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Первая лига России, ФНЛ, обзор 16-го тура: результаты матчей, видео голов, статистика, события, таблица

Фавориты оступаются — теперь в чемпионате два лидера. Главное за тур в Первой лиге. Видео
Айнур Шаймарданов
Обзор 16-го тура Первой лиги
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«Арсенал», «Сочи» и «Торпедо» удивили, а «Балтика» переиграла прямого конкурента.

Сразу несколько сенсаций, продолжение серии «Арсенала» (магия какая-то), сумасшедшие голы (тут как всегда) и новые вводные в борьбе за первое место. Да, это традиционный обзор тура в Мелбет Первой лиге, на этот раз – 16-го.

«Балтика» — «Урал»

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Егорычев – 7'     1:1 Лисакович – 40'     2:1 Варатынов – 58'    

Матч конкурентов не только за выход в Российскую Премьер-Лигу, но и за итоговое первое место в турнирной таблице. «Балтика» Талалаева сейчас в хорошей форме: четыре победы в пяти последних матчах. «Урал» же в последних пяти играх одержал лишь одну победу при двух ничьих и двух поражениях.

Матч для хозяев получился волевым. калининградцы пропустили первыми, но затем сами забили дважды и набрали столь важные три очка. «Балтика», правда, только до матча «Торпедо», успела полидировать, а вот «Урал» завершил тур на всё том же четвёртом месте.

«Арсенал» — «Шинник»

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Турищев – 32'     1:1 Попов – 88'    

Два тура — две потерянные строчки и шестой ничейный результат подряд. Фантастическая (с точки зрения продолжительности) серия тульской команды, вероятно, порадовала бы клуб из нижней части таблицы, но не тот, что бо́льшую часть сезона шёл первым. «Арсенал» к прошлому туру был на первом месте, а 16-й заканчивает уже третьим.

Моментов у обеих команд хватало – и у ярославцев их было не меньше: не зря ведь вратарю «Арсенала» Михаилу Левашову несколько раз в грубой форме пришлось «пихать» партнёрам за игру в обороне. Рекомендуем посмотреть гол туляков: он стал завершением отличной комбинации. Четвёртый гол в сезоне Максима Турищева мог принести его команде победу, но в конце «Арсенал» к очередной ничьей «приговорило» спасение Левашова: вратарь отбил мяч, но ровно в своего одноклубника, от которого он отлетел в ворота. Ничья, и тульский «Арсенал» — новый мем лиги.

«Уфа» — «Ротор»

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Анисимов – 86'     2:0 Ложкин – 90'    

16-й тур Первой лиги стал по-настоящему волшебным для команд-аутсайдеров. Первая, спустя 12 матчей, победа «Тюмени», и успех «Уфы», который стал для неё первым после пяти неудачных игр. Основные события в матче произошли после 86-й минуты, когда Андрей Анисимов и Владислав Ложкин принесли «Уфе» столь долгожданную победу. Правда, от зоны вылета «Уфу» это пока не спасает.

«Ротор» чередовал ничьи с победами четыре матча и проиграл впервые за месяц.

«Алания» — «Чайка»

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 3
Чайка
Песчанокопское
0:1 Маляров – 14'     1:1 Хадарцев – 36'     1:2 Руденко – 39'     1:3 Руденко – 61'     2:3 Цаллагов – 90+5'    

2-2-2 — такая статистика «Алании» после возвращения Спартака Гогниева. Владикавказцы при тренере выбрались из зоны вылета и даже после поражения остаются в двух очках от опасной позиции.

«Алания» проигрывала 1:3 к 90-й минуте, но долгое время атаковала и благодаря своему напору отквитала один мяч, однако, при всех усилиях, на большее рассчитывать не смогла. «Чайка» победила впервые за четыре матча, оторвавшись на четыре очка от зоны вылета.

«Тюмень» — «Енисей»

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
4 : 1
Енисей
Красноярск
1:0 Храмцов – 10'     2:0 Храмцов – 23'     2:1 Тихонов – 38'     3:1 Ткачук – 82'     4:1 Мокаев – 86'    

Просто вдумайтесь: «Тюмень» не побеждала в Первой лиге с 28 июля, или с 3-го тура, или 12 матчей подряд. Ужасающая серия завершилась 26 октября — домашним разгромом «Енисея». Но пока эта победа не принесла «Тюмени» существенного прогресса: команда с большим отставанием на последнем месте.

Игроки «Тюмени» вышли словно на последний бой – просто постоянно закидывали ворота соперника атаками, самоотверженно играли в обороне и заслуженно победили. А для красноярцев это поражение стало первым с 6 октября. «Енисей» опустился на 10-ю строчку в турнирной таблице.

«CКА-Хабаровск» — «Черноморец»

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
26 октября 2024, суббота. 09:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
6 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Гонгадзе – 11'     2:0 Гонгадзе – 19'     2:1 Уридия – 21'     3:1 Симонян – 40'     4:1 Алиев – 52'     5:1 Гонгапшев – 78'     6:1 Быков – 84'    

Три подряд матча хабаровчан заканчивались ничейным счётом: да, команда Алексея Поддубного забила в них семь мячей, однако так и не смогла победить. Но по полной план по голам футболисты «CКА-Хабаровск» выполнили в матче с «Черноморцем».

К слову, команда из Новороссийска пропустила больше, чем за последние семь матчей в лиге. Предлагаем вам не тратить время на чтение обзора столь результативного матча, а просто взглянуть на феерию, что устроили команды в Хабаровске. А то, что сотворил Артём Симонян в моменте с третьим голом хозяев, пожалуй, стоит пересмотреть дважды.

«Родина» — «Торпедо»

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Юшин – 5'     1:1 Нетфуллин – 43'    

Третья ничья «Родины» в четырёх последних матчах, две из которых — с командами топ-3 чемпионата.

«Торпедо» потеряло очки впервые после двух разгромных побед и выхода на первую строчку. Она, к слову, осталась за команды Кононова, но теперь у неё с «Балтикой» одинаковое количество очков.

На гол лучшего бомбардира «Родины» и всего чемпионата Александра Юшина «Торпедо» ответило точным ударом своего лучшего бомбардира Равиля Нетфуллина. Так и закончили.

«Нефтехимик» — «Сокол»

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Сокол
Саратов

Вторая подряд нулевая ничья для хозяев поля и первые набранные очки саратовцев после четырёх поражений подряд.

Обе команды остались при прежних позициях в турнирной таблице и, пожалуй, это всё, что стоит сказать об этом матче.

«КАМАЗ» — «Сочи»

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Козлов – 18'    

Первая победа челнинской команды спустя три матча. Команда Ильдара Ахметзянова стремительно отдалилась от зоны вылета. Исход игры решил точный удар Ивана Козлова. Для 24-летнего футболиста это лишь второй мяч в нынешнем чемпионате: первый был забит ещё в августе.

Для «Сочи» же это поражение стало первым с лета: команда не проигрывала девять матчей подряд.

Первая лига. Турнирная таблица после 16 туров
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