Лучший легионер в истории «Краснодара». Кордоба — уже номер один?

«Краснодар» продолжает своё невероятное приключение в этом сезоне РПЛ – одержал 10-ю победу подряд! Команду тащит на собственных плечах Джон Кордоба, забивший чудесный гол и в Самаре. Колумбийского нападающего уже можно считать лучшим легионером в истории клуба Сергея Галицкого?
Принимайте участие в составлении рейтинга иностранцев «Краснодара» и голосуйте за своего кандидата. Мы отобрали десятку, на наш взгляд, самых реальных претендентов на победу в опросе, но можно выбрать и другого игрока. Пишите в комментариях, кого считаете лучшим легионером «быков».
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Джон Кордоба
Кордоба, несомненно, самый ценный из легионеров сегодняшнего «Краснодара». Он уже занимает второе место в списке лучших бомбардиров-иностранцев команды. Джон выступает за «быков» с лета 2021 года после перехода из немецкой «Герты» за € 20 млн (по данным Transfermarkt), сыграл 98 матчей во всех турнирах, забил 52 мяча и сделал 24 голевые передачи. Добился с «Краснодаром» исторического достижения – взял серебро в сезоне-2023/2024. Кроме того, Кордоба доходил с «Краснодаром» до финала Кубка России, включался в список 33 лучших игроков РПЛ под первым номером.
Андреас Гранквист
Швед – один из сильнейших центральных защитников не только «Краснодара», а, пожалуй, и за всю историю российского чемпионата. Гранквист перешёл в клуб Галицкого из «Дженоа» летом 2013 года за € 5 млн. Отыграл пять сезонов в составе «быков», заработал капитанскую повязку. Провёл за команду 181 матч, забил 10 мячей и стал автором семи результативных передач. С Андреасом «Краснодар» брал бронзовые медали и доходил до финала Кубка России – 2013/2014. Сам Гранквист включался в список 33 лучших игроков РПЛ под первым номером.
Маурисио Перейра
Уругваец – второй среди легионеров по количеству выступлений за клуб Галицкого. Перейра провёл 201 матч во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 33 голевые передачи. Техничный креативный полузащитник пришёл в «Краснодар» в феврале 2013 года из аргентинского «Лануса». Его приобрели за € 2 млн. Маурисио прижился и задержался в команде на шесть с половиной лет. Перейра завоевал с «быками» две бронзы, добирался до финала Кубка России – 2013/2014. Именно он выиграл один из опросов болельщиков в 2019-м на звание лучшего футболиста в истории клуба.
Жоаозиньо
Жоаозиньо – лидер среди легионеров «Краснодара» по количеству матчей. Он сыграл за «быков» 217 раз во всех турнирах, забил 39 голов и сделал 60 голевых передач. Бразилец появился в клубе в 2011 году, он был куплен у болгарского «Левски» всего за € 1 млн. Следующие семь с половиной лет атакующий полузащитник выступал за «Краснодар». За это время выиграл с командой одну бронзу и дошёл до финала Кубка России – 2013/2014. В том же сезоне был включён в список 33 лучших игроков чемпионата. В Краснодаре Жоаозиньо стал гражданином нашей страны, получив паспорт РФ, так что уходил уже не как легионер.
Виктор Классон
Шведский атакующий полузащитник выступал в краснодарском клубе пять с небольшим лет. В январе 2017 года Классона приобрели у «Эльфсборга» всего за € 2 млн – совсем небольшие деньги для футболиста его уровня. Виктор провёл за «быков» 147 матчей, стал автором 43 голов и 31 голевой передачи. В двух чемпионатах России он забивал не менее 10 мячей. Со шведом в составе «Краснодар» завоёвывал бронзу. Классон в сезоне-2018/2019 заработал также место в списке 33 лучших игроков под первым номером в своём амплуа.
