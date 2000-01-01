Сака побил рекорд Анри в «Арсенале»
Букайо забил уже 50 голов за «Арсенал» в АПЛ и стал самым молодым, кому удавалось это сделать. По этому показателю вингер обошёл настоящих топов!
5-е место — Алексис Санчес
Нападающий достиг отметки в 50 голов в 28 лет 145 дней.
4-е место — Робин ван Перси
Форвард забил свой 50-й гол за «канониров» в 27 лет 162 дня.
3-е место — Тео Уолкотт
Полузащитник пробил планку в 50 голов в 26 лет 69 дней.
2-е место — Тьерри Анри
Нападающий забил свой 50-й гол за «Арсенал» в 24 года 128 дней.
1-е место — Букайо Сака
Вингер достиг отметки в 50 голов в 23 года 52 дня.
Сака побил рекорд Анри в «Арсенале»
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