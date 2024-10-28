«Манчестер Юнайтед» уволил тен Хага! Что дальше? LIVE

Многие болельщики «Юнайтед» ждали этой новости ещё перед Евро-2024. Некоторые – гораздо раньше. Но отставка Эрика тен Хага из «МЮ» случилась сегодня, 28 октября. Боссы «МЮ» не решились на неё после домашнего разгрома от «Тоттенхэма» (0:3), выждали ещё несколько матчей (была даже победа над «Брендфордом»), но после вчерашнего поражения от «Вест Хэма» (1:2) их терпение лопнуло.

«Манчестер Юнайтед» Заявление клуба «Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы в клубе. Желаем ему всего наилучшего в будущем».

Вопросов после этой отставки будет очень много. И реакций – тоже. Мы уже сейчас понимаем: если клуб не объявит имя нового постоянного главного тренера в ближайшее время, то фамилий кандидатов на эту должность мы услышим очень много. И наша цель, как и всегда, оперативно и точно предоставлять всю информацию вам – нашим читателям.

Для этого мы запускаем этот онлайн, где будем публиковать все новости, связанные с будущим «Манчестера», и в первую очередь – с новым главным тренером команды.

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