. Наоборот, теперь всё в руках конкурентов. «Шанхай Шэньхуа» недостаточно просто победить в следующем матче. Обязательно нужна осечка соперника.

Стадион «Шанхай Шэньхуа» Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

Фанаты, глядя на ничейный счёт в последней домашней игре сезона с клубом со дна таблицы, явно были недовольны. Многие понимают, что главный шанс оформить титул упущен, и дальше остаётся ждать чуда. Но, опять же, ни одного плохого слова в адрес Слуцкого. Недовольство направлено было в сторону судей, футболистов, вратаря соперника, которому, к слову, досталось даже от нападающего «Шанхай Шэньхуа». Так что Леонид и правда стал тут своим. И развязка чемпионата едва ли что-то кардинально поменяет.