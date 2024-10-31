Роналду называл его «поэтом». Главное о новом тренере «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг освободил своё место на тренерской скамейке «Манчестер Юнайтед» для Рубена Аморима. Новости о приходе португальца в топ-клуб АПЛ прилетают одна за другой, а английский журналист Бен Джейкобс и вовсе сообщил о том, что 39-летний специалист сможет руководить манкунианцами уже в ближайшее воскресенье в матче с «Челси» на «Олд Траффорд». Впрочем, сам Аморим опроверг это.

«На данный момент мне нечего комментировать, так как ещё ничего не решено, – признался накануне Рубен. – Клуб сделал заявление, но ничего нет, кроме этого. Есть интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», есть выплата по отступным. Когда у меня появится что-то конкретное, я вам скажу, потому что сам делаю выбор. Поскольку ещё нет решения, так или иначе, нет смысла говорить больше, ведь в противном случае мы создадим шум. Я возьмусь за то, что хочу сделать, как и всегда на протяжении всей карьеры футболиста и тренера. Буду ли на «Олд Траффорд» в воскресенье? Я буду здесь».

Но очевидно, что назначение Аморима в «Манчестер Юнайтед» – вопрос ближайшего времени. По информации Caught Offside, португалец подпишет контракт на два сезона с опцией продления ещё на один. Его зарплата в английском клубе составит € 8 млн в год. При этом манкунианцы вынуждены будут заплатить «Спортингу» € 10 млн за разрыв действующего контракта Аморима. Согласно инсайду A Bola, сейчас вопрос упирается ещё в € 5 млн, которые руководство лиссабонских «львов» требует за переход членов штаба Рубена. Скорее всего, с командой тренер начнёт работать в паузу на матчи сборных.

«Спортинг» официально объявил о предстоящем уходе Аморима в «Манчестер Юнайтед». Как утверждает TEAMtalk, Рубен в ходе переговоров с руководством манкунианцев попросил о трансферах трёх игроков своей нынешней команды – защитника Гонсалу Инасиу, английского вингера Маркуса Эдвардса и нападающего Виктора Дьёкереша. Последний находится на прицеле каждого топ-клуба, стремящегося усилить атаку. В нынешнем сезоне швед наколотил 16 мячей в 15 матчах, включая два в трёх турах Лиги чемпионов.

По данным Caught Offside, португальский капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в восторге от решения клуба выбрать новым тренером Аморима. Пару недель назад полузащитник говорил в интервью для CNN Portugal о Рубене:

«Спортинг» показывает хороший футбол с тех пор, как Аморим возглавил команду. Они демонстрируют стабильность, сделали правильные трансферы. Это очень хорошо подготовленная команда. Тренировать «Спортинг» и выигрывать чемпионаты непросто. «Спортинг» не побеждал в чемпионате 20 лет, а Аморим пришёл и уже выиграл два. Это показывает, что была проделана хорошая работа. Пока он не окажется там, не узнать, смог бы он сделать то же самое в Англии, Испании или где-то ещё. Но я уверен, что его качества видны всем».

В нынешнем сезоне «Спортинг» выдал сумасшедший старт в Примейре – выиграл все девять матчей с общим счётом 30:2. Лиссабонские «львы» набрали 27 очков, опережают на три очка «Порту» и на восемь — «Бенфику». В Лиге чемпионов «Спортинг» победил дома «Лилль» (2:0), а затем на выезде сыграл вничью с ПСВ (1:1) и переиграл «Штурм» (2:0). Там команда Аморима с семью очками входит в топ-8. Беспроигрышная серия «Спортинга» во всех турнирах составляет 14 матчей.

Рубен возглавляет лиссабонскую команду с марта 2020 года. Клуб поставил на него вопреки двум важным обстоятельствам. Во-первых, экс-хавбек сборной Португалии шесть с половиной лет выступал за «Бенфику» – принципиального соперника «Спортинга». Несложно догадаться, как отнеслись фанаты «львов» к появлению на их территории бывшего «орла». Кроме того, у Аморима был минимальный тренерский опыт. Он начинал в июле 2018-го в «Каза Пия», но ушёл оттуда через полгода. Затем возглавил фарм-клуб «Браги», а спустя три месяца его срочно перекинули в первую команду. В «Браге» он выиграл восемь из девяти матчей, поднял её с 10-го места на третье. Вдобавок завоевал Кубок португальской лиги. Тогда Рубена остановила только… пандемия коронавируса. Когда сезон Примейры прервали из-за заразы, «Спортинг» выкупил тренера за те же € 10 млн, что должен получить сейчас от «МЮ».

