«Я сделаю это 10 раз». После триумфа Родри на «Золотом мяче» настанет эра Винисиуса

Поздравляю, мы победили в игре бесконечного круговорота одних и тех же фамилий. Криштиану Роналду и Лионель Месси больше не заберут «Золотой мяч». С 2008 года только два футболиста нарушили внутренний обмен наградой: в 2018-м — Модрич и в 2022-м – Бензема. Теперь появился третий – Родри. Хотя многие, если не большинство, были уверены: «Золотой мяч» заслуженно должен получить Винисиус.

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Почему мы вряд ли бы удивились победе бразильца? После того как Вини вкатил «трёшку» дортмундской «Боруссии» и услышал очередной взрыв аплодисментов на заполненном «Сантьяго Бернабеу», в публичное поле вышел культовый нападающий «Реала» Эмилио Бутрагеньо. И выдал цитату, которая давно крутится на языках у многих, но почему-то не попадает в новостные заголовки.

Эмилио Бутрагеньо экс-форвард «Реала» «Что касается третьего гола, осмелюсь кое-что сказать. Винисиус напомнил мне о Пеле. Как он входил в штрафную и как бил… Как разобрался в этом моменте. Это гол, который прославляет футбол. Зрители приезжают на «Сантьяго Бернабеу», чтобы увидеть именно такие голы».



И ведь Винисиус всю карьеру шёл именно к такому сравнению. Естественно, через тернии. По-другому сложно стать большим футболистом. Про детство Винисиуса уже сказано и написано слишком много. Рабочая семья, где отец днями пропадал на стройке, а мама присматривала за четырьмя детьми. Неблагополучный район, где в некоторые места заходить запрещено. Часы езды до тренировок после того, как на парня обратили внимание в академии «Фламенго». Футболист пропустил всё это через себя, при этом, со слов его знакомых, остался обычным парнем. А когда в 2018-м его за € 45 млн забрал «Реал», дорога к успеху вырисовывалась слишком отчётливо. Важно было лишь не упустить этот шанс взлететь на вершину.

Хоть это и непросто. Согласитесь, сложно начать проявлять себя, когда в 18 попадаешь в одну из лучших команд мира со множеством звёзд в составе? Чуда не произошло. Винисиус долго привыкал. Некоторым казалось, что даже слишком. Когда за 2,5 сезона в Мадриде не увидели и 10 голов от юного таланта, у некоторых наверняка возникли сомнения: а правильный ли клуб сделал выбор? Да, Вини быстро бежал, здорово обыгрывал, но всё равно выглядел не готовым к игре на высоком уровне.

Винисиус во «Фламенго» Фото: Alexandre Loureiro/Getty Images

А потом в «Реал» вернулся Карло Анчелотти. И в первом же сезоне с ним бразилец оформил 17+10 в Ла Лиге. Впечатляющая цифра, которая при этом не сделала из него претендента на «Золотой мяч». В какой-то степени справедливо. Ведь ментальный и игровой прорыв случился как раз в прошлом сезоне. За который, мы уверены, Винисиус и ждал «Золотой мяч».

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Ведь это же снова – про преодоление. Можно вспомнить, как всё начиналось: с августа по декабрь у нападающего набежало 75 дней без футбола из-за травм. Такого периода за карьеру у него ещё не было. Мучило сначала бедро, потом – мышцы. Казалось, сезон можно списать. Но даже на фоне болезней он умудрялся совершать результативные действия – шесть голов и четыре передачи за этот мрачный период. Не так уж и плохо. А вот настоящее перерождение случилось с января, когда он действительно превратился в лучшего футболиста мира.

Первое – Вини перестал быть чисто фланговым форвардом. Вы же помните, что после ухода Карима Бензема летом 2023-го «Мадрид» не купил звезду и решил дождаться прихода Килиана Мбаппе. Да, клуб взял Хоселу, который очень помогал, но куда больше функций в атаке было возложено на бразильца. И с января он стал уничтожать оборону соперников именно из центральной зоны. Типичный гол, когда нападающий отводит защитника подальше от штрафной, потом ловит его на развороте, получает передачу и вбивает мяч в сетку. За это время никто так и не смог адаптироваться к такому стилю. Удивительно, но в то же время это восхищает.

По личной статистике ближе к лету тоже наступил прорыв: 15+6 в 26 матчах Ла Лиги, 6+5 в 10 матчах ЛЧ, три гола в двух матчах за Суперкубок, плюс два гола за сборную Бразилии на Кубке Америки. Но главное – немалая часть мячей забита в топ-матчах – Вини сделал 4+1 в играх с «Барселоной», тащил «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов – забил в ответке с «Лейпцигом», сделал два ассиста с «Сити», дубль с «Баварией» в полуфинале и, конечно, отличился в финале. Куда без этого.

В итоге у игрока победы в Лиге чемпионов, чемпионате Испании и Суперкубке. Да, без личных достижений за сборную, в отличие от того же Родри. Копу и он, и вся Бразилия, провалили. Но в качестве аргумента защиты – в четвертьфинале Кубка Америки с Уругваем нападающий не сыграл из-за перебора жёлтых.

Винисиус с трофеем Лиги чемпионов Фото: Angel Martinez/Getty Images

Да, Вини не идеален. У него по-прежнему есть недостатки – в первую очередь связанные с проявлением эмоций. Он никак не может смириться со свистом и словно хочет нравиться всем. Может, в этом они с Пеле и правда похожи. Но к такому можно прийти, хорошо делая свою работу на протяжении многих лет. Винисиус уже достаточно взрослый парень, чтобы не вестись на провокации и просто играть в футбол.

Да, после периода Роналду – Месси нас готовили к противостоянию Мбаппе – Холанд. Однако оно не наступило. Может, это дело случая, но пока так не кажется. А может, новый период и не наступит? И мы будем жить в эпоху крутой игры бразильского парня Винисиуса Жуниора, который преодолел кучу проблем, чтобы стать звездой.

«Я сделаю это ещё 10 раз. Они не готовы». Вот заявление Винисиуса после победы Родри. Сейчас он уверен – все его кинули. И его результатов с «Реалом», голов и ассистов, да просто завораживающей игры – недостаточно. Значит, нас снова ждёт история про преодоление. Винисиусу не привыкать.