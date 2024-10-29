Пять итогов «Золотого мяча», за которые стыдно

Поражение нападающего «Реала» Винисиуса можно принять даже тем, кто с этим не согласен. Все понимали: несмотря на спекуляции в прессе, борьба за «Золотой мяч» будет идти до последнего. Бо́льшая часть общественности признала заслуженную победу Родри, который и правда был хорош. Однако некоторые моменты церемонии, предшествующие ей и последующие, вызывают как максимум – стыд, как минимум – много вопросов.

Почему весь «Реал» обиделся, как будто их обманул весь мир? Что так высоко в рейтинге делает Мбаппе? И это далеко не всё, что сильно смутило.

1. Поведение «Реала»

Теперь уже все примерно понимают, что случилось. Авторитет испанских медиа оказался настолько велик, что убедил целый клуб в том, что Винисиус получит «Золотой мяч». Видимо, источники «Реала» внутри процессов тоже не отрицали эту возможность. Однако финального подтверждения этому клуб никак не мог получить. Несмотря на все попытки узнать подробности. Зато внутри клуба явно поверили, что иной сценарий невозможен.

«На меня оказывалось сильное давление со стороны «Реала», но, как это бывает и с другими клубами, я всегда был ясен и честен, и, возможно, моё молчание довело их до предела», – сказал после церемонии главный редактор France Football Венсан Гарсия.

О том, что Винисиуса «прокатили» мимо награды, клуб узнал только за несколько часов до вылета. Когда уже все готовились отмечать. Но всё равно поступил максимально странно: совместно решили, что раз у нападающего нет награды, то её лично не получит и Анчелотти, и Мбаппе, и вся команда. Репутационно это был сильный, но губительный шаг. На следующий день многие мировые медиа раскритиковали «Мадрид» за их поведение.

2. Игнор «Байера»

Вы точно помните этот феноменальный сезон «Байера» с кучей рекордов. Прошли чемпионат и кубок без поражений (а ещё вышли в финал ЛЕ, где уступили «Байеру») став самой доминирующей командой мира. Однако что мы видим в итоговом списке? Хаби Алонсо – создатель этой команды, хоть и попал в число номинантов, но пролетел мимо награды. Да, Карло Анчелотти выиграл ЛЧ и Ла Лигу. Но разве прорыв «Байера», которого не ждал вообще никто, ценится намного меньше?

При этом ключевые игроки команды даже не попали в топ-10 общего рейтинга голосования. За Гримальдо с безумным количеством результативных действий (10+13 в чемпионате, и ещё 2+5 в ЛЕ) особенно обидно – он занял только 28-е место. Вирц – мозговой центр команды с 18+20 во всех турнирах, стал 12-м. Да, возможно голосующие не так плотно следили за немецким чемпионатом и считают, что один раз титул может выиграть любой (поэтому его 11 лет подряд брала «Бавария»). Но такое принижение уникального результата «Байера» всё равно выглядит странно. И даже стыдно.

Хаби Алонсо в «Байере» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

3. Шестое место Мбаппе

Раз уж мы упомянули 12-е место Вирца, то здесь нельзя пройти мимо шестого места Мбаппе. Если что – он выше действующего чемпиона Европы Ямаля, Тони Крооса, Кейна и многих других. Да, Мбаппе много забивал и разделил вместе с Кейном премию Мюллера. Но шестое место в мире?

Давайте вспомним, что происходило в «ПСЖ». Первые полгода Мбаппе вёл переговоры с «Реалом». Потом договорился – и в оставшиеся берёг себя, чтобы не получить травму. Да, Мбаппе много забивал в чемпионате, но в бывшем клубе он мог делать это, особо не напрягаясь, ведь всё было заточено под него. А из трофеев – только победа во французской Лиге 1 (не хватало ещё, имея Мбаппе, упустить трофей тут), при этом провал в Лиге чемпионов и на Евро-2024. И какое тут шестое место?

4. Место Карвахаля и других защитников

Это был уникальный момент, когда награду мог получить харизматичный защитник. Такого не бывало со времён Каннаваро. Карвахаль – сердце «Мадрида» и ключевой игрок на протяжении многих сезонов. Последний выдался феноменальным – победа в чемпионате, Лиге чемпионов с победным голом в финале, а потом – триумф на Евро-2024. Везде Дани был основным. У него только один недостаток – он защитник.

Вообще, это давняя проблема – на игроков обороны в таких голосованиях не обращают внимания. Смотрим первую двадцатку списка лучших. Из защитников там только Карвахаль. А уже ниже, например, Рюдигер (с великим сезоном), Рубен Диаш, Салиба и Хуммельс (просто с отличными). Тенденция, за которую тоже стыдно, но почти невозможно повлиять.

Выше 22-го места из центральных защитников нет никого: Коул Палмер занял 25-е место в голосовании за «Золотой мяч»

5. Как выбирали вратарей?

Да, Эмилиано Мартинес провёл крутой сезон, и к его награде вопросов не так много. Но куда интереснее, по каким критериям в принципе голосующие определяли лучшего вратаря. Возьмём один из ключевых аспектов действий – игра на линии. Там в топе Мамардашвили, Доннарумма и Симон. В рейтинге только один из них в тройке.

Грузинский вратарь, несмотря на суперсезон и крутой Евро-2024, вообще только седьмой выбор. Зоммер с удивительным периодом в «Интере» – только шестой. Не ставим под сомнения класс Лунина, Меньяна, но всё это выглядит странно.

А какие вопросы после премии остались у вас?