Сколько же свободных топ-тренеров в Европе! Тен Хаг попал в солидную компанию

Эрик тен Хаг уволен из «Манчестер Юнайтед». При всех проблемах нидерландца в АПЛ он остаётся хорошим тренером, способным помочь многим клубам. Но на рынке свободных агентов остаётся множество топ-специалистов. Вспоминаем о тренерах без работы и рассказываем информацию, связывающую их с разными командами.

Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард Фото: Alex Davidson/Getty Images

Легенда «Челси» остаётся без работы с лета 2023-го. Тогда Фрэнк Лэмпард помогал лондонцам в качестве исполняющего обязанности главного тренера. А полноценно Фрэнк до этого работал в «Эвертоне», но его уволили в январе 2023 года. За последние месяцы Лэмпарда отправляли в разные клубы: «Глазго Рейнджерс», «Лион», «Бёрнли» и даже американский «Шарлотт». Также англичанин мог возглавить национальную команду страны, но выбор пал на Томаса Тухеля.

Грэм Поттер

Грэм Поттер Фото: Marc Atkins/Getty Images

Ещё один тренер, отходящий от работы в «Челси». Поттера уволили из клуба в апреле 2023 года. С тех пор Грэм остаётся без работы. Но вряд ли он расстраивался: «Челси» до октября 2024-го ежемесячно платил ему £ 200 тыс. Если бы Поттер возглавил новый клуб, то зарплата от лондонцев перестала бы поступать. Теперь у Грэма «развязаны» руки. За последний год тренера отправляли в «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Ниццу», «Манчестер Юнайтед», а также в сборные Англии и Швеции. Но нигде в итоге Поттер не оказался.

Маурицио Сарри

Маурицио Сарри Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Сарри провёл почти три года в «Лацио». Трофеев в Риме Маурицио не выиграл, лучший результат – второе место в Серии А – 2022/2023. Но в 2024-м «Лацио» оказался в кризисе, а Сарри заменили на Игора Тудора. Маурицио до сих пор отдыхает от работы. 65-летний специалист вряд ли возьмётся за неинтересный ему проект, ожидая крутых предложений. Сам Маурицио отметил, что его мечта – работа в «Бока Хуниорс». Неожиданно! А СМИ сообщали об интересе к Сарри со стороны «Ньюкасла», «Севильи», «Панатинаикоса» и «Эвертона». А в апреле 2024-го российский журналист Максим Никитин заявил, что «Спартак» связывался с итальянцем. Но в итоге Сарри остаётся без работы.

Хави

Хави Фото: Getty Images

«Барселона» рассталась с Хави минувшим летом. Легендарный для клуба игрок проявил себя как тренер. Вместе с «Барсой» он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. Но руководство приняло решение, что им не по пути с Хави. Нынешние результаты «Барселоны» показывают, что смена Хави на Ханс-Дитера Флика – правильный ход. А испанец находится в статусе свободного агента. После увольнения Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед» СМИ связывали Хави с манкунианцами. Жена испанца в соцсетях публиковала фото семьи, на котором сын тренера одет в форму «МЮ». Ещё один «плюсик» в пользу Хави. Однако «Манчестер Юнайтед» сделал выбор в пользу Рубена Аморима. А мы ждём возвращения Хави в большую игру.

Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри Фото: Getty Images

Эпоха Макса Аллегри в «Ювентусе» завершилась в мае. Тренер выиграл Кубок Италии и затем был уволен. «Ювентус» играл в устаревший футбол, а Аллегри вёл себя слишком вызывающе. Например, устроил скандал в финале Кубка с «Аталантой». Однако болельщики «Юве» любили Массимилиано. Также симпатию к нему испытывает… сэр Алекс Фергюсон. La Gazzetta dello Sport сообщала, что «Манчестер Юнайтед» из-за этого рассматривал Аллегри на пост главного тренера. Именно Фергюсон поддержал кандидатуру Макса. Однако выбор «МЮ» пал на Аморима. Аллегри же ждёт новый вызов. Возможно, скоро освободится «Милан», который Макс уже тренировал однажды. Но и в «Ювентус» случилось два захода. Повторится история с миланцами?

Эдин Терзич

Эдин Терзич Фото: Getty Images

Единственный опыт работы Терзича главным тренером – в дортмундской «Боруссии». Но какой! Эдин вывел команду в финал Лиги чемпионов, где немцы выглядели симпатично с «Реалом». Однако летом «Боруссия» рассталась с Терзичем и заменила его на Нури Шахина. А 42-летний немец оказался в режиме ожидания. СМИ отправляли Эдина в «Милан»: журналист Патрик Бергер сообщал, что советник миланцев Златан Ибрагимович проводил переговоры с Терзичем. В начале октября Алан Никсон заявил, что специалист входит в шорт-лист «МЮ». Но в итоге Эдин до сих пор сидит без работы. Хотя полностью готов вернуться в дело. «Я готов к следующей главе своей карьеры. Размышлял и готовился, думал, что было хорошо в прошлом и чего я не хочу повторять. Не знаю, где и когда начнётся следующая глава, но хочу быть готовым», — рассказал Терзич в интервью Coaches Voice.

