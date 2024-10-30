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РПЛ, таблица ошибок судей, против кого арбитры ошибаются чаще всего, статистика: Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локо

Таблица судейских ошибок в РПЛ. VAR не позволил «Спартаку» устроить разгром
Никита Паглазов
Таблица судейских ошибок в 13-м туре РПЛ
Аудио-версия:
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13-й тур арбитры отработали без особых проблем.

В РПЛ завершился 13-й тур. Команды подходят к середине сезона, каждая игра становится всё важнее. В прошедших матчах арбитры не совершили грубых ошибок. Но есть судьи, которых сильно выручил VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Кто вошёл в сборную 13-го тура РПЛ:
Сборная 13-го тура РПЛ. Герой «Краснодара», лидер «Локо» и защитник «Спартака»
Сборная 13-го тура РПЛ. Герой «Краснодара», лидер «Локо» и защитник «Спартака»

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 13-м туре

В 13-м туре судьи не совершили ни одной грубой ошибки.

Полный разбор судейства от Федотова в 13-м туре:
«Футболисты «Зенита» вышли «убивать» Батракова». Разбор судейства 13-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Футболисты «Зенита» вышли «убивать» Батракова». Разбор судейства 13-го тура РПЛ

Таблица ошибок судей после 13-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» М20-2
«Акрон»20-2
«Оренбург»20-2
«Динамо» Мх21-1
«Химки»10-1
«Ахмат»10-1
«Ростов»220
«Крылья Советов»110
ЦСКА000
«Рубин»000
«Зенит»01+1
«Краснодар»01+1
«Спартак»01+1
«Локомотив»02+2
«Пари НН»02+2
«Факел»02+2

Ошибки, исправленные VAR

VAR вмешался в матч «Пари НН» и «Спартака» (0:2) на 28-й минуте: в итоге был отменён пенальти в ворота нижегородцев, назначенный судьёй Владимиром Москалёвым.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-судья РПЛ

«В этой ситуации, как я думаю, был ещё один ответственный за эпизод – помощник Москалёва. Но даже если департамент скажет, что на назначении пенальти настоял ассистент, я оценку за это Москалёву всё равно снижу. Во-первых, сам Москалёв должен был сместиться в штрафную и эпизод увидеть. Во-вторых, если арбитр ФИФА не может объяснить своим ассистентам, что такое нарушение и как оно трактуется, то это плохой арбитр. Ответственность всё равно остаётся за главным арбитром. Так что и ошибка с пенальти – это ошибка Москалёва, которую исправил VAR».

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Динамо» Мх40-4
«Ахмат»31-2
«Динамо» М21-1
«Спартак»330
«Оренбург»220
«Рубин»330
«Ростов»110
«Химки»440
«Факел»220
«Локомотив»110
«Крылья Советов»220
«Акрон»23+1
ЦСКА12+1
«Краснодар»01+1
«Зенит»02+2
«Пари НН»02+2
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