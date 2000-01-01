Родри — первый испанец с «ЗМ» за 64 года
Родри забрал «Золотой мяч» — 2024. Полузащитник «Манчестер Сити» стал первым испанцем за 64 года, который получил эту награду!
Предшественник
Последним испанцем, бравшим «Золотой мяч», был Луис Суарес. Полузащитник «Барселоны» получил награду в 1960 году.
Первопроходец
Всего же в истории испанцы брали четыре «Золотых мяча». Помимо Родри и Суареса, это дважды удавалось Альфредо Ди Стефано в 1957 и 1959 годах.
Родри — первый испанец с «Золотым мячом» за 64 года
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