Чумовой гол «Краснодара» с 30 метров в стиле Златана! Круче в РПЛ в 2024-м не забивали!

«Краснодар» – главный претендент на золото РПЛ на данную секунду. В начале сезона над этим посмеялись бы: команда безвольно уступила в Суперкубке «Зениту» и не выиграла в трёх стартовых турах. Но затем краснодарцы набрали победный ход (девять матчей подряд). За очередными очками команда Мурада Мусаева приехала в Самару.

«Крылья Советов» в кризисе. Самарцы не побеждали в четырёх турах подряд. А в международную паузу от ухода Игоря Осинькина спасло только давление со стороны болельщиков и игроков на руководство региона. Однако «Крыльям» всё равно нужно решать задачу по набору очков. Никто не оставит Осинькина просто за любовь со стороны футболистов и фанатов. Поэтому встреча с «Краснодаром» была очень важна.

Старт матча показал, что турнирная ситуация давит на обе команды. «Краснодар» чуть охотнее шёл в атаку, но изобилия моментов на поле не наблюдалось. Почти весь первый тайм прошёл в борьбе. Да, неплохие подходы создавали как «Краснодар», так и «Крылья». Но никто не хватался за голову из-за нереализованного момента. Таких опасных атак попросту не было.

Первый тревожный звонок для хозяев прозвучал на 37-й минуте. Джон Кордоба классно расположился в штрафной «Крыльев» и после подачи Лукаса Оласы пробил головой. Мяч пролетел рядом со штангой – у самарцев отлегло. Ненадолго.

Что отличает хорошего нападающего от топ-форварда? Первый реализует моменты, которые создают ему партнёры. А второй может забить из самых сложных положений. И на 42-й минуте Кордоба напомнил всем о своём высочайшем мастерстве. Колумбийский форвард «Краснодара» забил, вероятно, лучший гол 2024 года в РПЛ. Виктор Са забросил в свободную зону на правом фланге, а Кордоба принял мяч и увидел, что голкипер «Крыльев» Иван Ломаев вышел из ворот. Джон не думал долго и с полулёта зарядил за спину вратарю. Получилась идеальная «свеча»: мяч приземлился прямо в сетку самарцев. Фантастический гол в стиле Златана Ибрагимовича!

После забитого мяча через несколько минут первый тайм завершился. Сложилось стойкое ощущение, что ничего лучше сегодня увидеть уже не удастся. Да и что могло перекрыть такую красоту? Но для «Краснодара» на первом месте стоит результат. У южан появился шанс оторваться от «Зенита» на три очка.

И на старте второго тайма «Краснодар» продолжил работу. Уже на 49-й минуте Диего Коста удвоил преимущество гостей. Эдуард Сперцян навесил с углового, а бразильский защитник нанёс точный удар головой по воротам Ломаева. Легчайшие 2:0.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Что оставалось «Крыльям»? Идти в атаку, конечно. Один раз хозяевам даже «помог» голкипер гостей Станислав Агкацев. Он неудачно сыграл на выходе, а оказавшийся рядом защитник самарцев Роман Евгеньев перебрасывал мяч в ворота «Краснодара». Но на ленточке оказался Диего Коста и разрядил ситуацию. А чуть позже уже Агкацев спас «Краснодар» после опасного удара Ивана Сергеева. Хотя бы один мяч «Крылья Советов» могли забить и вдохнуть интригу во встречу.

«Краснодар» за предыдущие 12 матчей пропустил всего пять раз. И не особо собирался ухудшать статистику в Самаре. Но со своей задачей гости в итоге не справились. Уже на 89-й минуте «Крылья» всё же затолкали мяч в ворота соперника. Сначала Гленн Бейл классно пробил из-за пределов штрафной. И мяч после рикошета оказался у Томаса Гальдамеса. Чилийский защитник «Крыльев» пальнул в дальний угол и переиграл Агкацева – 1:2. Интрига!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но «Крыльям» так и не удалось отыграться. В прошлом туре Самара вела со счётом 2:0 с «Оренбургом» и упустила преимущество. Повторить трюк уже самим, увы, не получилось. Команда Игоря Осинькина увеличила безвыигрышную серию до пяти матчей и осталась на 10-м месте. А вот «Краснодар» – единоличный лидер РПЛ! Южане уже на три очка оторвались от «Зенита». Команда Мурада Мусаева одержала 10-ю победу подряд и повторила лучший результат (33 очка) после 13 туров РПЛ. Столько же ранее набирали «Зенит» (сезоны-2010 и 2022/2023) и ЦСКА (2015/2016). До конца года краснодарцы сыграют с «Оренбургом», «Рубином», «Химками», «Спартаком» и «Локомотивом». Будет непросто, но шансы уйти на зимнюю паузу лидером неплохие.