«Манчестер Юнайтед» уволил тен Хага! Что дальше? LIVE

Многие болельщики «Юнайтед» ждали этой новости ещё перед Евро-2024. Некоторые – гораздо раньше. Но отставка Эрика тен Хага из «МЮ» случилась сегодня, 28 октября. Боссы «МЮ» не решились на неё после домашнего разгрома от «Тоттенхэма» (0:3), выждали ещё несколько матчей (была даже победа над «Брендфордом»), но после вчерашнего поражения от «Вест Хэма» (1:2) их терпение лопнуло.
«Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы в клубе. Желаем ему всего наилучшего в будущем».
Вопросов после этой отставки будет очень много. И реакций – тоже. Мы уже сейчас понимаем: если клуб не объявит имя нового постоянного главного тренера в ближайшее время, то фамилий кандидатов на эту должность мы услышим очень много. И наша цель, как и всегда, оперативно и точно предоставлять всю информацию вам – нашим читателям.
Для этого мы запускаем этот онлайн, где будем публиковать все новости, связанные с будущим «Манчестера», и в первую очередь – с новым главным тренером команды.
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Официальное заявление клуба. Временный тренер – Руд ван Нистелрой
Главное заявление боссов «Манчестер Юнайтед» за несколько лет:
«Эрик тен Хаг покинул пост тренера первой мужской команды «Манчестер Юнайтед».
Эрик был назначен в апреле 2022 года и привел клуб к двум трофеям, выиграв Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Мы благодарны Эрику за всё, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем. Руд ван Нистелрой возглавит команду в качестве временного главного тренера при поддержке нынешнего тренерского состава, пока не будет нанят постоянный главный тренер».