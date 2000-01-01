Фанаты Винисиуса обрушились с хейтом на футболистов с именем Родриго из-за «Золотого мяча»

У настоящего Родри страниц в соцсетях нет

В соцсети этих спортсменов и певицы уже пришли сотни других людей, чтобы посмеяться с ошибки фанатов Винисиуса. Кто-то из них даже напомнил, что реального Родри, получившего «Золотой мяч», вообще нет в соцсетях.