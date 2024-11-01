Нападающий в футболе: роль в игре и задачи на поле

Кто такой нападающий и что он значит для команды

Игрока команды, который находится ближе всех к воротам соперника, называют нападающим. Его главная цель – отдать голевой пас или забить самому. Также в футболе широко используются и другие названия данной позиции: например, форвард, страйкер. Нападающие, как правило, являются самыми известными и популярными среди болельщиков игроками в команде во многом потому, что именно они чаще всего становятся авторами забитых мячей.

Значение форвардов для футбольных команд велико: такие игроки способны в одиночку решить судьбу конкретного матча или даже титула, переломить ход встречи, реализовав момент в нужное время, или, наоборот, упустить все шансы и провалиться. Зачастую вокруг нападающего строится игра, поэтому от формы конкретного форварда может зависеть буквально всё.

Таким образом, форварды часто оказываются под сильным давлением, так как от них зависит очень многое. К тому же команды часто уделяют огромное внимание при подготовке к матчам и изучении соперника игре конкретного нападающего и стараются закрыть его защитниками, чтобы помешать поразить ворота.

«Cамая сложная позиция в футболе — это центральный нападающий, потому что он окружён двумя или даже тремя защитниками. И при этом он должен уметь держать мяч и работать с ним», — говорил Пеп Гвардиола.

Задачи и функции нападающего в команде

Главная задача каждого форварда — забить гол. Так сложилось исторически: позиция нападающего появилась одной из первых, наряду с позицией вратаря. Спустя годы ключевая цель не изменилась: игрокам важно как можно чаще становиться авторами забитых мячей. Это осознают и об этом говорят нападающие всего мира и из самых разных команд:

«Каждый форвард знает это чувство: ты живёшь для того, чтобы забивать мячи», — говорил бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст.

«Моя цель в сезоне — забивать голы. Это очень важно, чтобы обрести уверенность в себе и своих силах», – нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в комментарии для Marca.

«Я хочу продолжать забивать голы и помогать команде. Надеюсь, у меня будет много шансов, и я реализую несколько из них», – форвард «Баварии» Гарри Кейн для Bild.

За более чем 100-летнюю историю футбола позиция классического нападающего разделилась на другие амлуа. И во многом благодаря тому, что форварды стремились не только забивать мячи самостоятельно, но и стали помогать отличиться товарищам по команде.

ТОМАС МЮЛЛЕР Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Примером такого форварда может быть Томас Мюллер из «Баварии». Сам немец называет себя термином Raumdeuter, что с немецкого переводится как «искатель пространства». Игрок не только забивает сам, но и не жалеет голевых передач для товарищей по команде.

«Всё, что я делаю – нахожу слабые места в защите и врываюсь туда», — заявил Мюллер.

В современном футболе нападающие могут находиться не только вблизи штрафной площади соперника, но и за её пределами. Они способны отрабатывать в обороне, создавать и реализовывать голевые моменты, начинать атаку с нуля и координировать действия партнёров по команде. Конкретные задачи зависят от игрока и его навыков.

В настоящее время различают несколько типов нападающих:

центральный: играет на острие атаки, главная цель – завершать атаки;

второй (также его называют оттянутым): играет под центральным, его роль может выполнять атакующий полузащитник. главные задачи — забивать голы и отдавать передачи;

крайний (левый или правый): играет на фланге, стремится держать мяч, отдавать передачи и завершать атаки;

универсальный: совмещает в себе все навыки и умения, представляет собой огромную ценность для команды и тренера;

«ложная девятка»: играет ближе к полузащите, может начинать атаки или обострять их.

Технические навыки нападающих

Самое главное умение, которое должно быть у каждого уважающего себя форварда, — голевое чутье. Иными словами, это навык оказаться в нужном месте в нужное время и суметь завершить атаку. У кого-то это врожденное: многие форварды начинают демонстрировать внушительные результаты ещё в детские годы. Другие нарабатывают это на тренировках.

«Я всегда был тем, кто умеет забивать голы, даже когда мне было шесть-семь лет. Думаю, отчасти это просто инстинкт, понимание того, где окажется мяч, умение попасть в нужные зоны. Но мне пришлось очень много работать над завершением атак, особенно в первые годы в «Тоттенхэме», когда я не был тем игроком, каким являюсь сейчас», — заявил Independent форвард «Баварии» Кейн.

ГАРРИ КЕЙН Фото: Adam Pretty/Getty Images

Для того чтобы нападающие могли выполнять свою главную задачу, им важно уметь бить по воротам. Для этого форварды должны правильно принять мяч, обработать его и ударить. На тренировках, как правило, тренеры уделяют огромное внимание работе над завершением атак. Так, форвард «Реала» Винисиус в 2019 году рассказывал, что тренер команды Зинедин Зидан оставался с ним после каждой тренировки и индивидуально занимался в этом направлении.

При этом в нынешних условиях нападающим важно уметь работать с мячом и в других игровых эпизодах, уметь отобрать его и удержать. Навыками дриблинга должны обладать в идеале все футболисты, однако игрокам атаки особенно важно это умение.

