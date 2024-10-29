Топ-матчи среды: «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити», Овечкин против Панарина и теннис

Спорт 30 октября: игры Кубка лиги в Англии, «Сочи» — «Спартак» Кострома в Кубке России и СКА — «Локомотив». Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:00*: Леся Цуренко (Украина) — Анна Блинкова (Россия, 5), Мерида, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто доберётся до Алины Корнеевой?

Россиянка Анна Блинкова начинает турнир в Мериде матчем с украинкой Лесей Цуренко. Ранее на уровне основных сеток турниров WTA девушки не играли, а вот в квалификации Клуж-Напоки-2022 сильнее была Анна. Победительница нового поединка далее сразится с Алиной Корнеевой.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 октября 2024, среда. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: покуражится ли Капризов в игре с худшей защитой НХЛ?

Защита «Питтсбурга» на старте сезона — тотальная катастрофа. Ветераны «пингвинов» набирают очки, но их усилия множатся на 0 из-за того, что каждый матч «Питтсбург» стабильно пропускает 4-5 голов, основного вратаря Тристана Джерри для набора формы даже отправили в АХЛ. «Миннесота» же набрала отличный ход, молодые Мэтт Болди и Брок Фэйбер стали выглядеть звёздами, которые должны вытащить «дикарей» из вечной посредственности.

🏒 2:00: «Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 октября 2024, среда. 02:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как Мичков покажет себя в давнем противостоянии клубов?

Девять очков в девяти матчах — такого старта от Матвея Мичкова не ожидали даже самые большие оптимисты из Пенсильвании. Матвей перезапустил всё большинство «лётчиков», пусть команда явно проседает в равных составах и вратари не спасают: Алексей Колосов дебютировал в НХЛ на фоне провалов пары Эрссон — Федотов. Как покажут себя Матвей и молодёжь «Филадельфии» на фоне крепкой защиты «мишек»?

🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто из российских суперзвёзд наберёт больше очков?

Два давних соперника подходят к матчу в отличной форме: из 15 игр две команды на двоих выиграли 11. «Рейнджерс» наконец-то выглядят сбалансированными в каждом аспекте игры, а летняя перестройка «Вашингтона» позволила перезапустить команду. Ждём, продолжит ли Артемий Панарин набирать очки и сможет ли Александр Овечкин продолжить великую погоню.

🏀 2:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 30 октября 2024, среда. 02:30 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: первая встреча команд после финала Запада – кто победит?

В финале Западной конференции плей-офф 2024 года «Даллас Маверикс» победил «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1. У Энтони Эдвардса и его «волков» не хватило сил после тяжелейшей серии с «Денвером» ранее. Команды в межсезонье довольно ощутимо поменялись. «Миннесота» осталась без Карла-Энтони Таунса, но зато получила Джулиуса Рэндла и Донте Дивинченцо, в свою очередь, «бродяги» подписали контракт с Клэем Томпсоном, образовав подобие звёздного трио, состоящее из Дончича, Ирвинга и Томпсона. У клубов на данный момент одинаковый результат в чемпионате – две победы при одном поражении, кто же вырвется вперёд?

🎾 13:30*: Диана Шнайдер (Россия, 1) — Присцилла Хон (Австралия), Гонконг, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Шнайдер в 1/4 финала Гонконга?

20-летняя Диана Шнайдер успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Гонконге и теперь за место в 1/4 финала сразится с австралийкой Присциллой Хон. Девушки раньше друг с другом не играли, а победительница далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Сюзан Ламенс — Кристина Букша.

🏒 19:30: СКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как СКА сыграет против неудобного соперника?

Атака СКА в последних матчах набрала безумный ход: клубы разного уровня получают полную охапку голов от питерской команды. Глубина состава СКА благодаря потолковым ухищрениям дошла до такого уровня, что опала игрока уровня Сергея Толчинского никак не влияет на результат. А вот «Локомотив» в последние пару лет уже заработал репутацию команды, которая умеет останавливать звёзд СКА — получится ли сейчас?

⚽️ 20:00: «Сочи» — «Спартак» Кострома, Кубок России, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто сыграет в плей-офф с клубами из РПЛ?

«Сочи» и «Спартак» из Костромы находятся в шаге от встречи с клубами РПЛ в Кубке. Для этого нужно выиграть следующий матч. «Сочи» — фаворит пары (как по статусу, так и по составу). Но в одной встрече может произойти что угодно. Возможно, «Спартак» совершит мини-сенсацию и окажется в 1/4 финала Пути регионов?

⚽️ 20:30: «Эмполи» — «Интер» Милан, Серия А, 10-й тур

Интрига: «Интер» продолжит оступаться?

«Интер» уже на четыре очка отстаёт от лидирующего в Серии А «Наполи». Оступаться нельзя: в прошлом туре миланцы и так потеряли очки с «Ювентусом». Впереди у команды Симоне Индзаги выезд к «Эмполи», занимающему 10-е место в таблице. Непростой соперник. Получится у «Интера» увезти три очка или «Эмполи» создаст проблемы?

🎾 21:00*: Алексей Попырин (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 4), Париж, второй круг

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Медведев на «Мастерсе» в Париже до Хачанова?

Даниил Медведев после поражения от Янника Синнера в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае и на показательном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде возвращается на корт. Во втором круге «Мастерса» в Париже россиянин сразится с австралийцем Алексеем Попыриным. Теннисисты ранее играли трижды, и во всех случаях сильнее был Даниил. Победитель нового матча далее сразится в третьем круге с кем-то из пары Джованни Мпетчи Перрикар— Карен Хачанов.

⚽️ 22:30: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль», Кубок английской лиги, 1/8 финала

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Интрига: «Ливерпуль» пройдёт в следующий раунд?

«Ливерпуль» борется за золото в АПЛ и успешно выступает в Лиге чемпионов. Также клуб находится в гонке за Кубок лиги. В 1/8 финала команда Арне Слота едет в гости к «Брайтону». Будет очень непросто. «Чайки» вполне могут обыграть «Ливерпуль», тем более мерсисайдцы наверняка выпустят смешанный состав. Или ждём проход гранда дальше? Одно известно точно — получится яркая встреча.

⚽️ 22:45: «Майнц» — «Бавария», Кубок Германии, 1/16 финала

Интрига: «Бавария» не испытает проблем в Кубке?

«Бавария» в прошлом сезоне не выиграла ни одного трофея. А в нынешнем собирается забрать все титулы — Кубок в том числе. В 1/16 финала команда Венсана Компани сыграет в гостях с «Майнцем». «Бавария» не должна испытать проблем, но в одной отдельной встрече может произойти что угодно.

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⚽️ 22:45: «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси», Кубок английской лиги, 1/8 финала

Интрига: чем завершится второй матч команд за неделю?

«Челси» и «Ньюкасл» на прошлых выходных встретились в АПЛ. В Лондоне команда Энцо Марески одержала трудовую победу — 2:1. А теперь команды сыграют на поле «Ньюкасла» в Кубке лиги. Получится у «сорок» взять реванш? Или «Челси» выиграет и во втором раунде противостояния?

⚽️ 23:15: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити», Кубок английской лиги, 1/8 финала

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Интрига: топ-матч на ранней стадии Кубка лиги

Встречи «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» в Лондоне — всегда интересно. Команда Пепа Гвардиолы постоянно испытывает проблемы с результатами на «Уайт Харт Лейн». Впереди очередная встреча команд в столице Англии. По силе «Сити» — фаворит, однако «Тоттенхэм» в состоянии обыграть действующего чемпиона АПЛ.