Даниэле Де Росси

Даниэле Де Росси Фото: Getty Images

В середине сентября Де Росси со скандалом уволили из «Ромы». Напомним об истории: спортивный директор (уже бывший) клуба Лина Соулуку запустила войну с Де Росси. Причина — срыв трансфера нападающего Пауло Дибалы в саудовскую «Аль-Кадисию». Гречанка продавливала трансфер футболиста и запретила тренеру ставить аргентинца в состав. Однако Де Росси не послушал Соулуку. Та посчитала это предательством. Спортдиректор начала поиск нового тренера, рассчитывая уволить Даниэле во время сентябрьской паузы на матчи сборных. Однако «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» перед перерывом, и Соулуку отложила решение. Но уже после упущенной победы над «Дженоа» (1:1) гречанка убрала Де Росси.

Соулуку перед этим пыталась заручиться поддержкой игроков, организовав встречу с ними. При этом не позвала капитана и вице-капитана — Лоренцо Пеллегрини и Джанлуку Манчини, которых считала преданными Де Росси. Но и без них все поддержали тренера. Однако это не остановило Соулуку: она связалась с владельцами «Ромы» Дэном и Райаном Фридкиными и сообщила им, что футболисты настроены против Де Росси.

Владельцы поверили Соулуку. И уже на следующий день «Рома» уволила легенду. Решение не поняли Пеллегрини и Манчини, обратившиеся к боссам клуба за пояснением. Фридкины неожиданно для себя узнали, что игроки не выступали против Де Росси. Затем владельцы провели расследование и выяснили, что команда действительно была на стороне тренера. А Соулуку уличили в том, что она отправляла им не соответствующие действительности отчёты. После этого Фридкины дали спортивному директору время, чтобы она добровольно подала в отставку.

Вместо Де Росси в «Рому» назначили Ивана Юрича. Но пока что дела у него идут скверно. А в перерыве последнего матча с «Фиорентиной» (1:5) он чуть не подрался с защитником своей команды Джанлукой Манчини. Наверняка игроки скучают по Даниэле. Вернётся ли легенда «Ромы» обратно? Не исключено.

Сержиу Консейсау

Сержиу Консейсау Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Консейсау покинул «Порту» после семи лет в клубе. Новый президент клуба Андре Виллаш-Боаш начал строить клуб на своё усмотрение. Впрочем, Консейсау сам спровоцировал решение: он вёл активные переговоры с другими командами. Например, Сержиу общался с «Миланом». А уже оказавшись в статусе свободного агента, Консейсау находился в шаге от «Марселя». Однако французы назначили Роберто Де Дзерби. А португалец к концу октября всё ещё в активном поиске.

Игор Тудор

Игор Тудор Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В марте 2024-го Тудор пришёл в «Лацио» вместо Маурицио Сарри. В Риме он провёл всего 11 матчей на посту главного тренера, а затем его заменили на Марко Барони. «Он попросил нас убрать восемь футболистов из команды. Это слишком много, с нашей точки зрения. Но он ушёл как порядочный человек, я хочу сказать», – отметил президент «Лацио» Клаудио Лотито. Тудор – прогрессивный тренер, но требовательный как к игрокам, так и руководству. Согласится ли какой-то клуб на его условия? Пока что Игор остаётся без работы. Но есть уверенность, что в скором времени мы увидим хорвата в одной из команд.

Руди Гарсия

Руди Гарсия Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Руди Гарсия пришёл в «Наполи» летом 2023 года после Лучано Спаллетти. Было тяжело превзойти человека, который принёс Неаполю первое за 33 года золото Серии А. Гарсии не удалось хотя бы сохранить результаты «Наполи»: клуб проваливался в чемпионате и Лиге чемпионов. И босс Аурелио Де Лаурентис уже в ноябре уволил Руди. Позже президент «Наполи» разоткровенничался: «Я понял, что должен был выгнать его ещё в первый день, когда мы представили его в качестве тренера. Это тот специалист, который приходит в клуб и говорит: «Я ничего не знаю о «Наполи», я не смотрел матчей этой команды». После этих слов я начал смеяться, но он повторил свои слова ещё несколько раз. Мне просто нужно было заниматься сохранением того футбола, который был при Спаллетти, но вместо этого он настоял на том, чтобы я уволил потрясающего тренера по физической подготовке, для того, чтобы он пригласил на его место собственного специалиста».

Гарсия остаётся без работы до сих пор. Руди – отличный вариант для команд-«околотопов». Он давал результат с «Марселем», «Ромой» и «Лиллем». Возможно, один из клубов подобного калибра скоро обратится к Гарсии.

Дэвид Мойес

Дэвид Мойес Фото: Naomi Baker/Getty Images

4,5 года Мойеса в «Вест Хэме» подошли к концу летом. Лондонцы провели солидную трансферную кампанию, назначили тренером Хулена Лопетеги и собрались бороться за топ-5. Пока что дела идут плохо – всего 13-е место после девяти туров. А с Мойесом была победа в Лиге конференций! Возвращаем Дэвида? Тем более что другие клубы не особо заинтересованы в приглашении шотландца. Впрочем, и у самого Мойеса есть другие важные дела. Он является техническим наблюдателем УЕФА и анализирует различные тенденции европейского футбола. Например, он стал одним из авторов отчёта по итогам Евро-2024.

Нико Ковач

Нико Ковач Фото: Cathrin Mueller/Getty Images

Вершина тренерской карьеры Ковача – «Бавария». В сезоне-2018/2019 он работал в Мюнхене, помог клубу выиграть Бундеслигу, но к тренеру возникали вопросы. Нико был слишком деспотичен, при этом команда показывала не лучший футбол. Усталость игроков от тренера привела к отставке Ковача. Затем хорват поработал с «Монако» и «Вольфсбургом», из которого его уволили в марте 2024-го. Возможно, лучший тренерский проект Ковача ещё впереди.