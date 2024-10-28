Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 29 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: Кубок России в футболе, «Торпедо» — ЦСКА в КХЛ, баскетбол и теннис
Михаил Георгиев
Спортивные события 29 октября
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 29 октября: «Милан» — «Наполи» в Серии А, дортмундская «Боруссия» — в Кубке Германии, а ещё НХЛ. Ваше расписание дня!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 29 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Виннипег Джетс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Виннипег» одержать девятую победу подряд?

«Джетс» великолепно начали сезон — канадская команда выиграла восемь стартовых матчей, а её главный тренер Скотт Арниел уже успел войти в историю лиги. «Реактивщики» пропускают меньше всех в НХЛ, убойно реализуют большинство и много забивают — получится ли продолжить удачную серию в игре с соотечественниками из «Торонто», которые уступили три раза подряд?

Факторы преображения «Виннипега»:
Тренер-«неудачник» творит историю в НХЛ. Как «Виннипег» стал непобедимым на старте сезона?
Тренер-«неудачник» творит историю в НХЛ. Как «Виннипег» стал непобедимым на старте сезона?

🏒 2:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Никита Кучеров серию с набранными очками?

Конечно, главной историей этого матча будет первая встреча Стивена Стэмкоса с клубом, в котором он провёл практически всю жизнь. Но российских болельщиков в первую очередь интересуют успехи лучшего бомбардира НХЛ прошлого сезона. Кучеров набирал очки в каждом из первых восьми матчей регулярки, и едва ли он думает останавливаться. Как Никита проявит себя с «Нэшвиллом»?

Главной звездой последнего матча «Тампы» был другой россиянин:
«Буду рад, когда он покинет НХЛ». Василевский «засушил» Овечкина и «Вашингтон»
«Буду рад, когда он покинет НХЛ». Василевский «засушил» Овечкина и «Вашингтон»

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли первое поражение «кельтов» в сезоне?

Действующий чемпион НБА «Бостон Селтикс» на старте нового регулярного чемпионата одержал три победы подряд. Все матчи, за исключением последнего, были выиграны очень уверенно. Команда во главе с Джейленом Брауном и Джейсоном Тейтумом идёт на спад? Следующим соперником «кельтов» станет «Милуоки Бакс» с Яннисом Адетокунбо и Дэмьеном Лиллардом, которые пока плохо вкатываются в сезон – одна победа в трёх играх. Сумеют ли «олени» в таком состоянии оказать сопротивление чемпиону?

«Бостон» снова станет чемпионом?
Почему «Бостон» сложно остановить? И правда, что Редик — гений? Главное про старт НБА
Почему «Бостон» сложно остановить? И правда, что Редик — гений? Главное про старт НБА

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн и Дэвис снова обыграют Дюранта и Букера?

«Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом феноменально начал сезон. Клуб из Калифорнии обыграл «Миннесоту», «Финикс» и «Сакраменто» на старте регулярки. А это, к слову, очень добротные команды. На этот раз «озёрникам» предстоит на выезде сразиться с «солнечными». На данный момент Кевин Дюрант и Девин Букер уступили только «Лейкерс» в этом сезоне. Удастся ли исправиться?

Лучше не злить Леброна!
«Дай мне чёртов мяч!» Леброн вошёл в режим берсерка. Скоро будет бросаться на своих?
Видео
«Дай мне чёртов мяч!» Леброн вошёл в режим берсерка. Скоро будет бросаться на своих?

🎾 10:30*: Диана Шнайдер (Россия, 1) — Киока Окамура (Япония, Q), Гонконг, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гонконг. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 10:30 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Киока Окамура
237
Япония
Киока Окамура
К. Окамура

Интрига: как сыграет Шнайдер на турнире в Гонконге?

20-летняя Диана Шнайдер после полуфинала «пятисотника» в Токио начинает борьбу на турнире категории WTA-250 в Гонконге в статусе первого номера посева. Соперницей россиянки будет японка Киока Окамура, которая на девять лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница далее встретится с Присциллой Хон из Австралии.

