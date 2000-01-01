Обновлённый прогноз на чемпиона РПЛ
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на чемпиона РПЛ после 13-го тура. У каких команд шансы выше?
ЦСКА
Шансы армейцев на титул оцениваются в 1,1%. По прогнозам аналитиков, красно-синие завершат чемпионат на пятом месте (30,6%).
«Динамо»
Вероятность победы бело-голубых равна 2,2%. У «Динамо» больше шансов занять четвёртое место (28,2%).
«Локомотив»
Шансы команды Галактионова на чемпионство — 7,4%. Вероятнее всего, красно-зелёные завоюют бронзу РПЛ (33,7%).
«Зенит»
Вероятность очередного титула петербуржцев теперь равняется 42%. Шансы стать вице-чемпионами чуть ниже — 36,5%.
«Краснодар»
Шансы «быков» на победу в РПЛ — 47,3%. Вероятность занять второе место сильно ниже — 33,7%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона РПЛ. «Зенит» — не лидер!
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