Таблица судейских ошибок в РПЛ. VAR не позволил «Спартаку» устроить разгром

В РПЛ завершился 13-й тур. Команды подходят к середине сезона, каждая игра становится всё важнее. В прошедших матчах арбитры не совершили грубых ошибок. Но есть судьи, которых сильно выручил VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 13-м туре

В 13-м туре судьи не совершили ни одной грубой ошибки.

Таблица ошибок судей после 13-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» М 2 0 -2 «Акрон» 2 0 -2 «Оренбург» 2 0 -2 «Динамо» Мх 2 1 -1 «Химки» 1 0 -1 «Ахмат» 1 0 -1 «Ростов» 2 2 0 «Крылья Советов» 1 1 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Зенит» 0 1 +1 «Краснодар» 0 1 +1 «Спартак» 0 1 +1 «Локомотив» 0 2 +2 «Пари НН» 0 2 +2 «Факел» 0 2 +2

Ошибки, исправленные VAR

VAR вмешался в матч «Пари НН» и «Спартака» (0:2) на 28-й минуте: в итоге был отменён пенальти в ворота нижегородцев, назначенный судьёй Владимиром Москалёвым.

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «В этой ситуации, как я думаю, был ещё один ответственный за эпизод – помощник Москалёва. Но даже если департамент скажет, что на назначении пенальти настоял ассистент, я оценку за это Москалёву всё равно снижу. Во-первых, сам Москалёв должен был сместиться в штрафную и эпизод увидеть. Во-вторых, если арбитр ФИФА не может объяснить своим ассистентам, что такое нарушение и как оно трактуется, то это плохой арбитр. Ответственность всё равно остаётся за главным арбитром. Так что и ошибка с пенальти – это ошибка Москалёва, которую исправил VAR».



Таблица ошибок, исправленных VAR