Диана успешно выступила в Токио:
Шнайдер на отказе прошла в полуфинал Токио. А Касаткина прервала серию из пяти побед
Шнайдер на отказе прошла в полуфинал Токио. А Касаткина прервала серию из пяти побед

🎾 14:30*: Франсиско Серундоло (Аргентина) – Андрей Рублёв (Россия, 6), Париж, 2-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 14:30 МСК
Франсиско Серундоло
29
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: продолжит ли Рублёв гонку в Турин?

Андрей Рублёв продолжает гонку в Турин. Важнейшим для россиянина станет выступление на «Мастерсе» в Париже. Как высоко сеяный Андрей начнёт турнир со второго круга. Его соперником на старте будет аргентинец Франсиско Серундоло. Теннисисты ранее встречались трижды и счёт пока 2-1 в пользу Франсиско. Причём последний их поединок в Умаге-2024 остался как раз за ним. Победитель нового матча в 3-м круге сразится либо с кем-то из пары Стефанос Циципас — Роберто Карбальес-Баэна, либо из пары Нуну Боржеш — Алехандро Табило.

Рублёв и Медведев приехали в столицу Франции:
«Воссоединение семьи». Лучшие теннисисты России уже зажигают перед «Мастерсом» в Париже
«Воссоединение семьи». Лучшие теннисисты России уже зажигают перед «Мастерсом» в Париже

🎾 16:00*: Карен Хачанов (Россия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, SR), Париж, 1-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 16:00 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Пабло Карреньо-Буста
203
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста

Интрига: как сыграет Хачанов на третьем турнире подряд?

Карен Хачанов после титула в Алма-Ате и финала в Вене начинает борьбу на 3-м турнире подряд. На старте «Мастерса» в Париже россиянин сразится с Пабло Карреньо-Бустой из Испании. Теннисисты ранее играли 9 раз и счёт пока 6-3 в пользу Карена. Причём последнюю встречу на US Open — 2022 выиграл как раз Хачанов. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Фрэнсис Тиафо — Джованни Мпетчи Перрикар.

Карен добирался до двух финалов подряд:
Хачанов проиграл финал Вены. Россиянина оскорбил зритель — горе-болельщика выгнали
Хачанов проиграл финал Вены. Россиянина оскорбил зритель — горе-болельщика выгнали

⚽️ 17:30: «Тюмень» — «Амкар-Пермь», Кубок России, 1/8 финала

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
29 октября 2024, вторник. 17:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
Амкар-Пермь
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сотворит ли «Амкар» ещё одну сенсацию?

«Тюмень» очень неожиданно добралась до стадии 1/8 финала. Как и их ближайший соперник. Всё дело в том, что тюменцы в этом сезоне выступают неудачно – последнее место в Первом дивизионе и всего две победы за 16 матчей. При этом в Кубке они хороши: прошли крепкий «Челябинск» и «Тюмень». «Амкар» тоже сенсационно пролетел четыре раунда, обыграв по ходу, например, «Черноморец». При этом команда даже не смогла подняться в зону «Серебро». В плюс «Тюмени», что игроки явно в неплохой форме, в то время как пермяки уже две недели без официальных матчей. Но, может, Кубок действительно их турнир?

Итоги группового этапа Кубка для клубов РПЛ:
Групповой этап Кубка России — всё! Кто с кем сыграет дальше, а кто точно вылетел?
Групповой этап Кубка России — всё! Кто с кем сыграет дальше, а кто точно вылетел?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Амур
Хабаровск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Амур» забросить хотя бы одну шайбу за выездную серию?

Турне хабаровчан по западной части России обернулось настоящим кошмаром — «тигры» проиграли ЦСКА, «Локомотиву» и «Северстали» с общим счётом 0:15, после чего руководство клуба приняло решение расстаться с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Получится ли у дальневосточной команды хоть немного встряхнуться и закончить кошмарную поездку на мажорной ноте?

Мартемьянов рассказал о своём уходе из «Амура»:
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
Эксклюзив
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ак Барс» одержит третью победу подряд?

