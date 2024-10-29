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Золотой мяч 2024, как Винисиуса оставили без награды, почему все были уверены, что он его получит, подробности, Родри

Как Винисиуса «прокатили» мимо «Золотого мяча». Хронология
Дмитрий Зимин
Винисиус Жуниор
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Ещё утром все были уверены, что Родри не получит награду.

Винисиус Жуниор не получил «Золотой мяч». Хоть и вся общественность почти до последнего была в этом уверена. Награду забрал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. А нападающего «Реала» вместе со всей делегацией даже не было на церемонии. Естественно, в знак протеста. Разбираемся, как утвердилась теория, что именно Вини получил «Золотой мяч» и почему она оказалась ошибочной.

Как это было:
«Золотой мяч» отдали Родри на костылях! А Винисиус уже гневно высказался! LIVE
Live
«Золотой мяч» отдали Родри на костылях! А Винисиус уже гневно высказался! LIVE

Первой о вручении Винисиусу «ЗМ» написала Marca. После в этом уверились все

24 сентября главное спортивное медиа Мадрида Marca выпустило громкий инсайд. По их данным, нападающий «Реала» получил уведомление, что именно он будет выбран лучшим футболистом сезона. С важным добавлением: якобы компания Nike уже начала производить для него уникальные золотые бутсы, в которых он будет играть сразу после получения награды. Также в Мадриде планировалось открыть новый магазин, где обувь поступила бы в продажу.

Авторитет Marca по вопросам Мадрида не вызывал вопросы. И через некоторое время в истинности инсайда, похоже, уверились все. 9 октября издание Relevo сообщило, что в «Реале» убеждены: Винисиус получит награду. Маркетинговый отдел клуба уже продумал празднование и как это будет представлено в соцсетях. Также была определена делегация, которая поедет в Париж вместе с Вини. В общем, все стали готовиться к неизбежному.

20 октября газета As добавила, что в «Реале» считают победу Винисиуса абсолютно свершившимся фактом. Несмотря на отсутствие каких-либо официальных подтверждений и комментариев. Примерно в этот же период представители клуба вышли в паблик и стали рассуждать о полученной футболистом награде как о чуть ли не о свершившимся факте. «Думаю, он выиграет награду, но не из-за матча с Дортмундом, а из-за того, что он сделал в прошлом сезоне. Эти три гола помогут ему победить в следующем году», – слова Анчелотти 22 октября 2024-го.

«Он очень скромный парень, заметно вырос как футболист и превратился в одного из лучших в мире. Он – будущий обладатель «Золотого мяча», и в нём сохраняются те же скромность и дисциплина, что и в день, когда я встретил его впервые», – заявил главный тренер «Мадрида» 25 октября.

Винисиус Жуниор в «Реале»

Винисиус Жуниор в «Реале»

Фото: Angel Martinez/Getty Images

26 октября та же Marca сообщила, что «Реал» определил делегацию, которая поедет в Париж. Её возглавят Флорентино Перес и Анчелотти, а игроков представят Винисиус, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Андрей Лунин.

И напоследок информацию о поездке подтвердил сам игрок «Реала»: была расшифрована его реплика в адрес Гави в концовке «класико» с «Барсой». Вини сказал, что в понедельник едет в Париж за «Золотым мячом». Хотя после появилась другая версия: якобы бразилец сказал про победу в Лиге чемпионов.

Казалось, что может пойти не так?

Утро в день объявления итогов — анонимный слив фейковых списков, днём — инсайд Романо

Утром Daily Mail опубликовал фотографию списка итогового голосования. Правда, портал сослался на анонимный слив в интернете. То есть всё ещё никакого официального подтверждения этому не было.

Зато информацию прокомментировал директор премии Марк Лас.

«Только два человека знают обладателя приза – я и глава France Football. Любой другой, кто говорит, что знает победителя или что видел список – лжец», – заявил он.

А дальше началось самое интересное: сначала журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщил, что в окружении Вини уверены, что не он получит награду. А после его коллеги Хосе Луис Санчес и главный инсайдер современности Фабрицио Романо сообщили, что первое место в голосовании занял Родри. А Винисиус оказался вторым.

Следом вновь вылезла Marca. Издание сообщило, что итоговую информацию клуб получил за несколько часов до вылета из Мадрида. Узнав о результате, Винисиус отказался от полёта на церемонию. Его поддержали остальные члены делегации.

Хотя в этой поездке в принципе не было большого смысла, ведь, кроме Карло Анчелотти, который получил приз лучшему тренеру сезона, больше никто не удостоился главных наград. Винисиус – второй, Беллингем – третий, а Карвахаль – четвёртый. Ах да, ещё весь «Реал» признали лучшей командой года. Но клуб это, видимо, не впечатлило.

Помните, было такое?
Последний «Золотой мяч» до Месси и Роналду. Из-за него спорят до сих пор
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