Топ-матчи вторника: Кубок России в футболе, «Торпедо» — ЦСКА в КХЛ, баскетбол и теннис

Лучший спорт 29 октября: «Милан» — «Наполи» в Серии А, дортмундская «Боруссия» — в Кубке Германии, а ещё НХЛ. Ваше расписание дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Виннипег Джетс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Виннипег» одержать девятую победу подряд?

«Джетс» великолепно начали сезон — канадская команда выиграла восемь стартовых матчей, а её главный тренер Скотт Арниел уже успел войти в историю лиги. «Реактивщики» пропускают меньше всех в НХЛ, убойно реализуют большинство и много забивают — получится ли продолжить удачную серию в игре с соотечественниками из «Торонто», которые уступили три раза подряд?

🏒 2:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Никита Кучеров серию с набранными очками?

Конечно, главной историей этого матча будет первая встреча Стивена Стэмкоса с клубом, в котором он провёл практически всю жизнь. Но российских болельщиков в первую очередь интересуют успехи лучшего бомбардира НХЛ прошлого сезона. Кучеров набирал очки в каждом из первых восьми матчей регулярки, и едва ли он думает останавливаться. Как Никита проявит себя с «Нэшвиллом»?

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: будет ли первое поражение «кельтов» в сезоне?

Действующий чемпион НБА «Бостон Селтикс» на старте нового регулярного чемпионата одержал три победы подряд. Все матчи, за исключением последнего, были выиграны очень уверенно. Команда во главе с Джейленом Брауном и Джейсоном Тейтумом идёт на спад? Следующим соперником «кельтов» станет «Милуоки Бакс» с Яннисом Адетокунбо и Дэмьеном Лиллардом, которые пока плохо вкатываются в сезон – одна победа в трёх играх. Сумеют ли «олени» в таком состоянии оказать сопротивление чемпиону?

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн и Дэвис снова обыграют Дюранта и Букера?

«Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом феноменально начал сезон. Клуб из Калифорнии обыграл «Миннесоту», «Финикс» и «Сакраменто» на старте регулярки. А это, к слову, очень добротные команды. На этот раз «озёрникам» предстоит на выезде сразиться с «солнечными». На данный момент Кевин Дюрант и Девин Букер уступили только «Лейкерс» в этом сезоне. Удастся ли исправиться?

🎾 10:30*: Диана Шнайдер (Россия, 1) — Киока Окамура (Япония, Q), Гонконг, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Шнайдер на турнире в Гонконге?

20-летняя Диана Шнайдер после полуфинала «пятисотника» в Токио начинает борьбу на турнире категории WTA-250 в Гонконге в статусе первого номера посева. Соперницей россиянки будет японка Киока Окамура, которая на девять лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница далее встретится с Присциллой Хон из Австралии.

🎾 14:30*: Франсиско Серундоло (Аргентина) – Андрей Рублёв (Россия, 6), Париж, 2-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Рублёв гонку в Турин?

Андрей Рублёв продолжает гонку в Турин. Важнейшим для россиянина станет выступление на «Мастерсе» в Париже. Как высоко сеяный Андрей начнёт турнир со второго круга. Его соперником на старте будет аргентинец Франсиско Серундоло. Теннисисты ранее встречались трижды и счёт пока 2-1 в пользу Франсиско. Причём последний их поединок в Умаге-2024 остался как раз за ним. Победитель нового матча в 3-м круге сразится либо с кем-то из пары Стефанос Циципас — Роберто Карбальес-Баэна, либо из пары Нуну Боржеш — Алехандро Табило.

🎾 16:00*: Карен Хачанов (Россия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, SR), Париж, 1-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Хачанов на третьем турнире подряд?

Карен Хачанов после титула в Алма-Ате и финала в Вене начинает борьбу на 3-м турнире подряд. На старте «Мастерса» в Париже россиянин сразится с Пабло Карреньо-Бустой из Испании. Теннисисты ранее играли 9 раз и счёт пока 6-3 в пользу Карена. Причём последнюю встречу на US Open — 2022 выиграл как раз Хачанов. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Фрэнсис Тиафо — Джованни Мпетчи Перрикар.

