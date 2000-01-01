Форвард «Крузейро» удалился на 1-й секунде игры. Но это не самая быстрая красная карточка

1-2-е место — Кейт Гиллеспи

Похожий случай был и в 2007 году. Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» вышел на замену во время исполнения аута своей команды. Вот только Кейт сразу ударил соперника из «Рединга» и был удалён с поля. Как и Бойд, официально он не успел сыграть ни секунды.