Наработать обводку мяча вполне реально на тренировках. Для этого на занятиях используют конусы и фишки, создают полосы препятствий. При этом уделяется внимание и ментальной подготовке, так как применять навыки на практике может только уверенный в себе игрок, ведь это ещё и риск потери мяча. У каждого может быть своя методика по улучшению техники дриблинга.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Роналду очень много работал над собой. К моменту перехода в «МЮ» у него и близко не было такого шикарного удара, который сейчас считается его фишкой. Он брал сумку с мячами после тренировки и прятался за деревьями. Мы спрашивали: «Ронни, что ты там делаешь?» Он стеснялся и уходил от ответа. Оказывается, он надевал утяжелители для ног и тренировался в них! Вот как он смог поставить себе такой сумасшедший удар», — рассказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд FA TV.

Также нападающие и их тренеры в тренировочном процессе уделяют внимание работе со стандартными положениями. У нападающих во время игры регулярно появляются шансы забить гол головой с подачи угловых ударов. И им важно правильно отреагировать в этой ситуации и отправить мяч в ворота.

По статистике у некоторых форвардов чуть ли не половина всех голов забита головой. Среди них – Люк де Йонг, количество мячей которого перевалило за 100. Причем нидерландец даже вошёл в историю, став первым, кому удалось забить два гола головой в одном финале Лиги Европы – это случилось в 2020 году в решающей игре с «Интером» (3:2).

Угловые удары случаются в каждой игре и не по одному разу. Поэтому команды вполне могут делать так называемые домашние заготовки и отрабатывать удары головой с форвардами. Это придаст им уверенности и увеличит шансы на забитые мячи.

Физические данные нападающих и способы их улучшить

Помимо техники, для форвардов не менее важна физика. Эта составляющая может дать конкретному нападающему преимущество над соперником и помогать в отдельных игровых эпизодах. Лучшие нападающие мира уделяют огромное внимание тренировкам на улучшение скорости и выносливости.

Подготовка аргентинского футболиста Лионеля Месси особенно интересовала мир. Её пытались анализировать ученые, диетологи и другие специалисты. У форварда есть личный диетолог и физиотерапевт. Занятия состоят из двух тренировок, одна из которых посвящена работе над ускорениями и повышению выносливости — форвард делает специальные упражнения, которые включают известные всем планку, прыжки, бег с препятствиями и другие.

Усилия дали свои результаты. В «Барселоне» Месси добился больших успехов, но и сейчас, уже будучи в зрелом возрасте, игрок продолжает держать себя на достойном уровне и забивать голы. В тренировках на скорость и координацию заключается главный секрет успеха Лионеля.

Аргентинский форвард мало внимания уделяет силовой подготовке, но этого нельзя сказать о Криштиану Роналду, чей тренировочный план включает в себя отдельные занятия. Португалец выполняет специальные упражнения с использованием различного инвентаря не только для наращивания мышечной массы и повышения выносливости в том числе.

Для своих занятий Роналду привлек эксперта по фитнесу Брэда Кэмпбелла. Всего игрок проводит по три силовые тренировки в неделю. В отличие от Месси, Криштиану многого добился благодаря разнообразным тренировкам и сумел усовершенствовать свои сильные стороны, в том числе и технику. Тот же дриблинг форвард улучшил как раз в ходе тренировок с утяжелителями.

Златан Ибрагимович Фото: Imago/TASS

Уделяют форварды внимание и упражнениям на гибкость и координацию движений. Это помогает игрокам сразу в нескольких аспектах: снижает риск получения травм (особенно мышечных), улучшает технику, а также способствует повышению выносливости во время тренировочного процесса. В этом направлении отличился Златан Ибрагимович.

В детстве шведский нападающий занимался тхэквондо, что сделало его очень гибким. На протяжении всей карьеры форвард радовал болельщиков экстраординарными голами. Выдающаяся растяжка сохранилась у футболиста и в зрелом возрасте. И это с учетом того, что у Златана внушительные параметры: 195 см роста и 90 кг веса.

Тактические аспекты игры нападающего

Основной функционал нападающего связан с игрой на передней линии. Конкретные действия зависят от схемы команды, но чаще всего направлены на завершение атак. Форварды должны реализовывать свои моменты или помогать забить партнёрам.

Немаловажно здесь и умение взаимодействовать с товарищами по команде в атаке. Хоть главной целью нападающего и являются голы, им также нужно уметь анализировать ситуацию и не жадничать. Если у партнера по команде более выгодная позиция, тогда форварду стоит отдать передачу, а не пытаться пробить самому.

Нередки случаи, когда «жадность» игрока лишает команду гола. Так, Рахим Стерлинг в игре АПЛ с «Вулверхэмптоном» в декабре 2023 года не отдал партнёру пас и лишил «Челси» возможности открыть счёт в матче, который лондонцы в итоге проиграли. Но бывают и обратные ситуации: так, Артём Дзюба в дебютной игре за «Акрон» отдал пас партнеру по команде Владимиру Хубулову практически на пустые ворота, хотя вполне мог забивать сам.

