«Футболисты «Зенита» вышли «убивать» Батракова». Разбор судейства 13-го тура РПЛ

13-й тур РПЛ растянулся на три дня. Вчера вечером «Краснодар» оторвался от второго места на три очка, а тур, в первую очередь, запомнился главным матчем – между «Зенитом» и «Локомотивом». И без критики Сергея Карасёва тут не обошлось. Вопросы к судьям могли возникнуть и у других команд. «Чемпионат» по традиции подводит итоги работы арбитров тура с экс-судьёй РПЛ Игорем Федотовым. Спойлер – вряд ли всем понравится его оценка работы Карасёва.

Но давайте по порядку. Слово Федотову.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Динамо» Махачкала — «Акрон» — 1:1

Тут работал Чистяков. Всё получилось хорошо, спокойно, хотя матч ожидался сложным – играли две команды из нижней части таблицы. Но он справился – всё было ровно для обеих команд.

Оценка 8,4

ЦСКА — «Факел» — 0:0

Левников проводит хороший сезон, не хотелось бы его сглазить. На дерби со «Спартаком» его теперь не назначишь после матча ЦСКА, но вообще – можно было бы. Он один из лучших сейчас.

По игре с «Факелом» – на 66-й минуте он сам принял решение удалить игрока. Чтобы увидеть момент – надо быть в хорошей позиции, что он и сделал. Он в последних матчах показывает хорошую физическую форму, стал иначе двигаться. По этому моменту вопросов нет, потому что выход один на один был чистый, если бы не эта задержка – человек бы выбегал один на один с вратарём. За это решение – плюс 0,1 балла.

Оценка 8,5.

«Ростов» — «Ахмат» — 2:3

Очень сложная игра. Сухой одинаково отнёсся к обеим командам, но были моменты, где надо было применять санкции. На второй минуте надо было показывать карточку Уткину за срыв перспективной атаки. Сако надо было наказывать жёлтой, когда он в борьбе поднял ногу выше головы соперника. Мячи так не отбирают, хотя в мяч Сако и сыграл. Также на 71-й минуте надо было показывать жёлтую Гандри за грубую игру. Это был матч повышенной сложности, тут базовая оценка 8,5. Глобально с игрой Сухой справился, удалений и скандалов не было, но моменты с карточками – были.

Оценка 8,2.

«Оренбург» — «Рубин» — 1:2

Получилась очень простая игра для судьи. Кукуян вёл игру, всё было ровно – рад за Павла, что у него всё идёт хорошо.

Оценка 8,4.

«Пари НН» — «Спартак» — 0:2

Здесь Москалёву можно приписать много жёлтых карточек. Но есть матчи, где надо смотреть всё полностью, а не выдёргивать фолы. Этим мне руководство судей и нравится – они анализируют игру полностью и выделяют главную проблему – и это даже не пропуск карточек, а пропуск очевидных фолов. Понятно, почему тренеры психуют – конечно, сербу Станковичу будет непонятно, почему не свистят очевидные фолы.

Теперь – к эпизодам матча. На четвёртой минуте нужно было наказывать карточкой Маркиньоса из «Спартака» – он рукой развернул соперника. Но пропустил, окей. Идём дальше: 24-я минута – надо было показывать карточку Рябчуку за задержку соперника руками. Тоже не дал карточку, хотя впереди у игрока хозяев была открытая зона.

«Пари НН» – «Спартак» Фото: fcnn.ru

Дальше – ключевой момент матча – пенальти на 28-й минуте. В этой ситуации, как я думаю, был ещё один ответственный за эпизод – помощник Москалёва. Но даже если департамент скажет, что на назначении пенальти настоял ассистент, я оценку за это Москалёву всё равно снижу. Во-первых, сам Москалёв должен был сместиться в штрафную и эпизод увидеть. Во-вторых, если арбитр ФИФА не может объяснить своим ассистентам, что такое нарушение и как оно трактуется, то это плохой арбитр. Ответственность всё равно остаётся за главным арбитром. Так что и ошибка с пенальти – это ошибка Москалёва, которую исправил VAR. Что касается удаление футболиста «Пари НН», то тут всё верно.

Оценка 7,8.

«Химки» — «Динамо» — 3:4

Удивительно, но Казарцев отработал хорошо. Тут можно обсуждать только момент на 40-й минуте, где был правильный подкат и дальше шло игровое столкновение. Терехов всё сделал правильно, а Нгамалё дорисовал. Казарцев не повёлся. И в целом на поле он всё контролировал, всё со стороны главного было окей.

Оценка 8,4

«Зенит» — «Локомотив» — 1:1

Карасёв показал четыре карточки игрокам «Локо» и три – игрокам «Зенита». При этом не показал ещё по 4-5 карточек в каждую сторону. Любой матч при этом прекращается, если в команде остаётся меньше семи футболистов. И здесь это был бы вполне реальный сценарий, если бы Карасёв начал показывать буквально все карточки. Что бы мы тогда говорили? Что Карасёв – плохой человек, довёл матч до такого ужаса? И рассматривали бы каждую карточку под микроскопом? Это был бы скандал гораздо хуже. Карасёв понимал – если он будет разбрасываться карточками направо и налево – матч до конца не доведёт.

Сергей Карасёв на матче «Зенит» – «Локомотив» Фото: РИА Новости

Футболисты «Зенита» вышли «убивать» Батракова. Провоцировать его. И делать всё, чтобы матч он не доиграл. Если выделять какой-то момент с карточкой, то я бы выделил эпизод с Барриосом и Батраковым. Игрок «Зенита» летел в подкат и додавливал в ногу соперника. Да, играл в мяч, но дальше – не убрал ноги. А мог бы. Тут следовало показать карточку.

Также остановился бы ещё на двух моментах с карточками – за локоть Мостового ответственен помощник, он должен был подсказать, что это фол на жёлтую. И ещё бы отметил толчок Ненахова от Нино в штрафной – «Зенит» тут отскочил, его спасло, что мяча не было в игре. А так – был бы пенальти и жёлтая карточка. И Карасёв потом долго объяснял футболистам, что нельзя так делать.

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Что касается эпизода с фолом Батракова – по общему плану, по скорости, по прыжку – это всегда вторая жёлтая. Но, исходя из всех моментов, где Карасёв до этого не показывал карточки, я его понимаю. Нельзя выдёргивать только этот эпизод, иначе придётся выдёргивать всё – а там таких моментов на несколько удалений у обеих команд. Что касается жёлтой Мантуана за фол на Батракове, то он играл в мяч и сбоку, поэтому тут только жёлтая.

Это встреча повышенной сложности, базовая оценка тут 8,5. И никакие 10 карточек Карасёву я приписывать в ошибки не буду. Это отдельный матч, где такой подход себя оправдал. Да, тут нет правых и нет виноватых, так просто бывает. Эту игру спасти можно было только так, и у Карасёва получилось – ещё и счёт идеальный: 1:1. 0,1 балла снижена только за непоказ жёлтой карточки Барриосу.

Оценка 8,4

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«Крылья Советов» — «Краснодар» — 1:2

На матче «Крыльев» и «Краснодара» работал Чебан. По такой работе сложно о нём что-то сказать: отсудил и отсудил. Главное – я не вижу в нём запаса прочности, не чувствую в нём уверенности. На месте руководства я бы дал ему игру, где будет больше стрессовых ситуаций. Чтобы прочувствовать, насколько это серьёзный арбитр. Пока я этого не чувствую.

Что касается матча, то он не показал жёлтую карточку Солдатенкову на 26-й минуте, он придерживал соперника рукой. Карточку за неуважение к игре можно было дать.

Оценка 8,3