Последний «Золотой мяч» до Месси и Роналду. Из-за него спорят до сих пор

Сегодня, 28 октября, пройдёт церемония вручения «Золотого мяча» — 2024. Впервые за 21 год в список номинантов не попали ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси, так что интрига в борьбе за первое место была накалена до предела. Вероятно, имя победителя вызовет мощные споры — так же, как и после вручения «Золотого мяча» — 2003.

Журналисты ставили на победу Анри или Мальдини

Вручение приза лучшему футболисту 2003 года разделило людей на несколько лагерей. Но перед тем как освежить в памяти имя лауреата, вспомним, каким вышел сезон-2002/2003.

В начале нулевых в центре внимания оказались АПЛ и Серия А. Объективно говоря, итальянская лига собирала даже больше зрителей. Это был самый звёздный и богатый европейский чемпионат. Словно подтверждая это, в английском Манчестере (что тоже символично) прошёл чисто итальянский финал Лиги чемпионов — «Милан» против «Ювентуса». И хотя сам финал считают одним из скучнейших в истории турнира, титул всё же отправился в Италию. А если точнее, в Милан. «Юве», конечно, расстроился, но не то чтобы критично — несколькими днями ранее туринцы стали полноправными обладателями скудетто.

«Милан» празднует победу в ЛЧ Фото: Eddy LEMAISTRE/Getty Images

В АПЛ происходила будничная (для тех времён) чемпионская заруба между «МЮ» и «Арсеналом» — из неё с золотом вышла команда сэра Алекса Фергюсона. Несмотря на второе место «канониров», многие эксперты и ассоциации признали лучшим игроком сезона Тьерри Анри, хотя он тоже стал вторым — в борьбе за звание лучшего бомбардира уступив Руду ван Нистелрою. Правда, всего один мяч. С другой стороны, француз попутно раздал 22 голевые передачи — и это только в АПЛ! В ЛЧ он набрал 7+3 в 12 матчах, а ещё забил в финале Кубка конфедераций.

Тьерри Анри в «Арсенале» Фото: Alex Livesey/Getty Images

В общем, среди главных претендентов на «Золотой мяч» многие видели Анри, а также главных звёзд «Милана» и «Ювентуса». Предпочтительнее всех из итальянской компании выглядел Паоло Мальдини, которого желали наградить за выслугу лет и, разумеется, за эталонную игру в защите. Но все эксперты в своих прогнозах провалились.

Потому что «Золотой мяч» выиграл Павел Недвед.

Недвед никогда не верил в свою победу. Он заявил об этом прямо на церемонии

Выбор журналистов вызвал много критики, к которой Недведу не привыкать. Чех сталкивался с ней и в начале карьеры, и после трансфера в «Юве» в 2001 году, когда его покупали на замену ушедшему Зидану.

Павел Недвед в «Ювентусе» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Начало в Турине вышло тяжёлым: Павлу долго искали подходящее место на поле, пока он не стал играть «десятку» при владении мячом. Точнее, треквартисту — священную роль в итальянском футболе нулевых. Недвед заиграл на новой позиции, много забивал и ассистировал. Правда, с несколькими но.

Чех хоть и был результативен, однако значительно уступал тому же Анри и другим звёздным «десяткам». В сезоне-2002/2003 он оформил 14+11 в 46 матчах. Другая претензия: Недвед не был столь уж изящен для атакующего полузащитника. Но был крайне универсален и работоспособен. Многие уверены: именно игра Недведа убила роль свободного художника в футболе. Павел постоянно отрабатывал в обороне и помогал с прессингом партнёрам, хотя это было вовсе не треквартистское дело.

Так Павел превратился в любимчика тренеров, туринских болельщиков и экспертов. А вот нейтральные зрители по сей день негодуют из-за того, что чех лишил престижнейшей награды Анри или Мальдини — оба вошли в топ-3, но Недвед обошёл их более чем на 60 баллов. Не помешал даже пропуск финала ЛЧ из-за перебора жёлтых карточек.

Вручение награды в декабре 2003-го таблоиды освещали в контексте поражения Анри, а не победы Павла. Впрочем, скромняга Недвед её принял точно так же.

Павел Недвед Обладатель «Золотого мяча» — 2003 «Я не думал, что обойду Анри, Мальдини и Зидана. Я очень рад за себя, жену, своих детей и страну, но не понимаю, как победил Анри и Зидана. Думал, этот «Золотой мяч» — почётная награда для моей страны и «Ювентуса». Я должен поблагодарить своих партнёров».

Недвед отпраздновал личный трофей в домашнем матче с «Перуджей» в январе 2004-го. И сделал это громко: забил победный мяч «пушкой» с 30 метров.

Анри же спустя годы не скрывал разочарования — большинство до сих пор уверено, что его «обокрали» в том году. «Когда журналисты вовлечены и имеют право голоса, то голосуют за кого хотят. Когда вы смотрите на историю «Золотого мяча» и тройку призёров, то можете подумать: «Серьёзно?» — сказал недавно Тьерри. Форвард мог взять награду и в 2004-м (выдал 39+15 за сезон и стал частью «золотого» и непобедимого «Арсенала»), но занял лишь четвёртое место. Злая ирония.

Павел Недвед празднует гол Фото: Salvatore Giglio/Getty Images

Недвед после того сезона уже не был столь ярок — своё взяли возраст и травмы. Впрочем, даже так полузащитник отыграл за «Юве» ещё шесть лет, не бросив клуб после судейского скандала и вернув в элиту после понижения в классе.

«Золотой мяч» Недведа очень напоминает награду Луки Модрича в 2018 году. Оба далеки от привычного представления о лауреатах «ЗМ», малорезультативны, их нельзя назвать теми, кто в одиночку тащит команду к успеху. Однако на таких футболистах и строятся великие династии, хотя их вклад зачастую меркнет из-за отсутствия медийности и образа звезды.