Лидер «Локо», герой «Краснодара» или везунчик «Спартака». Кто лучший в 13-м туре РПЛ?

Отгремел очередной тур Премьер-Лиги, где шикарно проявили себя как те, кто и так давно на слуху, так и неожиданные герои. Кто же был лучшим? Этот вопрос мы адресуем вам.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — самый достойный. По ходу голосования игроки распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Алексей Батраков («Локомотив»)
Батракову без разницы, кому забивать. Предыдущие семь голов он положил не самым статусным соперникам — за что его подстёбывали хейтеры. Но вот прошёл матч с «Зенитом», и Алексей классным ударом с отскоком от газона принёс «Локомотиву» ничью. Что символично, став лучшим бомбардиром РПЛ с восемью голами. Машина! Оставим за скобками два единоборства с Мантуаном: в первом россиянин чудом избежал удаления, а во втором — тяжёлой травмы. Sofascore наградил его оценкой 7,8 за 81% точных передач (25 из 31), включая две под удар и одну из двух длинную, успешную попытку дриблинга и два заработанных фола.
Джон Кордоба («Краснодар»)
Кордоба остался в «Краснодаре» и тащит команду к золоту РПЛ. А что за красоту он исполнил в матче с «Крыльями Советов»! Ближе к концу первого тайма Джон сообразил нечто прекрасное: увидел, что голкипер самарцев Иван Ломаев вышел из ворот, и, недолго думая, запустил «свечу», а мяч опустился аккурат за шиворотом вратаря. Один из лучших мячей чемпионата России в 2024-м! А может, и лучший.
Тео Бонгонда («Спартак»)
На прошлой неделе появились слухи – якобы «Спартак» не прочь зимой избавиться от Бонгонда. Теперь таких разговоров будет поменьше, ведь Тео стал лучшим игроком матча с «Пари НН». Он замучил правый фланг нижегородцев скоростными проходами и метким дриблингом (две удачные попытки из двух), был нацелен на ворота. После его удара Никита Медведев выронил мяч из рук — красно-белые оказались близки к пенальти, однако в итоге Кристофер Мартинс получил жёлтую за симуляцию. Ну и главное — конголезец обошёл троих соперников и забил. Да, ошибся вратарь, но ведь его никто не заставлял это делать, верно? Рейтинг 8,0 от Sofascore оправдан.
Лечи Садулаев («Ахмат»)
Вингер «Ахмата» Лечи Садулаев – герой матча с «Ростовом». Кто мог принести первую победу грозненцам в сезоне, если не воспитанник? Садулаев оформил дубль в ворота команды Валерия Карпина, а «Ахмат» набрал три очка. Sofascore наградил Лечи оценкой 9,6 – лучшей и в матче, и в туре. Садулаев в прошедшей игре также совершил три успешные обводки, отдал 81% точных передач и пять ключевых пасов плюс заработал на себе четыре фола.
Диего Коста («Краснодар»)
Диего Коста пришёл в «Краснодар» только летом, но с ходу стал важным футболистом. Бразилец помогает команде идти на первом месте в РПЛ. А в прошедшем туре Коста стал автором победного гола во встрече с «Крыльями Советов». Диего замкнул головой подачу с углового на 49-й минуте. Также он уверенно действовал в обороне, а в середине второго тайма вынес мяч с ленточки ворот «Краснодара». А Sofascore поставил Диего оценку 8,4 – лучшую в матче.
Муми Нгамалё («Динамо» Москва)
«Динамо» и «Химки» выдали главное зрелище тура, назабивав семь мячей. Причём интрига держалась до последнего — никаких вам 6:1, 5:2 или 4:3 с голом уступающей команды на последних секундах. У динамовцев можно отметить многих — отлично себя проявили Бителло и Даниил Фомин. Но хочется выделить оформившего гол+пас Нгамалё. С его прострела при 1:2 головой сравнял счёт Роберто Фернандес, а сам он в подкате занёс мяч в ворота и заметно снизил интригу при 3:2. Также состоялись две длинные передачи (обе точные), три ключевых паса, столько же успешных обводок (из шести) и два заработанных фола. Оценка Sofascore — 7,8.
Велдин Ходжа («Рубин»)
«Рубин» перед выездом в Оренбург набрал в РПЛ лишь пять очков за шесть туров. Да, максимума от казанцев никто не ждал, тем не менее результат не самый выдающийся. В СМИ появились слухи о скором расставании с Рашидом Рахимовым. И вот они поутихли, ведь команда взяла три очка на непростом выезде. «Рубин» отдал первый тайм, а потом за дело взялся Велдин Ходжа. Во-первых, красиво в падении замкнул подачу Дмитрия Кабутова. Во-вторых, подкараулил ошибку Богдана Москвичёва и хладнокровно воспользовался ей. Ещё было по ключевой передаче и заработанному фолу, что привело к рейтингу 8,5 от Sofascore.
Андрей Мостовой («Зенит»)
После паузы на матчи сборных Мостовой заиграл так эффективно, как не играл давно. Победить «Локомотив» это не помогло, тем не менее Андрей и забил сам, рванув по неродному правому флангу и элегантно катнув мяч мимо Ильи Лантратова, и выводил на ворота Густаво Мантуана — бразилец запорол железобетонный шанс черпачком. В том числе из-за этого Сергей Семак сделал обратную замену. Портал Sofascore выдал Мостовому оценку 7,8 за 86% точных передач (38 из 44), три передачи под удар, три из шести удачных навесов, два удара в створ и три заработанных фола.
Антон Заболотный («Химки»)
Несмотря на поражение от «Динамо», именно вдохновенная игра Заболотного держала «Химки» на плаву вплоть до финального свистка. Антон в фирменном стиле цеплялся за верховые мячи и скидывал их одноклубникам под удар. У него набралось аж девять выигранных единоборств на втором этаже из 17 и четыре ключевые передачи. Две из них стали голевыми: скидками великого Зе воспользовались Лукас Вера и Зелимхан Бакаев. Ну и плюс в копилку заработанный фол. Сколько баллов заслуживает такой перформанс? Sofascore посчитал, что 8,5. Рискнёте поспорить? Добро пожаловать в комментарии.