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Игроки каких клубов чаще получали «Золотой мяч»
Игроки каких клубов чаще получали «Золотой мяч»
28 октября будет вручён «Золотой мяч» — 2024. Представители каких клубов чаще всего его получали?
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5-е место — «Бавария»
5-е место — «Бавария»
Мюнхенцы получали пять «Золотых мячей». Награды завоёвывали Герд Мюллер и дважды Франц Беккенбауэр с Карл-Хайнцем Румменигге.
3-4-е место — «Милан»
3-4-е место — «Милан»
На счету итальянцев – восемь наград. «Золотой мяч» брали Джанни Ривера, Руд Гуллит, Джордж Веа, Андрей Шевченко, Кака и трижды Марко ван Бастен.
3-4-е место — «Ювентус»
3-4-е место — «Ювентус»
«Бьянконери» завоевали восемь «Золотых мячей». Лучшим футболистом года становились Омар Сивори, Паоло Росси, Роберто Баджо, Зинедин Зидан, Павел Недвед и трижды Мишель Платини.
1-2-е место — «Барселона»
1-2-е место — «Барселона»
Каталонцам вручили 12 «Золотых мячей». Награды получали Луис Суарес, Христо Стоичков, Ривалдо, Роналдиньо, дважды Йохан Круифф и шесть раз – Лионель Месси.
1-2-е место — «Реал» Мадрид
1-2-е место — «Реал» Мадрид
На счету мадридцев 12 наград. «Золотые мячи» завоевали Раймон Копа, Луиш Фигу, Роналдо, Фабио Каннаваро, Лука Модрич, Карим Бензема, дважды Альфредо Ди Стефано и четырежды – Криштиану Роналду.
Игроки каких клубов чаще всего получали «Золотой мяч»
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