В современном футболе форварды не только играют в атаке, но и способны отрабатывать в обороне. В этом вопросе выделился нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде. В мае 2024 года международный исследовательский центр CIES Football Observatory назвал игрока вторым форвардом в мире по объёму работы в защите.

Такой вывод был сделан после измерения показателя, учитывающего две переменные: пройденное на скорости свыше 25 км/ч в оборонительной фазе расстояние и количество давлений на соперников без физического контакта с ними (или контакта с мячом). Лучшим по данному аспекту назвали Сон Хын Мина из «Тоттенхэма».

Известные нападающие и особенности их стиля

Если говорить о лучших игроках в футболе, в первую очередь на ум приходят два человека: Лионель Месси и Криштиану Роналду. Об этих двух действительно выдающихся спортсменах спорят уже больше 10 лет: кто из них на самом деле лучше. Но эти два футболиста сильно отличаются друг от друга как габаритами, так и стилем игры.

Месси с самого детства отличался скоростью и техникой. За годы своей карьеры аргентинец придерживался собственного плана тренировок, благодаря которому оттачивал в том числе и свою выносливость. У Лионеля также есть мощный удар — он считается одним из лучших в мире исполнителем штрафных. Манёвренность благодаря физическим данным (его рост всего 170 см) позволяет футболисту действовать быстро и остро.

«Я стараюсь прогрессировать ежедневно. Но креативные решения получаются сами по себе. При этом я не меняю стиль игры с самого детства», — говорил о себе сам Месси France Football.

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ Фото: Getty Images

Аргентинец предпочитает держать мяч у себя, перемещаясь на высоких скоростях. При этом он редко использует финты. Месси — универсал, за свою карьеру играл на разных позициях: и как «ложная девятка», и вторым форвардом, и на флангах. К оборонительным действиям Лионель подключается редко, но активно ведёт себя в атаке и умеет находить креативные решения.

Португалец Роналду отличается от Месси не только стилем игры, но и физическими данными. Рост Криштиану — 187 см. По ходу своей карьеры футболист сильно изменился — набрал мышечную массу и развил мускулатуру. Это позволило ему получить преимущество перед многими соперниками в единоборствах – поэтому форвард забил так много мячей головой, что несвойственно тому же Месси.

К тому же Криштиану менял стиль игры по ходу карьеры. Во время выступлений в составе «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» он активно использовал финты и дриблинг, устраивал резкие забегания в штрафную соперника. С позиции атакующего полузащитника Роналду перешел на позицию центрального и оттянутого (второго) форварда. В «Реале» португалец стал несколько другим.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

В Мадриде Криштиану ставили как в центр атаки, так и на левый фланг. Однако сам по себе Роналду стал действовать более прагматично: он меньше использовал дриблинг и больше не забегал в штрафную соперника на огромной скорости. Но при этом португалец активно создавал моменты для товарищей по команде и реализовывал свои. Так же форвард выступал и в составе «Ювентуса».

На их фоне поляк Левандовски выглядит классическим нападающим, который работает преимущественно в центре штрафной. Но всё же Роберт способен создавать моменты и для своих товарищей по команде. У этого форварда высокий рост, который позволяет ему выигрывать единоборства у соперников, и внушительные физические данные. Последнего ему помогла достичь в том числе и его супруга Анна, которая разработала для него идеальную схему питания. Благодаря этому футболист редко травмируется и отлично держит свою форму.

Также у Левандовски отличная скорость, он одинаково хорошо бьёт обеими ногами и неплохо исполняет штрафные. К тому же Роберт умеет выдерживать нагрузки и обладает высокой работоспособностью. Несмотря на то что поляк не так универсален, как Месси и Роналду, количество забитых им голов всё же впечатляет, хоть он и уступает именитым соперникам.

РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ Фото: Getty Images

«Моя эпоха – это эпоха Криштиану Роналду и Лео Месси, и по количеству голов я близок к ним. Сейчас футбол меняется с течением времени. Думаю, теперь сложно найти таких нападающих, как мы», — заявил поляк Diario Sport.

Влияние нападающего на результаты матчей

Исходя из навыков и умений форварда формируется его влияние на команду. Чем универсальнее футболист, тем больше от него зависит игра. Вклад игрока, располагающегося исключительно в штрафной соперника, незначителен. Гораздо больше пользы приносит тот нападающий, который способен не только обработать и принять мяч, но и отдать пас, создать и реализовать голевой момент, а также проявить себя в обороне.

Игроки атаки, как правило, решают судьбу матчей за счёт забитых мячей, созданных и реализованных моментов. Они лучше запоминаются болельщикам и чаще становятся популярными. Из-за плохой формы нападающего команда может потерпеть поражение в матче (или даже в турнире), если он не сумеет отличиться сам или помочь партнерам.

Без забитых мячей нет побед, поэтому в футболе так важны нападающие. К тому же голы всегда остаются в памяти фанатов, особенно если они получились красивыми. Поэтому форварды так важны в футболе: как для непосредственного исполнения своих обязанностей, так и с точки зрения эстетики.