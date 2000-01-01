Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом
«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом
В команде на «класико» 108 лет не было так много молодёжи!
AMP-версия
Юные футболисты
Юные футболисты
В стартовом составе «Барселоны» на матч с «Реалом» оказалось шесть футболистов не старше 21 года, а матче сыграли сразу восемь воспитанников академии.
Рекорд
Рекорд
Больше молодых игроков в «класико» было лишь в 1916 году. Тогда «Реал» выпустил на поле в стартовом составе сразу семь юных футболистов.
«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом. Такого не было 108 лет
Читайте также
Самые быстрые удаления в истории футбола
Самые быстрые удаления в истории футбола
«Барса» прервала рекордную серию «Реала»
«Барса» прервала рекордную серию «Реала»
Лучшие тренеры «МЮ» после ухода Фергюсона
Лучшие тренеры «МЮ» после ухода Фергюсона
Роналду ищет болельщика, который заплакал на матче
Роналду ищет болельщика, который заплакал на матче
Ямаль стилизовал брекеты к «эль класико». Фото
Ямаль стилизовал брекеты к «эль класико». Фото
Парень играет в футбол, несмотря на рак кожи
Парень играет в футбол, несмотря на рак кожи
Команды РПЛ с самыми молодыми составами
Команды РПЛ с самыми молодыми составами
Босс «Боки» разнял драку фанатов и полиции. Видео
Босс «Боки» разнял драку фанатов и полиции. Видео
5 самых возрастных игроков Лиги чемпионов
5 самых возрастных игроков Лиги чемпионов
Саудовцы недовольны Джеррардом из-за «Ливерпуля»
Саудовцы недовольны Джеррардом из-за «Ливерпуля»
5 наиболее подорожавших игроков в топ-5 лигах
5 наиболее подорожавших игроков в топ-5 лигах
5 самых молодых игроков Лиги чемпионов — 2024/2025
5 самых молодых игроков Лиги чемпионов — 2024/2025
Крутейший перформанс в Кубке Либертадорес. Видео
Крутейший перформанс в Кубке Либертадорес. Видео
У «Ман Сити» рекордная беспроигрышная серия в ЛЧ
У «Ман Сити» рекордная беспроигрышная серия в ЛЧ
Камарда — самый молодой итальянец в истории ЛЧ
Камарда — самый молодой итальянец в истории ЛЧ
«Комо» превратил командные фото в искусство
«Комо» превратил командные фото в искусство

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android