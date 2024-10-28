Винисиус — главный претендент на «Золотой мяч». А за кого проголосовали бы вы?

28 октября в Париже состоится вручение «Золотого мяча». На сей раз самый престижный индивидуальный трофей в футболе точно не достанется ни Лионелю Месси, ни Криштиану Роналду. На приз лучшему игроку мира по итогам сезона-2023/2024 претендуют 30 других звёзд.
Кто заслуживает эту награду больше всего? Примите участие в нашем голосовании и помогите сформировать рейтинг. Пишите в комментариях, почему выбранный вами футболист должен забрать «Золотой мяч».
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Родри, «Манчестер Сити»
Статистика в клубе: 50 матчей, 9 голов и 14 голевых передач
Статистика в сборной: 13 матчей, 3 гола и 1 голевая передача
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Англии, победитель клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА, победитель Евро-2024
Дани Карвахаль, «Реал»
Статистика в клубе: 41 матч, 6 голов и 5 голевых передач
Статистика в сборной: 13 матчей, 1 гол и 3 голевые передачи
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Испании, победитель Евро-2024
Тони Кроос, «Реал», сейчас — завершил карьеру
Статистика в клубе: 48 матчей, 1 гол и 10 голевых передач
Статистика в сборной: 8 матчей, 2 голевые передачи
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Испании
Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»
Статистика в клубе: 45 матчей, 38 голов и 5 голевых передач
Статистика в сборной: 8 матчей, 7 голов
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Англии, победитель клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА
Лаутаро Мартинес, «Интер»
Статистика в клубе: 44 матча, 27 голов и 7 голевых передач
Статистика в сборной: 16 матчей, 8 голов и 1 голевая передача
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Италии, победитель Суперкубка Италии, победитель Кубка Америки
Ламин Ямаль, «Барселона»
Статистика в клубе: 50 матчей, 7 голов и 9 голевых передач
Статистика в сборной: 14 матчей, 3 гола и 8 голевых передач
Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Евро-2024
Джуд Беллингем, «Реал»
Статистика в клубе: 42 матча, 23 гола и 13 голевых передач
Статистика в сборной: 12 матчей, 4 гола и 4 голевые передачи
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Испании
Флориан Вирц, «Байер»
Статистика в клубе: 49 матчей, 18 голов и 20 голевых передач
Статистика в сборной: 15 матчей, 3 гола и 2 голевые передачи
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Германии, победитель Кубка Германии
Гарри Кейн, «Бавария»
Статистика в клубе: 45 матчей, 44 гола и 12 голевых передач
Статистика в сборной: 14 матчей, 8 голов и 1 голевая передача
Титулы в сезоне-2023/2024: –
Винисиус Жуниор, «Реал»
Статистика в клубе: 39 матчей, 24 гола и 11 голевых передач
Статистика в сборной: 10 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Испании
Коул Палмер, «Манчестер Сити»/«Челси»
Статистика в клубе: 48 матчей, 27 голов и 15 голевых передач
Статистика в сборной: 9 матчей, 2 гола и 1 голевая передача
Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Суперкубка УЕФА
Дани Ольмо, «РБ Лейпциг», сейчас — «Барселона»
Статистика в клубе: 25 матчей, 8 голов и 5 голевых передач
Статистика в сборной: 8 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи
Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Суперкубка Германии, победитель Евро-2024
Фил Фоден, «Манчестер Сити»
Статистика в клубе: 53 матча, 27 голов и 12 голевых передач
Статистика в сборной: 16 матчей, 1 гол
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Англии, победитель клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА
Федерико Вальверде, «Реал»
Статистика в клубе: 54 матча, 3 гола и 8 голевых передач
Статистика в сборной: 13 матчей, 2 гола
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Испании
Нико Уильямс, «Атлетик»
Статистика в клубе: 37 матчей, 8 голов и 19 голевых передач
Статистика в сборной: 12 матчей, 3 гола и 5 голевых передач
Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Кубка Испании, победитель Евро-2024
Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла»
Статистика в клубе: 47 матчей, 61 пропущенный мяч и 15 игр «на ноль»
Статистика в сборной: 15 матчей, 4 пропущенных мяча и 12 игр «на ноль»
Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Кубка Америки
Алехандро Гримальдо, «Байер»
Статистика в клубе: 51 матч, 12 голов и 20 голевых передач
Статистика в сборной: 6 матчей, 1 голевая передача
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Германии, победитель Кубка Германии, победитель Евро-2024
Букайо Сака, «Арсенал»
Статистика в клубе: 47 матчей, 20 голов и 14 голевых передач
Статистика в сборной: 12 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи
Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Суперкубка Англии
Мартин Эдегор, «Арсенал»
Статистика в клубе: 48 матчей, 11 голов и 11 голевых передач
Статистика в сборной: 8 матчей, 1 гол и 1 голевая передача
Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Суперкубка Англии
Матс Хуммельс, «Боруссия» Дортмунд, сейчас — «Рома»
Статистика в клубе: 40 матчей, 4 гола и 1 голевая передача
Статистика в сборной: 2 матча без результативных действий
Титулы в сезоне-2023/2024: –
Антонио Рюдигер, «Реал»
Статистика в клубе: 48 матчей, 2 гола и 3 голевые передачи
Статистика в сборной: 14 матчей, 1 гол
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов и Суперкубка Испании
Деклан Райс «Арсенал»
Статистика в клубе: 51 матч, 7 голов и 10 голевых передач
Статистика в сборной: 15 матч, 1 голевая передача
Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Суперкубка Англии
Килиан Мбаппе, «ПСЖ», сейчас — «Реал»
Статистика в клубе: 48 матчей, 44 гола и 10 голевых передач
Статистика в сборной: 14 матчей, 8 голов и 11 голевых передач
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Франции, победитель Кубка Франции и Суперкубка Франции
Гранит Джака, «Байер»
Статистика в клубе: 50 матчей, 4 гола и 2 голевые передачи
Статистика в сборной: 15 матчей, 1 гол и 1 голевая передача
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Германии, победитель Кубка Германии
Вильям Салиба, «Арсенал»
Статистика в клубе: 50 матчей, 2 гола и 1 голевая передача
Статистика в сборной: 13 матчей без результативных действий
Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Суперкубка Англии
Хакан Чалханоглу, «Интер»
Статистика в клубе: 40 матчей, 15 голов и 3 голевые передачи
Статистика в сборной: 12 матчей, 2 гола
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Италии, победитель Суперкубка Италии
Адемола Лукман, «Аталанта»
Статистика в клубе: 45 матчей, 17 голов и 10 голевых передач
Статистика в сборной: 16 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи
Титулы в сезоне-2023/2024: победитель Лиги Европы
Рубен Диаш, «Манчестер Сити»
Статистика в клубе: 45 матчей без результативных действий
Статистика в сборной: 12 матчей, 1 гол
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Англии, победитель клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.
Артём Довбик, «Жирона», сейчас — «Рома»
Статистика в клубе: 41 матч, 25 голов и 10 голевых передач
Статистика в сборной: 13 матчей, 4 гола и 1 голевая передача
Титулы в сезоне-2023/2024: –
Витинья, «ПСЖ»
Статистика в клубе: 46 матчей, 9 голов и 5 голевых передач
Статистика в сборной: 11 матчей, 1 голевая передача
Титулы в сезоне-2023/2024: чемпион Франции, победитель Кубка Франции и Суперкубка Франции