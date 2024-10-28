Самая ожидаемая отставка в Европе

Вот и всё. Случилось то, чего так долго ждали. «МЮ» уволил главного тренера Эрика тен Хага. Сначала об этом сообщил The Athletic, а через мгновение клуб заявил об этом официально. Так почему же это случилось?

Самый очевидный ответ – результаты. Нидерландец может на пресс-конференциях рассказывать, что с ним «МЮ» каждый сезон берёт по трофею (и формально это абсолютная правда), но все прекрасно понимают, что для топ-клубов АПЛ существует два главных турнира – чемпионат Англии и Лига чемпионов. Там успехов у «МЮ» нет.

В национальной лиге идёт планомерный спад. Третье место, восьмое место и теперь 14-е место после девяти туров. В Лиге чемпионов в прошлом сезоне был провал – последнее место в группе с «Галатасараем» и «Копенгагеном». Тут, само собой, нужно оговориться про дикое количество травм у «МЮ» в прошлом сезоне. Самая жесть случилась с центральными защитниками, когда выпали сразу шесть человек – Мартинес, Варан, Линделёф, Эванс, Камбвала, Шоу (да-да, его тоже ставили в центр защиты).

Эрик тен Хаг Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Однако в этом сезоне подобных проблем не было и близко, но команда ужасно стартовала в чемпионате. Да и три ничьих в Лиге Европы (с «Твенте», «Порту» и «Фенербахче») – это не совсем то, что хочется видеть боссам и болельщикам клуба. Тем более после такой плотной трансферной кампании.

«МЮ» уже давно выглядит проблемным клубом. Примерно с тех пор, как команду покинул Алекс Фергюсон в 2013-м. Долгое время считалось, что главная беда клуба – американские владельцы, против которых бастовали фанаты. Но в начале этого года часть акций и управление клубом перешли к Джиму Рэтклиффу. К английскому бизнесмену, который давно болеет за «МЮ». А ещё у его компаний есть опыт работы с футбольными клубами (швейцарская «Лозанна» и французская «Ницца»). Рэтклифф первым же делом переманил в «МЮ» ведущих директоров из других клубов АПЛ. А трансферы этим летом казались весьма убедительными: Де Лигт, Мазрауи, Угарте, Зиркзее и Йоро (за которого, правда, переплатили).

Де Лигт, Йоро, Зиркзее и Мазрауи Фото: Michael Regan/Getty Images

«Юнайтед» уже не выглядел таким проблемным клубом, но результаты продолжили идти на спад. С одной стороны, можно говорить, что тренеру не дали время, чтобы встроить в игру Угарте. С другой – уж точно не тен Хагу жаловаться на отсутствие доверия. Многие склонялись к увольнению тренера ещё летом, но после победы в Кубке Англии его оставили и даже продлили с ним контракт. А ещё позволили ему взять двух соотечественников в штаб. При спорах с журналистами и игроками клуб занимал позицию тренера, что логично. Впрочем, нервозность тен Хага при общении со СМИ вряд ли добавляла игрокам уверенности. Как и лайки Гарначо.

Если говорить про сам футбол, то мы так и не увидели какой-то выстроенной игры. Тут допустимы разные оценки, но, пожалуй, все согласятся, что «МЮ» не был похож на волшебный «Аякс», который при тен Хаге крушил всех в Лиге чемпионов. Как правило, игра сводилась к тому, что Бруну Фернандеш что-то сотворит. Старт этого сезона у португальца не задался. 28 ударов и 0 голов – худший показатель вообще в топ-5 лигах. С другой стороны, в последнем матче Бруну столько играл на партнёров, что удивительно, как они забили «Вест Хэму» лишь один раз.

Так и сложился пазл. Отсутствие результатов, отсутствие игры и ещё немножко – отсутствие везения (при 14,6 ожидаемого гола в АПЛ команда забила лишь восемь мячей). Понятно, что есть оговорки, но глобально это увольнение напрашивалось.