В первый же год работы Аморим сотворил волшебство, о котором болельщики «Спортинга» мечтали 19 долгих лет – взял золото Примейры. Кроме того, в сезоне-2020/2021 молодой тренер выиграл с командой Кубок лиги, а вскоре завоевал и Суперкубок Португалии. В следующих чемпионатах «Спортинг» финишировал с Рубеном вторым и четвёртым, а в прошлом сезоне снова добыл чемпионский титул. Опередил «Бенфику» на 10 очков, а «Порту» – на 18.

РУБЕН АМОРИМ Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Под руководством Аморима «Спортинг» выиграл 70,8% матчей (158 из 223). Последним тренером лиссабонских «львов», которому удавалось добиться такого показателя, был Мариу Лину, работавший с командой ещё в начале 1970-х. А из тех, кто провёл со «Спортингом» хотя бы сотню матчей, столь же успешен был только венгр Йожеф Сабо в 1950-х.

В Лиге чемпионов Аморим один раз доходил со «Спортингом» до 1/8 финала, где его команда проиграла «Манчестер Сити» – 0:5 дома и 0:0 на выезде. При этом била дортмундскую «Боруссию» (3:1) и «Тоттенхэм» (2:0). В Лиге Европы лучшим результатом был выход в четвертьфинал, где лиссабонцы уступили «Ювентусу» – 0:1 на выезде и 0:0 дома. Тогда же в сезоне-2022/2023 «львы» прошли в плей-офф лондонский «Арсенал». А в марте нынешнего года «Спортинг» Аморима был остановлен в 1/8 финала ЛЕ будущим обладателем трофея «Аталантой» (1:1 дома и 1:2 в гостях).

Любопытная деталь из биографии Аморима. Когда Рубен учился на тренерскую лицензию, он прошёл недельную стажировку… в «Манчестер Юнайтед» у Жозе Моуринью. The Special One рассказывал молодому коллеге, как победил «Аякс» в финале Лиги Европы. Аморим, как и Моуринью, очень прагматичный тренер, но не такой конфликтный. Его считают мастером общения. Любимая тактическая схема этого специалиста – 3-4-3. В центре поля могут действовать два центральных полузащитника либо может создаваться ромб. В последнее время отмечалось, что его «Спортинг» стал делать больший упор на владение и высокий прессинг, чем прежде.

«Аморим – не тот лидер, который утверждает себя в коллективе приказами. Это тренер, ведущий за собой с помощью своих идей, он близок с игроками. Рубен очень хорошо понимает футболистов и завоёвывает авторитет при помощи коммуникации. Если вы поговорите с любым ассистентом Аморима, то поймёте, что каждый отдаёт для него всё благодаря синергии, которая существует между ними в команде… Его 3-4-3 – это больше, чем тактическая система. Убеждён, она сохранится и дальше. У Рубена есть чёткие идеи и принципы игры. Считаю, что теперь Аморим стал более зрелым», – рассказывал бывший аналитик «Браги» Руй Мендеш.

Аморим хорошо говорит по-английски и любит разную литературу. Он читал книги про Моуринью, Хосепа Гвардиолу, Маурисио Почеттино. За красноречие Криштиану Роналду называл Рубена в сборной Португалии «поэтом». К слову, Аморим сыграл 14 матчей за национальную команду. Ездил на ЧМ-2010 и ЧМ-2014.

АПЛ давно притягивает Аморима. В нынешнем году Рубен мог возглавить «Вест Хэм» и даже летал на переговоры в Лондон, что потом назвал своей ошибкой – публично извинился. Его кандидатуру всерьёз рассматривали «Ливерпуль» и «Челси», которые в итоге выбрали, соответственно, Арне Слота и Энцо Мареску. «Манчестер Юнайтед» контактировал с португальцем ещё в ноябре 2023-го, подумывая об отставке тен Хага, но решился на эту замену только год спустя.