⚽️ 17:30: «Тюмень» — «Амкар-Пермь», Кубок России, 1/8 финала

Интрига: сотворит ли «Амкар» ещё одну сенсацию?

«Тюмень» очень неожиданно добралась до стадии 1/8 финала. Как и их ближайший соперник. Всё дело в том, что тюменцы в этом сезоне выступают неудачно – последнее место в Первом дивизионе и всего две победы за 16 матчей. При этом в Кубке они хороши: прошли крепкий «Челябинск» и «Тюмень». «Амкар» тоже сенсационно пролетел четыре раунда, обыграв по ходу, например, «Черноморец». При этом команда даже не смогла подняться в зону «Серебро». В плюс «Тюмени», что игроки явно в неплохой форме, в то время как пермяки уже две недели без официальных матчей. Но, может, Кубок действительно их турнир?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Амур» забросить хотя бы одну шайбу за выездную серию?

Турне хабаровчан по западной части России обернулось настоящим кошмаром — «тигры» проиграли ЦСКА, «Локомотиву» и «Северстали» с общим счётом 0:15, после чего руководство клуба приняло решение расстаться с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Получится ли у дальневосточной команды хоть немного встряхнуться и закончить кошмарную поездку на мажорной ноте?

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Ак Барс» одержит третью победу подряд?

Ни одна из этих команд в последнее время не может порадовать своих болельщиков стабильностью — и «Ак Барс», и «Металлург» в октябре преимущественно чередуют победы с поражениями, а казанцы впервые с семиматчевой победной серии конца сентября — начала октября смогли одержать две победы подряд. Получится ли у подопечных Анвара Гатиятулина одержать и третью?

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🏒 19:30: «Торпедо» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Торпедо» прервать серию неудач?

После впечатляющей серии из 10 матчей с набранными очками нижегородцы немного сбавили обороты — последние две встречи закончились для команды Игоря Ларионова поражениями. ЦСКА, напротив, после четырёх проигрышей подряд сумел слегка прийти в себя и завершить два матча в свою пользу. Какая из команд возьмёт два очка на этот раз?

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⚽️ 20:00: «Балтика» — «Урал», Кубок России, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Балтика» не заметит соперника?

«Балтика» набрала отличный ход – три победы подряд позволили максимально приблизиться к «Уралу», который хоть пока и входит в топ-4, но очень нестабилен. Плюс сейчас команду накрыла волна травм. Поэтому вряд ли екатеринбуржцы сделают акцент на Кубке, приоритетная задача – сохраниться в четвёрке сильнейших в чемпионате и вернуться в РПЛ. У «Балтики» же более глубокая скамейка, опытный тренер, так что их шансы пройти в следующий этап выглядят куда предпочтительнее.

⚽️ 22:45: «Милан» — «Наполи», Серия А, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Неаполь укрепит лидерство?

«Наполи» с Антонио Конте пока не замечает соперников в Серии А. Тренер привычно круто начал работу, а в плюс ему идёт отсутствие еврокубков и, соответственно, более приемлемый график. С игрой всё тоже неплохо: начал забивать Лукаку, оживает Хвича, но впереди «Милан», для которого этот сезон пока не складывается. Да, команда чуть отдохнула из-за переноса матча с «Болоньей». Но вряд ли они смогут что-то противопоставить действующему лидеру. Раз уж «Ювентусу» удалось сыграть только вничью, то ожидания от «Милана» ещё ниже.

⚽️ 22:45: «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд, Кубок Германии, 1/16 финала

Интрига: «Вольфсбург» готовится удивлять?

«Боруссия» угодила в кризис, и сейчас это чуть ли не самая критикуемая команда Германии. Поражения от «Аугсбурга», «Униона», «Реала» – всё это только за октябрь. Никто не обращает внимания на тяжёлый график. От недавнего финалиста Лиги чемпионов ждут совсем других результатов. «Вольфсбург» пока тоже разочаровывает: несмотря на симпатичный состав и интересную игру, никак не удаётся добиться стабильных результатов. В прошлом розыгрыше Кубка еле-еле был обыгран «Кобленц» из пятого дивизиона. Но матч с «Боруссией» – хорошая возможность доказать, что команду нельзя списывать со счетов и она себя ещё покажет.