Фанаты Винисиуса кошмарят игроков с именем Родриго
Родри забрал «Золотой мяч» — 2024, но этим оказались недовольны фанаты Винисиуса. Болельщики обрушились со шквалом хейта на игроков с именем Родриго и даже на популярную певицу Оливию Родриго!
Родриго Де Пауль
Поклонники бразильца пришли в комментарии к полузащитнику «Атлетико». «Как тебе не стыдно забрать «Золотой мяч» у прекрасного Вини?», «Бро, верни «ЗМ». Ты не заслужил его», «Воришка» — писали люди под публикациями аргентинца.
Родриго Гоэс
Пострадал от фанатов Винисиуса… и его одноклубник и партнёр по сборной Бразилии. «Как ты мог забрать награду Винисиуса?», «Ты ограбил собственного партнёра по команде. Как тебе не стыдно!», «Ты не заслужил этот «Золотой мяч» — такими словами завалены комментарии нападающего «Реала».
Оливия Родриго
Кошмарят в соцсетях и певицу Оливию. «Ты ограбила Вини», «Как ты могла так поступить? Верни «Золотой мяч» Вини», «Воришка», — написали болельщики в комментариях артистке.
У настоящего Родри страниц в соцсетях нет
В соцсети этих спортсменов и певицы уже пришли сотни других людей, чтобы посмеяться с ошибки фанатов Винисиуса. Кто-то из них даже напомнил, что реального Родри, получившего «Золотой мяч», вообще нет в соцсетях.
Фанаты Винисиуса обрушились с хейтом на футболистов с именем Родриго из-за «Золотого мяча»
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