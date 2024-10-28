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Золотой мяч: кто должен выиграть приз – Винисиус Жуниор, Мбаппе, Холанд, Родри, Ямаль, рейтинг, голосование

Винисиус — главный претендент на «Золотой мяч». А за кого проголосовали бы вы?
Анатолий Романов
«Золотой мяч»: кто должен выиграть приз
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Выбор за вами. В списке 30 номинантов.

28 октября в Париже состоится вручение «Золотого мяча». На сей раз самый престижный индивидуальный трофей в футболе точно не достанется ни Лионелю Месси, ни Криштиану Роналду. На приз лучшему игроку мира по итогам сезона-2023/2024 претендуют 30 других звёзд.

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Получали ли эти игроки «Золотой мяч» в составе «Реала»? Тест для знатоков футбола
Получали ли эти игроки «Золотой мяч» в составе «Реала»? Тест для знатоков футбола

Кто заслуживает эту награду больше всего? Примите участие в нашем голосовании и помогите сформировать рейтинг. Пишите в комментариях, почему выбранный вами футболист должен забрать «Золотой мяч».

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто должен получить «Золотой мяч»?
Родри, «Манчестер Сити»
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
1 место

Родри, «Манчестер Сити»

Статистика в клубе: 50 матчей, 9 голов и 14 голевых передач

Статистика в сборной: 13 матчей, 3 гола и 1 голевая передача

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Англии, победитель клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА, победитель Евро-2024

Дани Карвахаль, «Реал»
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images/Getty Images
2 место

Дани Карвахаль, «Реал»

Статистика в клубе: 41 матч, 6 голов и 5 голевых передач

Статистика в сборной: 13 матчей, 1 гол и 3 голевые передачи

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Испании, победитель Евро-2024

Тони Кроос, «Реал», сейчас — завершил карьеру
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
3 место

Тони Кроос, «Реал», сейчас — завершил карьеру

Статистика в клубе: 48 матчей, 1 гол и 10 голевых передач

Статистика в сборной: 8 матчей, 2 голевые передачи

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Испании

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»
Фото: Michael Regan/Getty Images
4 место

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»

Статистика в клубе: 45 матчей, 38 голов и 5 голевых передач

Статистика в сборной: 8 матчей, 7 голов

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Англии, победитель клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА

Лаутаро Мартинес, «Интер»
Фото: Paolo Bruno/Getty Images
5 место

Лаутаро Мартинес, «Интер»

Статистика в клубе: 44 матча, 27 голов и 7 голевых передач

Статистика в сборной: 16 матчей, 8 голов и 1 голевая передача

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Италии, победитель Суперкубка Италии, победитель Кубка Америки

Ламин Ямаль, «Барселона»
Фото: David Ramos/Getty Images
6 место

Ламин Ямаль, «Барселона»

Статистика в клубе: 50 матчей, 7 голов и 9 голевых передач

Статистика в сборной: 14 матчей, 3 гола и 8 голевых передач

Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Евро-2024

Джуд Беллингем, «Реал»
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images/Getty Images
7 место

Джуд Беллингем, «Реал»

Статистика в клубе: 42 матча, 23 гола и 13 голевых передач

Статистика в сборной: 12 матчей, 4 гола и 4 голевые передачи

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Испании

Флориан Вирц, «Байер»
Фото: Lars Baron/Getty Images
8 место

Флориан Вирц, «Байер»

Статистика в клубе: 49 матчей, 18 голов и 20 голевых передач

Статистика в сборной: 15 матчей, 3 гола и 2 голевые передачи

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Германии, победитель Кубка Германии

Гарри Кейн, «Бавария»
Фото: Adam Pretty/Getty Images
9 место

Гарри Кейн, «Бавария»

Статистика в клубе: 45 матчей, 44 гола и 12 голевых передач

Статистика в сборной: 14 матчей, 8 голов и 1 голевая передача

Титулы в сезоне-2023/2024:

Винисиус Жуниор, «Реал»
Фото: Denis Doyle/Getty Images
10 место

Винисиус Жуниор, «Реал»

Статистика в клубе: 39 матчей, 24 гола и 11 голевых передач

Статистика в сборной: 10 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Испании

Коул Палмер, «Манчестер Сити»/«Челси»
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
11 место

Коул Палмер, «Манчестер Сити»/«Челси»

Статистика в клубе: 48 матчей, 27 голов и 15 голевых передач

Статистика в сборной: 9 матчей, 2 гола и 1 голевая передача

Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Суперкубка УЕФА

Дани Ольмо, «РБ Лейпциг», сейчас — «Барселона»
Фото: David Ramos/Getty Images
12 место

Дани Ольмо, «РБ Лейпциг», сейчас — «Барселона»

Статистика в клубе: 25 матчей, 8 голов и 5 голевых передач

Статистика в сборной: 8 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи

Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Суперкубка Германии, победитель Евро-2024

Фил Фоден, «Манчестер Сити»
Фото: Michael Steele/Getty Images
13 место

Фил Фоден, «Манчестер Сити»

Статистика в клубе: 53 матча, 27 голов и 12 голевых передач

Статистика в сборной: 16 матчей, 1 гол

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Англии, победитель клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА

Федерико Вальверде, «Реал»
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images/Getty Images
14 место

Федерико Вальверде, «Реал»

Статистика в клубе: 54 матча, 3 гола и 8 голевых передач

Статистика в сборной: 13 матчей, 2 гола

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Испании

Нико Уильямс, «Атлетик»
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
15 место

Нико Уильямс, «Атлетик»

Статистика в клубе: 37 матчей, 8 голов и 19 голевых передач

Статистика в сборной: 12 матчей, 3 гола и 5 голевых передач

Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Кубка Испании, победитель Евро-2024

Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла»
Фото: Dan Mullan/Getty Images
16 место

Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла»

Статистика в клубе: 47 матчей, 61 пропущенный мяч и 15 игр «на ноль»

Статистика в сборной: 15 матчей, 4 пропущенных мяча и 12 игр «на ноль»

Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Кубка Америки

Алехандро Гримальдо, «Байер»
Фото: Pau Barrena/Getty Images
17 место

Алехандро Гримальдо, «Байер»

Статистика в клубе: 51 матч, 12 голов и 20 голевых передач

Статистика в сборной: 6 матчей, 1 голевая передача

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Германии, победитель Кубка Германии, победитель Евро-2024

Букайо Сака, «Арсенал»
Фото: Clive Mason/Getty Images
18 место

Букайо Сака, «Арсенал»

Статистика в клубе: 47 матчей, 20 голов и 14 голевых передач

Статистика в сборной: 12 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи

Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Суперкубка Англии

Мартин Эдегор, «Арсенал»
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
19 место

Мартин Эдегор, «Арсенал»

Статистика в клубе: 48 матчей, 11 голов и 11 голевых передач

Статистика в сборной: 8 матчей, 1 гол и 1 голевая передача

Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Суперкубка Англии

Матс Хуммельс, «Боруссия» Дортмунд, сейчас — «Рома
Фото: Sascha Schuermann/Getty Images
20 место

Матс Хуммельс, «Боруссия» Дортмунд, сейчас — «Рома»

Статистика в клубе: 40 матчей, 4 гола и 1 голевая передача

Статистика в сборной: 2 матча без результативных действий

Титулы в сезоне-2023/2024:

Антонио Рюдигер, «Реал»
Фото: Angel Martinez/Getty Images
21 место

Антонио Рюдигер, «Реал»

Статистика в клубе: 48 матчей, 2 гола и 3 голевые передачи

Статистика в сборной: 14 матчей, 1 гол

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Испании

Деклан Райс «Арсенал»
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
22 место

Деклан Райс «Арсенал»

Статистика в клубе: 51 матч, 7 голов и 10 голевых передач

Статистика в сборной: 15 матч, 1 голевая передача

Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Суперкубка Англии

Килиан Мбаппе, «ПСЖ», сейчас — «Реал»
Фото: David Ramos/Getty Images
23 место

Килиан Мбаппе, «ПСЖ», сейчас — «Реал»

Статистика в клубе: 48 матчей, 44 гола и 10 голевых передач

Статистика в сборной: 14 матчей, 8 голов и 11 голевых передач

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Франции, победитель Кубка Франции и Суперкубка Франции

Гранит Джака, «Байер»
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
24 место

Гранит Джака, «Байер»

Статистика в клубе: 50 матчей, 4 гола и 2 голевые передачи

Статистика в сборной: 15 матчей, 1 гол и 1 голевая передача

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Германии, победитель Кубка Германии

Вильям Салиба, «Арсенал»
Фото: Alex Pantling/Getty Images
25 место

Вильям Салиба, «Арсенал»

Статистика в клубе: 50 матчей, 2 гола и 1 голевая передача

Статистика в сборной: 13 матчей без результативных действий

Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Суперкубка Англии

Хакан Чалханоглу, «Интер»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
26 место

Хакан Чалханоглу, «Интер»

Статистика в клубе: 40 матчей, 15 голов и 3 голевые передачи

Статистика в сборной: 12 матчей, 2 гола

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Италии, победитель Суперкубка Италии

Адемола Лукман, «Аталанта»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
27 место

Адемола Лукман, «Аталанта»

Статистика в клубе: 45 матчей, 17 голов и 10 голевых передач

Статистика в сборной: 16 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи

Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Лиги Европы

Рубен Диаш, «Манчестер Сити»
Фото: Stu Forster/Getty Images
28 место

Рубен Диаш, «Манчестер Сити»

Статистика в клубе: 45 матчей без результативных действий

Статистика в сборной: 12 матчей, 1 гол

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Англии, победитель клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

Артём Довбик, «Жирона», сейчас — «Рома»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
29 место

Артём Довбик, «Жирона», сейчас — «Рома»

Статистика в клубе: 41 матч, 25 голов и 10 голевых передач

Статистика в сборной: 13 матчей, 4 гола и 1 голевая передача

Титулы в сезоне-2023/2024:

Витинья, «ПСЖ»
Фото: Franco Arland/Getty Images
30 место

Витинья, «ПСЖ»

Статистика в клубе: 46 матчей, 9 голов и 5 голевых передач

Статистика в сборной: 11 матчей, 1 голевая передача

Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Франции, победитель Кубка Франции и Суперкубка Франции

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