Ни одна из этих команд в последнее время не может порадовать своих болельщиков стабильностью — и «Ак Барс», и «Металлург» в октябре преимущественно чередуют победы с поражениями, а казанцы впервые с семиматчевой победной серии конца сентября — начала октября смогли одержать две победы подряд. Получится ли у подопечных Анвара Гатиятулина одержать и третью?

«Ак Барс» до сих пор играет без канадского лидера:
Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин ответил, когда Ник Петан вернётся в состав

🏒 19:30: «Торпедо» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Торпедо» прервать серию неудач?

После впечатляющей серии из 10 матчей с набранными очками нижегородцы немного сбавили обороты — последние две встречи закончились для команды Игоря Ларионова поражениями. ЦСКА, напротив, после четырёх проигрышей подряд сумел слегка прийти в себя и завершить два матча в свою пользу. Какая из команд возьмёт два очка на этот раз?

Бывший гендиректор «Сибири» поддержал главного тренера ЦСКА:
«Дайте работать хорошему тренеру». Фастовский — об Илье Воробьёве в ЦСКА

⚽️ 20:00: «Балтика» — «Урал», Кубок России, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
29 октября 2024, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Урал
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Балтика» не заметит соперника?

«Балтика» набрала отличный ход – три победы подряд позволили максимально приблизиться к «Уралу», который хоть пока и входит в топ-4, но очень нестабилен. Плюс сейчас команду накрыла волна травм. Поэтому вряд ли екатеринбуржцы сделают акцент на Кубке, приоритетная задача – сохраниться в четвёрке сильнейших в чемпионате и вернуться в РПЛ. У «Балтики» же более глубокая скамейка, опытный тренер, так что их шансы пройти в следующий этап выглядят куда предпочтительнее.

Главные события в Первой лиге:
Фавориты оступаются — теперь в чемпионате два лидера. Главное за тур в Первой лиге. Видео
Фавориты оступаются — теперь в чемпионате два лидера. Главное за тур в Первой лиге. Видео

⚽️ 22:45: «Милан» — «Наполи», Серия А, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 10-й тур
29 октября 2024, вторник. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Неаполь укрепит лидерство?

«Наполи» с Антонио Конте пока не замечает соперников в Серии А. Тренер привычно круто начал работу, а в плюс ему идёт отсутствие еврокубков и, соответственно, более приемлемый график. С игрой всё тоже неплохо: начал забивать Лукаку, оживает Хвича, но впереди «Милан», для которого этот сезон пока не складывается. Да, команда чуть отдохнула из-за переноса матча с «Болоньей». Но вряд ли они смогут что-то противопоставить действующему лидеру. Раз уж «Ювентусу» удалось сыграть только вничью, то ожидания от «Милана» ещё ниже.

Недавний шедевр в Италии:
«Интер» и «Ювентус» выдали главный спектакль сезона. Никто не ждал шедевра с 8 голами
«Интер» и «Ювентус» выдали главный спектакль сезона. Никто не ждал шедевра с 8 голами

⚽️ 22:45: «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд, Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2024, вторник. 22:45 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Вольфсбург» готовится удивлять?

«Боруссия» угодила в кризис, и сейчас это чуть ли не самая критикуемая команда Германии. Поражения от «Аугсбурга», «Униона», «Реала» – всё это только за октябрь. Никто не обращает внимания на тяжёлый график. От недавнего финалиста Лиги чемпионов ждут совсем других результатов. «Вольфсбург» пока тоже разочаровывает: несмотря на симпатичный состав и интересную игру, никак не удаётся добиться стабильных результатов. В прошлом розыгрыше Кубка еле-еле был обыгран «Кобленц» из пятого дивизиона. Но матч с «Боруссией» – хорошая возможность доказать, что команду нельзя списывать со счетов и она себя ещё покажет.

Как Дортмунд изменился за несколько месяцев:
«Боруссия» слишком сильно изменилась после финала ЛЧ. Против «Реала» выйдет другая команда
«Боруссия» слишком сильно изменилась после финала ЛЧ. Против «Реала» выйдет другая команда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android