Аморим не подходит «Манчестер Юнайтед». Это португальский тен Хаг

«Манчестер Юнайтед» давно живёт в эпохе безвременья. Уже тяжело вспомнить, когда она началась, и совсем непонятно, когда она кончится. Боссы уверены, что с приходом Рубена Аморима. Почему в клубе вряд ли что-то изменится – в колонке Константина Кринского.

Причины провала Эрика тен Хага

Давайте сразу оговоримся – Эрик тен Хаг не плохой тренер. Он плодотворно развивался в Нидерландах, подарил миру волшебный и набитый молодыми звёздами «Аякс». Но разве этого достаточно, чтобы тренировать «МЮ»? Интересные специалисты в таких по-футбольному плодородных странах, как Португалия, Нидерланды и Бельгия, появляются регулярно. И единицы из них способны показывать уровень в топ-клубе. Это доказывают время и история.

Тен Хаг – системный коуч с понятными, хоть и сложными принципами игры. Это показал его «Аякс». А вот его «МЮ» так и остался загадкой: команда на протяжении работы Эрика несколько раз менялась – или предпринимала такие попытки. И каждый раз этот процесс проходил болезненно, на результатах это тоже сказывалось. «Манчестер Юнайтед» тен Хага перманентно был в поиске – себя и игровой идеи. И так ни к чему и не пришёл.

Во многом это можно связать с бардаком, который царит на «Олд Траффорд» не первый год. Тренер постепенно перетаскивал игроков из своей бывшей команды, а спортивный департамент словно в отрыве от тен Хага совершал ещё и другие сделки. Принцип «и нашим, и вашим» в футболе работает плохо. Но в Манчестере почему-то верили, что покупка экс-футболистов «Аякса» по просьбе Эрика и приобретение других игроков на свой вкус могут дать результат. Увы.

И вместо того, чтобы выстраивать свой футбол, тен Хаг разгребал завалы – все эти Марсьяли, Лингарды, Байи, Теллесы и Ван-Биссаки требовали внимания: кого слить уже наконец, кому дать очередной шанс, а с кем помучиться, потому что контракт истекает не завтра. Бесконечное латание дыр тоже выматывало – вернём старину Эванса, опробуем Амрабата, поверим в Мазрауи и Маунта. Ну вы поняли: параллельно с созданием системы Эрик тен Хаг решал массу других проблем, включая аудит на ветхой базе в Кэррингтоне и её дальнейшую модернизацию. А так работать умеют единицы.

Не из-за тен Хага «Манчестер Юнайтед» перестал быть местом силы и превратился в пункт, где перемалывают, воскрешают, разочаровываются, а также дают вторые и третьи шансы. Но Эрик вместе с руководством так и не сдвинул клуб в сторону исправления. «МЮ» давно не задаёт новых тенденций и даже им не следует. Он истерично за ними гонится, поскальзываясь на каждом повороте.

Аморим — такой же тен Хаг. Просто из Португалии

Если проанализировать карьеру Рубена Аморима, ему очень сильно помогали люди вокруг и сама жизнь:

друг Угу Виана позвал в «Спортинг» после 46 матчей в качестве главного тренера;

предшественник Силаш оставил выжженное поле;

у «Спортинга» нет топ-игроков, превратившихся в балласт.

вектор клуба позволяет ошибаться ради развития футболистов;

перед «Спортингом» не стояло задачи тут же выиграть все трофеи мира.

Аморим – хороший тренер. И это уже доказал. Но пока он не работал в действительно сложных условиях. Ему отчасти повезло оказаться в «Спортинге» и попасть под протекцию Вианы. Параллельно «Порту» упёрся в потолок, а «Бенфика» заигралась в распродажу и смену тренеров. Рубен же спокойно выстроил классную команду и поразил взглядом на футбол. Всё-таки в «Браге» настолько классных исполнителей у него не было.

И вот сейчас этот тренер приходит в «Манчестер Юнайтед». Клуб, который борется с внутренними демонами больше десятилетия. Где, помимо задачи быть как минимум в зоне ЛЧ, нужно работать со звёздами первой величины, а также конкурировать с «Сити», «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Челси». И это без друзей в руководстве – один на один с британской прессой, топ-футболистами и наэлектризованным руководством.

Чтобы у Аморима получилось в «МЮ», ему надо помочь. Например, сделать клуб хотя бы чуточку похожим на «Спортинг». Но это невозможно по определению. Ведь такие, как Аморим и «Спортинг», растят футболистов для таких, как «Юнайтед». А не наоборот. Теперь Рубен на стороне покупателя, а не продавца – и для успеха в этом деле нужны совсем другие качества. И чтобы их развить, требуются время и терпение всех сторон – потому что ошибок не избежать.

Рубен, конечно, может избежать болезни роста, но в это слабо верится. После благоприятных условий на родине он поднимается на новый уровень и одновременно погружается в пучину хаоса. Ведь теперь он главный тренер беспорядочного «Манчестер Юнайтед». Чем в точности повторяет путь Эрика тен Хага.

И это очень напрягает.

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