Сборная 13-го тура РПЛ. Герой «Краснодара», лидер «Локо» и защитник «Спартака»

В РПЛ состоялся 13-й тур. В прошедших встречах на поле сверкнули несколько героев. А мы собрали их в сборную тура. Её представляют футболисты сразу девяти клубов: «Рубина», «Факела», московского «Динамо», «Краснодара», «Локомотива», «Химок», «Спартака» и «Зенита». Расставлены игроки в условной тактической схеме 3-4-3.

Вратарь: Виталий Гудиев («Факел»)

Виталий Гудиев Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

«Факел» увёз одно очко из Москвы после матча с ЦСКА. Едва ли не главным героем в составе воронежцев стал голкипер Виталий Гудиев. Если бы не его игра, то «Факел» бы наверняка уступил. Гудиев совершил три сейва и ещё несколько раз предотвратил потенциальную опасность. Интересно, что это всего лишь четвёртый матч Гудиева в сезоне — и второй «сухарь».

Центральный защитник: Срджан Бабич («Спартак»)

Срджан Бабич Фото: Пресс-служба ФК «Пари НН»

«Спартак» после провального матча с «Краснодаром» (0:3) реабилитировался в Нижнем Новгороде. Сыграть «на ноль» в защите москвичам помог Срджан Бабич. Серб совершил один отбор мяча, выиграл четыре единоборства, отдал 90% точных передач и не позволил «Пари НН» забить. Один из лучших матчей для Бабича в сезоне-2024/2025.

Центральный защитник: Диего Коста («Краснодар»)

Диего Коста Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

«Краснодар» одержал 10-ю подряд победу в РПЛ и оторвался от «Зенита» уже на три очка. Команда Мурада Мусаева идёт за первым в истории золотом! А защитник Диего Коста – один из ключевых элементов состава. В матче с «Крыльями Советов» именно бразилец забил победный мяч: на 49-й минуте он замкнул подачу Эдуарда Сперцяна с углового. Также Коста в середине второго тайма вынес мяч с ленточки после удара Романа Евгеньева. А ещё Диего совершил один отбор и выиграл одно единоборство.

Центральный защитник: Игорь Калинин («Факел»)

Игорь Калинин Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

Не только Гудиев помог «Факелу» сыграть «на ноль» в Москве. Защитник Игорь Калинин тоже помог воронежцам увезти ничью. С 66-й минуты «Факел» играл в меньшинстве, и на оборону легла двойная нагрузка. Но Калинин вместе с партнёрами справился. Игорь совершил два отбора, выиграл три единоборства и не позволил атаке ЦСКА отличиться.

Правый полузащитник: Муми Нгамалё («Динамо» Москва)

Муми Нгамалё Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Московское «Динамо» в эпичнейшем матче вырвало победу у «Химок» (4:3). А вингер Муми Нгамалё записал на свой счёт два результативных действия. В конце первого тайма он ассистировал Роберто Фернандесу, а на 73-й минуте забил сам. Этот гол камерунца стал победным для «Динамо». Встреча с «Химками» – самая результативная в сезоне для Муми.

Центральный полузащитник: Велдин Ходжа («Рубин»)

Велдин Ходжа Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

«Рубин» в важном матче одержал волевую победу над «Оренбургом». Автором дубля у казанцев стал хорватский полузащитник Велдин Ходжа. Он забил на 48-й и 87-й минутах и принёс три очка «Рубину». Интересно, что это первые мячи Ходжи за клуб – и какие важные! «Рубин» закрепился на седьмом месте в таблице, а тренер Рашид Рахимов (несмотря на слухи) сохранил свой пост.

Центральный полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Алексей Батраков Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Новый матч – новое результативное действие от Батракова. Полузащитник «Локомотива» стал автором забитого мяча в матче с «Зенитом» (1:1). Этот гол позволил москвичам набрать одно очко и не отстать от петербуржцев сильнее. Также Батраков отдал 81% точных передач, совершил одну успешную попытку дриблинга, всего сделав 42 касания мяча. В концовке Алексей получил травму голеностопа, но она оказалась не слишком серьёзной.

Левый полузащитник: Андрей Мостовой («Зенит»)

Андрей Мостовой Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Мостовой вышел в стартовом составе «Зенита» в третьем туре подряд. И снова не подкачал. Вингер стал автором забитого мяча: на 51-й минуте Андрей реализовал выход один на один. Всего Мостовой нанёс два удара по воротам, отдал 86% точных передач, дважды успешно отобрал мяч и смело шёл в дриблинг. Вингер «Зенита» завоёвывает доверие тренера Сергея Семака.

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Джон Кордоба Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Что за красоту в прошедшем туре оформил Джон Кордоба! В первом тайме матча с «Крыльями Советов» колумбиец забил гол-красавец. Кордоба получил пас от Виктора Са и увидел, что голкипер самарцев Иван Ломаев вышел из ворот. Джон без раздумий зарядил издали, а мяч «свечкой» опустился в створ. Этот гол помог «Краснодару» одержать 10-ю победу подряд и закрепиться на первом месте в РПЛ.

Нападающий: Антон Заболотный («Химки»)

Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Химки» не смогли набрать очки во встрече с московским «Динамо» (3:4). Но форвард подмосковного клуба Антон Заболотный провёл классный матч. 33-летний футболист оформил дубль из ассистов: он отдал голевые передачи на Лукаса Веру и Зелимхана Бакаева. Однако стараний Заболотного не хватило, чтобы «Химки» заработали хотя бы одно очко.

Нападающий: Лечи Садулаев («Ахмат»)

Лечи Садулаев Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Кто будет вытаскивать «Ахмат» из тяжёлого положения, если не талантливый воспитанник? Именно Лечи Садулаев оформил дубль в матче с «Ростовом» (3:2) и помог грозненцам одержать первую победу в сезоне. Всего на его счету четыре удара, три успешные обводки, три выигранных единоборства и 81% точных пасов. Мощнейший перформанс от Садулаева.

Главный тренер: Сергей Ташуев («Ахмат»)

Сергей Ташуев Фото: Пресс-служба ФК «Ростова»

«Ахмат» одержал первую победу в сезоне. В 13-м туре грозненцы обыграли в гостях «Ростов» (3:2). По ходу встречи «Ахмат» дважды выходил вперёд, а в концовке удержал нужный счёт. Грозненцы не обыгрывали «Ростов» в гостях с сентября 2021-го. А с Ташуевым ситуация изменилась. «Ахмат» поднялся с последнего, 16-го места в РПЛ.

Сборная 13-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 13-го тура Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

В прошедшем туре были и другие герои, которые не попали в нашу команду. Например, упоминания достойны: Дмитрий Кабутов, Игор Вуячич (оба – «Рубин»), Даниил Уткин, Арсен Адамов (оба – «Ахмат»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Тео Бонгонда, Эсекьель Барко (оба – «Спартак»), Гамид Агаларов, Хуссем Мрезиг (оба – «Динамо» Махачкала) и Клаудиньо («Зенит»).