На джерси «Шеффилд Уэнсдей» написано «Mосква». Что?
Клуб недавно обновил титульного спонсора. Теперь на джерси команды написано «МОСКВА». Связана ли с этим как-то столица России?
Новый спонсор
Фанаты «Шеффилда» уже пару недель удивляются, почему на футболках написано название столицы России. На самом деле, это не совсем так.
Заблуждение
Титульным спонсором стала компания, чьё название на английском звучит как «мокба». Она занимается строительством модульных домов в Англии.
Владелец из России?
Владеет компанией британский бизнесмен Павел Матвеев. Связан ли он с Россией — неясно. Название «MОСКВА» — это аббревиатура: Matveev Offsite Construction, who manufacture with Knowledge, Bespoke design and Adaptability.
На футболке «Шеффилд Уэнсдей» написано «Mосква». Это связано с Россией?
Читайте также
Фанаты выбежали на поле, чтобы отметить титул
Фанаты Винисиуса кошмарят игроков с именем Родриго
Как Родри отметил получение «Золотого мяча». Видео
Серий, как у «Краснодара», в РПЛ не было 10 лет
Обновлённый прогноз аналитиков на чемпиона РПЛ
Родри — первый испанец с «ЗМ» за 64 года
Все награды с церемонии вручения «Золотого мяча»
Игроки каких клубов чаще получали «Золотой мяч»
Сака побил рекорд Анри в «Арсенале»
«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом
Самые быстрые удаления в истории футбола
«Барса» прервала рекордную серию «Реала»
Лучшие тренеры «МЮ» после ухода Фергюсона
Роналду ищет болельщика, который заплакал на матче
Ямаль стилизовал брекеты к «эль класико». Фото
Парень играет в футбол, несмотря на рак кожи