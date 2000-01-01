«Краснодар» повторил достижение «Локо» и ЦСКА
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в 13-м туре РПЛ. Для «быков» это уже 10-я победа в чемпионате России подряд. До этого подобная серия удавалась лишь трём клубам!
«Локомотив»
В 1995 году железнодорожники побеждали в чемпионате России на протяжении 11 матчей подряд. Серию красно-зелёных прервал «Уралмаш» (0:1) в октябре 1995 года.
ЦСКА
Армейцы выигрывали больше 10 матчей в РПЛ подряд дважды в своей истории. В 1998 году красно-синие одержали победы в 12 встречах, в 2014-м — в 13, что и стало рекордом.
«Краснодар» — третий клуб в истории с 10 победами в РПЛ подряд
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