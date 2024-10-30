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Лучшие голы и сейвы 16-го тура Первой лиги, видео, Егорычев, Цаллагов, Нетфуллин, Маляров, Турищев, Шамов, Левашов

Чудо-удары и бенефис вратаря «Арсенала». Голы и сейвы тура Первой лиги. Видео
Никита Паглазов
Лучшие голы и сейвы 16-го тура Первой лиги
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Игроки «СКА-Хабаровск», «Алании» и Тулы имеют численное превосходство.

В Мелбет Первой лиге состоялся уже 16-й тур. Все главные события мы описали в нашем материале.

Вот он:
Фавориты оступаются — теперь в чемпионате два лидера. Главное за тур в Первой лиге. Видео
Фавориты оступаются — теперь в чемпионате два лидера. Главное за тур в Первой лиге. Видео

А теперь настало время выбрать лучший гол тура. Самыми богатыми на забитые мячи оказались встречи «Алания» – «Чайка» и «СКА-Хабаровск» – «Черноморец». Или, может, вам придётся по вкусу классный гол Равиля Нетфуллина из «Торпедо»? Выбор за вами!

Также не забываем о голкиперах. Кто из вратарей совершил самый крутой сейв в 16-м туре? В список вошли пять имён. А вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов отметился сразу двумя яркими спасениями!

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