Ари
Этот бразилец до сих пор остаётся самым результативным легионером в истории «Краснодара», опережая на два мяча Кордобу. Ари сыграл 172 матча за «быков» во всех турнирах, забил 54 мяча и сделал 37 голевых передач. Он появился в краснодарском клубе в августе 2013-го, причём, в отличие от большинства других иностранцев клуба, пришёл не из зарубежной команды. Нападающего забрали из «Спартака», заплатив всего € 400 тыс. Ари провёл в «Краснодаре» три с половиной года, затем уходил в аренду в «Локомотив», но вернулся и ещё три сезона выступал в составе южан. В 2018-м бразилец получил паспорт РФ и перестал считаться легионером.
Вандерсон ду Карму
Нападающий – один из двух бразильцев по имени Вандерсон, оставивших глубокий след в истории «Краснодара». Он появился первым в 2012 году: был арендован, а затем и выкуплен у шведского клуба ГАИС за € 1,5 млн. В итоге отыграл за «быков» пять сезонов и входит в тройку самых результативных иностранцев команды. У Вандерсона 155 матчей, в которых он забил 49 мячей и отдал 25 голевых передач. В сезоне-2012/2013 бразилец поделил первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с Мовсисяном. Центрфорвард брал с «Краснодаром» бронзу и долетал до финала Кубка России – 2013/2014.
Шарль Каборе
Опорный полузащитник из Буркина-Фасо приезжал в Россию, чтобы выступать за другую команду Краснодара – «Кубань». Однако летом 2015 года его арендовал, а затем и выкупил соседний клуб. Сообщалось, что сумма сделки составила € 7 млн. Каборе отыграл за «быков» четыре сезона на солидном уровне. Принял участие в 124 матчах разных турниров, забил два мяча и сделал шесть голевых передач. Шарль завоёвывал с командой бронзовые медали. Потом в «Краснодаре» решили не продлевать контракт с Каборе, и он доигрывал в РПЛ в московском «Динамо».
Реми Кабелла
Французский полузащитник не так долго выступал за «Краснодар», но запомнился своей техникой и умной, нестандартной игрой. Он оказался в РПЛ летом 2019 года после перехода за солидные для клуба Галицкого деньги – € 12 млн было заплачено «Сент-Этьену» за трансфер Кабелла. В течение следующих трёх сезонов Реми сыграл за краснодарскую команду 62 матча, забил 17 мячей и отдал 11 голевых передач. Стал бронзовым призёром в составе «быков», хотя бо́льшую часть того сезона пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена. Кабелла вошёл в историю также голом «Челси» в Лиге чемпионов.
Лучший легионер «Краснодара» — другой игрок
Если вы считаете, что лучшим легионером в истории «Краснодара» был кто-то другой, то голосуйте за этот вариант. Есть достойные кандидаты и среди тех, кто не попал в наш список топ-10. Прежде всего – лидер обороны «быков» в прошлом сезоне Хуниор Алонсо и бомбардир Юра Мовсисян. Но минус парагвайского защитника и армянского форварда в том, что их срок службы в клубе Галицкого был коротким. Алонсо сыграл 54 матча за полтора сезона, а Мовсисян – 51 встречу за два сезона. Запомнились и другие иностранцы «Краснодара», в частности Кристиан Рамирес, Урош Спаич, Одил Ахмедов, Тонни де Вильена и Маркус Берг. Кого мы забыли? Пишите в комментариях!
Вандерсон Масиэл
За «Краснодар» в разные периоды поиграли два Вандерсона, и оба на пике были топовыми футболистами для РПЛ. Вингер Масиэл появился в клубе летом 2017-го, перейдя из австрийского «Ред Булл Зальцбург» за € 8 млн. Бразилец провёл в составе «быков» четыре с половиной года, пока в марте 2022-го его не сдуло из Краснодара ветром перемен. Обладавший ярким скоростным дриблингом легионер сыграл 130 матчей, забил 16 мячей и отдал 21 результативную передачу. В коллекции наград Вандерсона – бронзовые медали чемпионата России. Бразилец дважды попадал под первым номером в список 33 лучших игроков сезона.