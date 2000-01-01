«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом
В команде на «класико» 108 лет не было так много молодёжи!
Юные футболисты
В стартовом составе «Барселоны» на матч с «Реалом» оказалось шесть футболистов не старше 21 года, а матче сыграли сразу восемь воспитанников академии.
Рекорд
Больше молодых игроков в «класико» было лишь в 1916 году. Тогда «Реал» выпустил на поле в стартовом составе сразу семь юных футболистов.
«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом. Такого не было 108 лет
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