Ещё один грузин разрывает в топ-лиге! А ведь в РПЛ он не был настолько хорош

Сборная Грузии стала сенсацией Евро-2024, а её ведущие футболисты продолжают проявлять себя в топ-лигах. Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили уже забронировал себе место в «Ливерпуле», Хвича Кварацхелия – едва ли не самый ценный актив «Наполи», а Жоржа Микаутадзе в летнее окно «Лион» вырвал из рук «Монако». Эти трое были звёздами грузин на чемпионате Европы. Теперь же выстреливает ещё один. Зурико Давиташвили делит третью строчку в списке самых результативных игроков (по системе «гол+пас») чемпионата Франции с Мэйсоном Гринвудом!

Давиташвили мы помним по игре в чемпионате России за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал». В РПЛ он появился летом 2019 года, а уехал – в апреле 2022-го. Грузинский вингер выделялся скоростным дриблингом, но за почти что три сезона забил только пять мячей в 68 матчах. Тем не менее тренировавший «Рубин» Роман Шаронов одно время ставил Зурико даже выше Кварацхелии. По крайней мере, при нём Давиташвили играл больше.

«Давиташвили лучше играет в обороне, понимает, что он тоже должен принимать участие в защите. Поэтому при нас, где был такой баланс между атакой и обороной, он играл чаще. Немного обидно, что из-за физических данных – он невысокий и так далее – Зурико не может проявить себя. К тому же с Хвичей они играют в разных условиях, с разными партнерами. При этом в некоторых компонентах он выглядит лучше, чем Кварацхелия. Мы это знали, но решения принимали исходя из готовности игроков и влияния на игру команды, а не по каким-то личным критериям», – рассказывал пару лет назад входивший в штаб Шаронова испанский тренер Эдуардо Докампо (в интервью для «ТИ-Спорт»).

Осенью 2022-го Кварацхелия уже разрывал в «Наполи», а вот Давиташвили после промежуточной остановки в виде батумского «Динамо» оказался лишь во втором дивизионе чемпионата Франции. Зурико подписал «Бордо». Наверное, не без протекции со стороны главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля, возглавлявшего ранее «жирондинцев».

Зурико Давиташвили в сборной Грузии Фото: ANP via Getty Images

Так или иначе, ещё два года назад Давиташвили и Кварацхелия были на разных планетах. Сезон-2022/2023 Зурико провёл неплохо, но не более того – 5+3 в 30 матчах Лиги 2. Низкая результативность при всём таланте вингера оставалась его недостатком. Однако сезон перед Евро-2024 удался Давиташвили больше. Он стал автором восьми забитых мячей и восьми голевых передач во втором французском дивизионе. Попал в топ-10 (точнее, поделил 10-е место) по системе «гол+пас». Меж тем «Бордо» из-за долгов отправили в четвёртую лигу, поэтому грузин был вынужден искать себе новую команду.

На Евро Давиташвили, как правило, выходил на замену. Поучаствовал во всех четырёх матчах – только в одном попал в основу. Завершил турнир без результативных действий. Рекламы себе Зурико не сделал, но во Франции его уже хорошо знали. Грузина за € 6 млн выкупил «Сент-Этьен», поднявшийся по итогам сезона в Лигу 1 – «зелёные» в драматичном противостоянии в финале стыков вырвали путёвку в элиту у «Метца» Жоржа Микаутадзе.

Давиташвили подписал контракт на четыре года с опцией продления ещё на сезон. Зурико стал вторым по стоимости приобретением «Сент-Этьена» в летнее окно и седьмым за всю историю клуба. И сейчас грузинский вингер доказывает, что «зелёные» не зря потратили на него миллионы.

Хотя первые три тура получились неудачными для «Сент-Этьена» и Давиташвили. Команда потерпела три сухих поражения — от «Монако» (0:1), «Гавра» (0:2) и «Бреста» (0:4), а сам Зурико, естественно, обошёлся без результативных действий. В 4-м туре команда Оливье Далль'Оглио наконец победила – «Лилль» (1:0), а грузин в эпизоде с победным голом ассистировал Матьё Кафаро. Создал момент за счёт ловкого финта, прокинув мяч над защитником, словно фокусник. Потом, правда, у «Сент-Этьена» случился новый провал – позорный проигрыш «Ницце» (0:8) на выезде.

После этого Давиташвили стал выходить на первые роли в команде. В матче 6-го тура с «Нантом» (2:2) Зурико отдал ещё одну голевую передачу — после розыгрыша углового. А в игре 7-го тура с «Осером» (3:1) вингер устроил настоящую феерию – оформил хет-трик! Сперва Давиташвили вывел «зелёных» вперёд на 15-й минуте: в контратаке затащил мяч в штрафную с левого фланга, ушёл от защитника, продвинулся в центр и точно пробил под перекладину. В начале второго тайма грузин забил второй гол в похожем стиле – быстрый дриблинг на контрвыпаде, смещение в полукруг и удар по центру. А в концовке при счёте 2:1 Зурико реализовал выход один на один, перебросив мяч через вратаря.

Давиташвили стал лишь вторым грузинским игроком в XXI веке, сделавшим хет-трик в одной из топ-5 европейских лиг. Даже Кварацхелии в «Наполи» это пока не удавалось. А первым был Александр Иашвили во «Фрайбурге».

В 8-м туре «Сент-Этьен» уступил дома «Лансу» (0:2), а в 9-м опять на сцену в костюме супергероя вышел Давиташвили. В выездном матче с «Анже» команда Далль'Оглио дважды уступала, но оба раза отыгрывалась благодаря Зурико. Сначала грузин реализовал пенальти, послав мяч точно в нижний угол, а потом классно зарядил из-за штрафной в девятку, решив эпизод двумя касаниями. Очень красивый гол! Впрочем, один, как известно, в поле не воин. Усилий Давиташвили не хватило даже для ничьей. «Сент-Этьен» пропустил ещё дважды и проиграл – 2:4. После девяти туров «зелёные» находятся на 16-м месте – это зона стыков. Всего на одно очко опережают «Гавр» Далера Кузяева и на три — «Монпелье».

Сейчас Давиташвили – лучший среди игроков стартового состава «Сент-Этьена» по оценкам статистических сайтов Sofascore (7,13 балла) и WhoScored (7,07). Он лидер команды по обводкам (13), ударам (20), точным передачам на чужой трети (63) и пасам под удар (17), второй — по попаданиям в створ (7) и выигранным единоборствам (38). К 23 годам Зурико созрел и наконец оправдывает выданные ему когда-то авансы.

«Давиташвили – интересный игрок. Он классный футболист, и мы знаем, что его уровень очень высок. Зурико показал нам, что знает, как держать мяч, забивать и пасовать. Мы часто чувствуем, что что-то произойдёт, когда он касается мяча. И это происходит. Он делает разницу в атаке. Это молодой футболист, но с опытом», – говорит про грузина Далль’Оглио.

Всего за девять матчей в Лиге 1 Давиташвили забил столько же, сколько за всё время в РПЛ.