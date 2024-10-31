В штабе Артеты работает гений. Он превратил стандарты «Арсенала» в кошмар для соперников

«Арсенал» – одна из самых страшных команд Европы на стандартах. В нынешнем сезоне АПЛ она забила уже четыре мяча после штрафных/угловых (24% от общего количества голов). Конечно, дело не в везении, а в серьёзной работе. После второго забитого «Арсеналом» мяча во встрече с «Ливерпулем» (2:2) камеры показали члена тренерского штаба – Николя Жовера. Именно он отвечает за стандартные положения лондонцев.

Жовер работает в штабе лондонцев с июля 2021-го. И за это время «Арсенал» забил со стандартов 55 мячей, а за три года до этого набралось 33 гола. Разница ощутима. Лондонцы – лидеры АПЛ по количеству голов со стандартов + вторые с конца при защите на штрафных/угловых. Рассказываем, чем же так крут французский тренер «Арсенала».

Жовер родился в Германии, но затем его родители вернулись во Францию. В 20 лет он перебрался в Квебек, где получил спортивную степень в университете Шербрука по программе обмена с университетом Монпелье (там он начал обучение на спортивном факультете). Во время пребывания в Канаде Николя активно смотрел за популярными там видами спорта. Например, полюбил американский футбол, откуда затем черпал вдохновение. Параллельно Николя играл сам в обычный футбол, во время матчей придумывая схемы розыгрыша стандартов.

Николя Жовер Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Жовер получил степень магистра и вернулся в Монпелье. Он мечтал работать в профессиональном футболе, но без бэкграунда попасть в него сложно. И всё же Николя совершил попытку: он начал развиваться в сфере аналитики. Параллельно обучался на тренерских курсах. И на них Жовер познакомился с экс-футболистом «Монпелье» Паскалем Беллсом, по завершении карьеры перешедшим на работу в клубе. Тот договорился о собеседовании для Николя. Так Жовер по счастливой случайности стал видеоаналитиком «Монпелье». Совпадение или нет: во время работы Николя в команде та впервые в истории в сезоне-2011/2012 выиграла Лигу 1.

В 2014-м Жовера позвали в штаб сборной Хорватии: там француз отвечал за аналитику матчей. А в 2016 году Николя покинул родину. Новым этапом карьеры стал «Брентфорд». Владелец лондонцев Мэтью Бенем сколотил состояние на специальных программах для профессиональных капперов. Так что статистику и аналитику он обожает. Неудивительно, что гик Жовер в итоге оказался в его клубе.

«Брентфорд» искал замену ушедшему тренеру по стандартам Джанни Вио, а Николя отправил резюме, и его взяли на работу. В «Брентфорде» он впервые получил должность именно тренера по стандартам – в штабе Дина Смита (позже – Томаса Франка). «Я тогда проводил собеседование с Николя и поразился его вниманием к деталям», — рассказывал Смит в интервью The Athletic.

Жовер справился с новой ролью. Теория не подвела на практике: за три сезона «Брентфорд» забил 46 мячей со стандартов. А коллеги Николя восхищались его незаметной для широкого зрителя работой. У «Брентфорда» общий владелец с «Мидтьюлланном», из-за чего клубы обмениваются опытом по специальной программе. Тренер по стандартам датчан Мадс Буттгерайт в интервью Sky Sports описывал взаимодействие с Жовером: «Николя – гений в построении планов. Ты видишь мысль за каждым придуманным им действием. Я знаю немало тренеров по стандартным положениям, но, по моему мнению, Николя – лучший. Он просто фантастический!

Стандарты – страсть Жовера. Он передаёт это чувство игрокам. При этом Николя остаётся открытым к дискуссии и всегда готов выслушать футболистов».

После «Брентфорда» Жовер ушёл на новое повышение – в «Манчестер Сити». Кто посоветовал Пепу Гвардиоле позвать Николя? Конечно, Микель Артета. «Много лет назад я осознал, насколько решающими могут оказаться стандартные положения. Когда я работал в «Сити», то был уверен, что нам нужен специальный человек для тренировки стандартов. И я посоветовал нанять Николя», — рассказывал затем испанец.

Николя Жовер Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Уже в сезоне-2019/2020 Жовер помог «Сити» стать лучшей командой АПЛ по голам со стандартов (и второй с конца – по пропущенным). Хотя в чемпионате-2018/2019 клуб стал лишь 10-м по забитым мячам со штрафных/угловых. Николя помог «Сити» взять две АПЛ подряд, однако работа француза и цифры не убедили Гвардиолу. Для него позиционные атаки и прессинг – куда более важные понятия, чем стандартные положения. Поэтому в 2021-м ушедшему в «Арсенал» на работу главным тренером Артете не составило труда переманить Жовера.

Микель Артета главный тренер «Арсенала» «Николя — лучший в своём деле. Он отличный человек. Отношения, которые между нами сложились, — одна из причин, почему я позвал его в «Сити», а потом — в «Арсенал». Он вселил в игроков веру, что есть много способов выигрывать футбольные матчи. Стандарты — один из них, они очень помогают нам».

В начале октября английские СМИ сообщили, что Жовер и другие члены штаба Артеты договорились о новых контрактах с «Арсеналом». Сам испанец при подписании нового соглашения настаивал, чтобы клуб позаботился о его помощниках. Артета ценит француза: Жовер превратил стандарты «Арсенала» в настоящее оружие. А в тяжёлые моменты именно штрафные и угловые помогают лондонцам набирать очки.