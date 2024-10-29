«Золотой мяч» очистился. Родри получил награду за всех, кого обидели

Долгие годы устроители «Золотого мяча» трудились над тем, чтобы как можно сильнее дискредитировать эту некогда престижнейшую премию. Главная проблема – награда из футбольной превратилась в медийную. Лучшим может быть не тот, кто был сильнее на поле, а тот, о ком знает больше народу – в том числе в самых отдалённых и не очень просвещённых в футбольном отношении уголках планеты.

И вот в ночь с 28 на 29 октября 2024 года нам ВНЕЗАПНО напомнили, что «Золотой мяч» – это всё-таки про футбол. По достижениям за прошлый сезон Винисиус и Родри шли рядом. Поблизости также были Дани Карвахаль и Джуд Беллингем. Но всё указывало на то, что приз разыграют Родри и Вини. Они очень разные – но одинаково крутые. Недосягаемые – каждый в своей стезе.

Но по медийке Вини, конечно, впереди. Родри – скромняга. Он никогда не стремился на первые роли за пределами поля, у него даже страниц в соцсетях нет! Он говорил, что не понимает, зачем они ему нужны. А Винисиус – резонёр. И на поле, и в миру. По идее, это не должно влиять на голосование за «ЗМ». Однако на деле этот фактор очень важен. Это началось в эпоху Лео Месси и Криштиану Роналду. И не раз именно медийная сила приводила к «Золотому мячу» Криша и Месси. Не футбольная, а именно медийная. Казалось, что и в этот раз будет так же. При прочих равных приз отдадут тому, у кого выше звёздность. Плюс бедняга Родри порвал «кресты», после чего медиа окончательно списали его со счетов. И как же здорово, что все они оказались неправы!

В этом году в голосовании за лучшего футболиста мира победил не хайп, а футбол. Безусловно, Винисиус – это далеко не только хайп. Он блестящий футболист, шикарно провёл прошлый сезон. Но Родри был не хуже! Да, он не выиграл Лигу чемпионов. «Манчестер Сити» вылетел как раз от «Реала» с Винисиусом в составе. Но зато Родри выиграл АПЛ – очень конкурентную, с борьбой до последнего тура. Разве это не сравнимо с победой в ЛЧ?

Плюс Родри взял трофей со сборной. Испания приехала на Евро с тренером, который до этого работал только с молодёжью и юношами. В составе было полно людей, для которых это тоже был первый крупный турнир. И Испания произвела фурор! И по игре, и по результату. Родри стал фундаментом этой команды. А Винисиус с Бразилией провалился на Копа Америка, вылетев в первом же раунде плей-офф.

Родри — чемпион Европы Фото: Photo by Lars Baron/Getty Images

Винисиус бесславно вылетел с Копы-2024 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Исключительность Родри в сезоне-2023/2024 проявилась ещё и в бомбардирских качествах. 8+9 в АПЛ, результативные действия во внутренних кубках и в Лиге чемпионов – ранее с испанцем такого не случалось никогда. Он прибавил даже там, где, казалось, невозможно прибавить, если учитывать его амплуа. Винисиус тоже добавил: он стал более зрелым. Но это всё же ментальная категория. А Родри прибавил именно по-футбольному. И, к удивлению и к счастью одновременно, был за это вознаграждён.

Сколько за последние 15 лет было случаев, когда «Золотой мяч» не получили те, кто его заслуживал! Андрес Иньеста, Уэсли Снейдер, Хави, Франк Рибери, Вирджил ван Дайк, Мануэль Нойер, Роберт Левандовски (в 2020-м, когда приз почему-то решили не вручать из-за ковида – при том что сезон всё равно доиграли) – им всем не повезло. Причины были разные, но факт в том, что их обделили. Обделили бы и Луку Модрича в 2018-м, если бы Месси и/или Роналду прошли на ЧМ хоть немного дальше 1/8 финала. Но хорвату повезло, в том году всё сложилось так, что «Мяч» отдали ему.

Знаменитый нидерландец наверняка рад за Родри Фото: Alex Livesey/Getty Images

Вот и в этом году всё сложилось для Родри. Сложилось и на поле, и в головах людей, принимающих решения. Второе, вероятно, даже более важно. «Золотой мяч» сделал большой шаг в сторону выздоровления. По одному году, конечно, судить нельзя. Возможно, в следующем году медийка вновь затмит происходящее на поле. Но этого очень-очень не хочется.

За Родри, кажется, рад весь футбольный мир, за исключением болельщиков «Реала» и персональных болельщиков Винисиуса. Разве это не значит, что «ЗМ» наконец свернул в правильном направлении? Речь не о том, что правильно бесить болельщиков «Реала» и Вини. Речь о том, что футбол должен быть важнее хайпа. Так случилось в 2024-м. И пусть с «Золотым мячом» так будет и дальше.