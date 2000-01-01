Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
«Краснодар» повторил достижение «Локо» и ЦСКА
«Краснодар» повторил достижение «Локо» и ЦСКА
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в 13-м туре РПЛ. Для «быков» это уже 10-я победа в чемпионате России подряд. До этого подобная серия удавалась лишь трём клубам!
AMP-версия
«Локомотив»
«Локомотив»
В 1995 году железнодорожники побеждали в чемпионате России на протяжении 11 матчей подряд. Серию красно-зелёных прервал «Уралмаш» (0:1) в октябре 1995 года.
ЦСКА
ЦСКА
Армейцы выигрывали больше 10 матчей в РПЛ подряд дважды в своей истории. В 1998 году красно-синие одержали победы в 12 встречах, в 2014-м — в 13, что и стало рекордом.
«Краснодар» — третий клуб в истории с 10 победами в РПЛ подряд
Читайте также
Обновлённый прогноз аналитиков на чемпиона РПЛ
Обновлённый прогноз аналитиков на чемпиона РПЛ
Родри — первый испанец с «ЗМ» за 64 года
Родри — первый испанец с «ЗМ» за 64 года
Все награды с церемонии вручения «Золотого мяча»
Все награды с церемонии вручения «Золотого мяча»
Игроки каких клубов чаще получали «Золотой мяч»
Игроки каких клубов чаще получали «Золотой мяч»
Сака побил рекорд Анри в «Арсенале»
Сака побил рекорд Анри в «Арсенале»
«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом
«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом
Самые быстрые удаления в истории футбола
Самые быстрые удаления в истории футбола
«Барса» прервала рекордную серию «Реала»
«Барса» прервала рекордную серию «Реала»
Лучшие тренеры «МЮ» после ухода Фергюсона
Лучшие тренеры «МЮ» после ухода Фергюсона
Роналду ищет болельщика, который заплакал на матче
Роналду ищет болельщика, который заплакал на матче
Ямаль стилизовал брекеты к «эль класико». Фото
Ямаль стилизовал брекеты к «эль класико». Фото
Парень играет в футбол, несмотря на рак кожи
Парень играет в футбол, несмотря на рак кожи
Команды РПЛ с самыми молодыми составами
Команды РПЛ с самыми молодыми составами
Босс «Боки» разнял драку фанатов и полиции. Видео
Босс «Боки» разнял драку фанатов и полиции. Видео
5 самых возрастных игроков Лиги чемпионов
5 самых возрастных игроков Лиги чемпионов
Саудовцы недовольны Джеррардом из-за «Ливерпуля»
Саудовцы недовольны Джеррардом из-за «Ливерпуля»

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android