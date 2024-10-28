Выбор за вами. В списке 30 номинантов.

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Винисиус — главный претендент на «Золотой мяч». А за кого проголосовали бы вы?

28 октября в Париже состоится вручение «Золотого мяча». На сей раз самый престижный индивидуальный трофей в футболе точно не достанется ни Лионелю Месси, ни Криштиану Роналду. На приз лучшему игроку мира по итогам сезона-2023/2024 претендуют 30 других звёзд.

Кто заслуживает эту награду больше всего? Примите участие в нашем голосовании и помогите сформировать рейтинг. Пишите в комментариях, почему выбранный вами футболист должен забрать «Золотой мяч».

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.