Самые быстрые удаления в истории футбола
Форвард «Крузейро» Рафа Силва совершил невероятное, получив красную карточку на первой секунде матча! Удивительно, но это не самое быстрое удаление в истории футбола.
3-е место — Рафа Силва
Сразу после стартового свистка в матче с «Атлетико Паранаэнсе» форвард рванул в прессинг, отмахнувшись от одного соперника и ударив по лицу другого. За это Силва и получил красную карточку, которая стала самой быстрой в истории бразильской Серии А.
1-2-е место — Уолтер Бойд
В 2000 году в матче с «Дарлингтоном» форвард «Суонси» вышел на замену во время углового своей команды. Войдя в штрафную, Бойд сразу ударил локтем соперника. Уолтеру сразу выписали красную карточку, а так как игра не успела возобновиться, он формально не провёл на поле ни секунды.
1-2-е место — Кейт Гиллеспи
Похожий случай был и в 2007 году. Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» вышел на замену во время исполнения аута своей команды. Вот только Кейт сразу ударил соперника из «Рединга» и был удалён с поля. Как и Бойд, официально он не успел сыграть ни секунды.
Форвард «Крузейро» удалился на 1-й секунде игры. Но это не самая быстрая красная карточка
Читайте также
«Барса» прервала рекордную серию «Реала»
Лучшие тренеры «МЮ» после ухода Фергюсона
Роналду ищет болельщика, который заплакал на матче
Ямаль стилизовал брекеты к «эль класико». Фото
Парень играет в футбол, несмотря на рак кожи
Команды РПЛ с самыми молодыми составами
Босс «Боки» разнял драку фанатов и полиции. Видео
5 самых возрастных игроков Лиги чемпионов
Саудовцы недовольны Джеррардом из-за «Ливерпуля»
5 наиболее подорожавших игроков в топ-5 лигах
5 самых молодых игроков Лиги чемпионов — 2024/2025
Крутейший перформанс в Кубке Либертадорес. Видео
У «Ман Сити» рекордная беспроигрышная серия в ЛЧ
Камарда — самый молодой итальянец в истории ЛЧ
«Комо» превратил командные фото в искусство
Винисиус повторил культовое празднование Роналду