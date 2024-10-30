Таблица судейских ошибок в РПЛ. VAR не позволил «Спартаку» устроить разгром

В РПЛ завершился 13-й тур. Команды подходят к середине сезона, каждая игра становится всё важнее. В прошедших матчах арбитры не совершили грубых ошибок. Но есть судьи, которых сильно выручил VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.
- Таблица ошибок судей после 1-го тура.
- Таблица ошибок судей после 2-го тура.
- Таблица ошибок судей после 3-го тура.
- Таблица ошибок судей после 4-го и 5-го туров.
- Таблица ошибок судей после 6-го тура.
- Таблица ошибок судей после 7-го и 8-го туров.
- Таблица ошибок судей после 9-го тура.
- Таблица ошибок судей после 10-го тура.
- Таблица ошибок судей после 11-го тура.
- Таблица ошибок судей после 12-го тура.
Ошибки судей в 13-м туре
В 13-м туре судьи не совершили ни одной грубой ошибки.
Таблица ошибок судей после 13-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» М
|2
|0
|-2
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|2
|1
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Ахмат»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Зенит»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
Ошибки, исправленные VAR
VAR вмешался в матч «Пари НН» и «Спартака» (0:2) на 28-й минуте: в итоге был отменён пенальти в ворота нижегородцев, назначенный судьёй Владимиром Москалёвым.
«В этой ситуации, как я думаю, был ещё один ответственный за эпизод – помощник Москалёва. Но даже если департамент скажет, что на назначении пенальти настоял ассистент, я оценку за это Москалёву всё равно снижу. Во-первых, сам Москалёв должен был сместиться в штрафную и эпизод увидеть. Во-вторых, если арбитр ФИФА не может объяснить своим ассистентам, что такое нарушение и как оно трактуется, то это плохой арбитр. Ответственность всё равно остаётся за главным арбитром. Так что и ошибка с пенальти – это ошибка Москалёва, которую исправил VAR».
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Мх
|4
|0
|-4
|«Ахмат»
|3
|1
|-2
|«Динамо» М
|2
|1
|-1
|«Спартак»
|3
|3
|0
|«Оренбург»
|2
|2
|0
|«Рубин»
|3
|3
|0
|«Ростов»
|1
|1
|0
|«Химки»
|4
|4
|0
|«Факел»
|2
|2
|0
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Крылья Советов»
|2
|2
|0
|«Акрон»
|2
|3
|+1
|ЦСКА
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Зенит»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|2
|+2