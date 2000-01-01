Все награды с церемонии вручения «Золотого мяча»
28 октября прошла церемония вручения «Золотого мяча» — 2024. Собрали для вас победителей во всех номинациях.
Трофей Копа
Лучшим молодым игроком был признан Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).
Женский клуб года
Награду забрала «Барселона».
Мужской клуб года
Трофей также ушёл испанской команде — «Реалу».
Трофей Герда Мюллера
Лучшими бомбардирами года стали сразу два игрока: Гарри Кейн («Бавария») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал»).
Трофей Яшина
Лучшим вратарём года во второй раз подряд стал Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины).
Трофей Сократеса
Награду за нефутбольный вклад получила Дженнифер Эрмосо, которую после победы Испании на чемпионате мира поцеловал Луис Рубиалес.
Лучший женский тренер года
Трофей ушёл главному тренеру сборной США Эмме Хейз.
Лучший мужской тренер года
Награда досталась главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти.
Женский «Золотой мяч»
Второй год подряд «ЗМ» забрала Айтана Бонмати («Барселона», сборная Испании).
Мужской «Золотой мяч»
Впервые в своей карьере трофей получил Родри («Манчестер Сити», сборная Испании).
Все награды с церемонии вручения «Золотого мяча» — 2024
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