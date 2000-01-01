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Самые быстрые удаления в истории футбола
Самые быстрые удаления в истории футбола
Форвард «Крузейро» Рафа Силва совершил невероятное, получив красную карточку на первой секунде матча! Удивительно, но это не самое быстрое удаление в истории футбола.
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3-е место — Рафа Силва
3-е место — Рафа Силва
Сразу после стартового свистка в матче с «Атлетико Паранаэнсе» форвард рванул в прессинг, отмахнувшись от одного соперника и ударив по лицу другого. За это Силва и получил красную карточку, которая стала самой быстрой в истории бразильской Серии А.
1-2-е место — Уолтер Бойд
1-2-е место — Уолтер Бойд
В 2000 году в матче с «Дарлингтоном» форвард «Суонси» вышел на замену во время углового своей команды. Войдя в штрафную, Бойд сразу ударил локтем соперника. Уолтеру сразу выписали красную карточку, а так как игра не успела возобновиться, он формально не провёл на поле ни секунды.
1-2-е место — Кейт Гиллеспи
1-2-е место — Кейт Гиллеспи
Похожий случай был и в 2007 году. Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» вышел на замену во время исполнения аута своей команды. Вот только Кейт сразу ударил соперника из «Рединга» и был удалён с поля. Как и Бойд, официально он не успел сыграть ни секунды.
Форвард «Крузейро» удалился на 1-й секунде игры. Но это не самая быстрая красная карточка
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