Лидер «Локо», герой «Краснодара» или везунчик «Спартака». Кто лучший в 13-м туре РПЛ?

Отгремел очередной тур Премьер-Лиги, где шикарно проявили себя как те, кто и так давно на слуху, так и неожиданные герои. Кто же был лучшим? Этот вопрос мы адресуем вам.

Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — самый достойный. По ходу голосования игроки распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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