Фанаты «Мальмё» массово выбежали на поле, чтобы поздравить команду с чемпионством. Видео

Фанаты выбежали на поле, чтобы отметить титул

«Мальмё» досрочно стал чемпионом Швеции, обыграв «Гётеборг» (2:1) в 28-м туре. После финального свистка на поле выбежали сотни фанатов, чтобы поздравить свою команду!