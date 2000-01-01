Фанаты выбежали на поле, чтобы отметить титул
«Мальмё» досрочно стал чемпионом Швеции, обыграв «Гётеборг» (2:1) в 28-м туре. После финального свистка на поле выбежали сотни фанатов, чтобы поздравить свою команду!
Фанаты «Мальмё» массово выбежали на поле, чтобы поздравить команду с чемпионством. Видео
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