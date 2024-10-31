Лучший легионер в истории «Краснодара». Кордоба — уже номер один?

«Краснодар» продолжает своё невероятное приключение в этом сезоне РПЛ – одержал 10-ю победу подряд! Команду тащит на собственных плечах Джон Кордоба, забивший чудесный гол и в Самаре. Колумбийского нападающего уже можно считать лучшим легионером в истории клуба Сергея Галицкого?

Принимайте участие в составлении рейтинга иностранцев «Краснодара» и голосуйте за своего кандидата. Мы отобрали десятку, на наш взгляд, самых реальных претендентов на победу в опросе, но можно выбрать и другого игрока. Пишите в комментариях, кого считаете лучшим легионером «быков».

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.