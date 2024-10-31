«Это близкая история». «Спартак» готов к мегатрансферу Пиняева

Антон Зиньковский перестал попадать в состав «Спартака». Главный тренер красно-белых Деян Станкович не включил Антона в заявку на важнейший матч 12-го тура с «Краснодаром» (0:3): «Зиньковский здоров. У нас здоровы все, кроме Чернова, а заявка ограничена. Это был тренерский выбор. Кто не играл, при негативном результате — лучший, так часто говорят. К Антону ничего личного». А в следующей встрече с «Пари НН» Антон остался на скамейке запасных.

Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё в июле появились слухи о потенциальном уходе Зиньковского. Тогда об этом сообщил агент Тимур Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»: «Зиньковскому чуть ли не открытым текстом сказали искать себе новую команду». Хотя сам игрок и гендиректор «Спартака» Олег Малышев опровергли эту информацию.

«Совершенно ответственно заявляю, что никто в клубе – ни я, ни спортивный директор, ни тренер — не мог ему такого сказать. Это чьи-то домыслы», – отметил Малышев. В итоге Зиньковский провёл всего 255 минут на поле в 13 турах и прочно обосновался на скамейке со статистикой 0+0. Вероятно, время Антона в «Спартаке» подходит к концу. Это подтвердил в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» журналист и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин: «С Зиньковским можно попрощаться? Конечно. Думаю, что зимой [покинет «Спартак»]. Форму сделки не знаю, но переход случится – 100%».

У команды появляется необходимость в усилении флангов атаки. Другие футболисты этой роли также не выглядят мощно: у Тео Бонгонда один гол и один ассист за 13 матчей, Маркиньос до сих пор ничем не отметился за 10 встреч, а Хесус Медина отдал всего две голевых передачи. Крутыми показателями Квинси Промеса тут и не пахнет. Почему бы «Спартаку» при такой проблеме не рассмотреть одного из перспективнейших российских вингеров – Сергея Пиняева?

Насколько реальна данная сделка, в подкасте «Премьер-лига несправедливости» также ответил Никитин: «Это близкая история. В «Спартаке» он нравится Томашу Амаралу (спортивный директор клуба. – Прим. «Чемпионата»)». Но в случае оформления сделки красно-белым придётся потратить колоссальную сумму: «Понятно, что бюджет сделки приличный. Весь переход Пиняева с учётом накрутки и зарплаты обойдётся примерно в € 30 млн».

Вариант, при котором «Спартак» отдаст «Локомотиву» Зиньковского и ещё € 10 млн, тоже исключать не стоит.

Однако сам Никитин выступает против перехода Пиняева в «Спартак». Почему? Вот несколько аргументов: «Приходит Пиняев в «Спартак» и забивает за сезон пять голов и оформляет пять ассистов. Ну, пока. Зачем нужен такой? И тут начинается: «Давайте купим ещё одного атакующего игрока». Пиняев сидит на лавке, «Спартак» не получает ничего от этого.

Он не стоит этого. Во что ты вкладываешься? Понятно, в перспективу. Если мы берём за константу, что Пиняев точно станет игроком топ-уровня. Но мы разве это знаем? Да, Пиняев круто бежит и обыгрывает. Но тот же Зиньковский делал это интереснее. До «Спартака» нужно дорасти. Сможет или нет Пиняев? По «Локомотиву» непонятно, до чего он дорос. Я не хейчу Пиняева, а просто хочу, чтобы он стал игроком топ-уровня. Я жду многого от футболистов «Спартака», которые покупаются.

А будет ли Пиняев играть в «Спартаке»? Если взять его, но он не раскроется, не станет тем самым футболистом? Нынешний Пиняев не усилит «Спартак». Сделает сильнее команду Пиняев будущего, когда реализует свой потенциал. Тогда он нужен в «Спартаке». Если нет – тогда не нужен. Это большой риск. «Спартаку» нужен не Пиняев, а Промес, его ролевая модель. Тот, кто придёт и потащит команду».

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В нынешнем сезоне Пиняев провёл в РПЛ 12 матчей, в которых забил один мяч и оформил три ассиста. Всего Сергей провёл на поле 660 минут. Как думаете, усилил бы «Спартак» потенциальный трансфер 19-летнего вингера «Локомотива»?

Ещё больше историй и инсайдов — в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».