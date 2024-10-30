Чудо-удары и бенефис вратаря «Арсенала». Голы и сейвы тура Первой лиги. Видео

В Мелбет Первой лиге состоялся уже 16-й тур. Все главные события мы описали в нашем материале.

А теперь настало время выбрать лучший гол тура. Самыми богатыми на забитые мячи оказались встречи «Алания» – «Чайка» и «СКА-Хабаровск» – «Черноморец». Или, может, вам придётся по вкусу классный гол Равиля Нетфуллина из «Торпедо»? Выбор за вами!

Также не забываем о голкиперах. Кто из вратарей совершил самый крутой сейв в 16-м туре? В список вошли пять имён. А вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов отметился сразу двумя яркими спасениями!