«Порву эту Серию А». Балотелли вернулся в чемпионат Италии!

«Великий и ужасный» Марио Балотелли вернулся в Серию А. Сейчас экс-нападающему сборной Италии уже 34 года, но он всё ещё не потерял мотивацию играть на высоком уровне. Балотелли подписал контракт с «Дженоа» вне трансферного окна, так как находился с июля в статусе свободного агента. СуперМарио заключил договор с клубом из Генуи до конца нынешнего сезона. Звёздный новичок собирается помочь «Дженоа» подняться со дна таблицы: команда Альберто Джилардино занимает предпоследнее, 19-е место, одержав всего одну победу в девяти турах.

Предыдущей командой Балотелли был турецкий «Адана Демирспор». В этот клуб Марио перешёл летом 2021-го после своего последнего сезона в Италии в составе «Монцы». Нападающий выдал достаточно хороший первый год, набрав 18+4 в 31 матче Суперлиги. Однако быстро надоел своему соотечественнику Винченцо Монтелле – тренер решил избавиться от Балотелли. По сути, на его место и брали Артёма Дзюбу.

«Адана Демирспор» подписывал Марио свободным агентом, но в августе 2022-го умудрился продать Балотелли, которого многие не хотели даже бесплатно из-за его дурной славы, в швейцарский «Сьон» за € 2,62 млн. Так что сезон-2022/2023 итальянец провёл в нынешней команде Антона Миранчука. Там нападающий бодро начал, положив пять мячей в первых девяти матчах, но после того, как получил капитанскую повязку, фактически перестал забивать. До конца чемпионата выдавил из себя ещё только один гол. Завершил сезон с невыдающейся статистикой – 6+0 в 18 матчах местной лиги. Вдобавок трижды выбывал, по официальной версии, из-за повреждений.

В Швейцарии Балотелли тоже чудил. Куда же без этого? Например, после игры с «Базелем» показал болельщикам соперника средний палец и раскритиковал федерацию за судейство, использовав слова «мафия», «коррупция» и «позор». В результате добился только дисквалификации. Затем фанаты «Сьона» по ходу одного из матчей команды сожгли футболку Марио, будучи разочарованными его игрой и безголевой серией, а также развернули баннер с обращением к итальянцу: «Потей или уходи». Балотелли ушёл. В сентябре 2023-го он расторг контракт со «Сьоном» и бесплатно вернулся в «Адану Демирспор», которую уже покинул Монтелла.

Марио Балотелли Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Прошлый сезон в Турции тоже вышел неоднозначным для Марио. С одной стороны, он набрал 7+1 в 16 матчах – приличная статистика. С другой, несколько месяцев пропустил из-за травмы, перенеся операцию на колене. А на финише чемпионата заработал дисквалификацию – получил красную карточку за агрессивное поведение на футбольном поле.

Выступая за «Адана Демирспор», Балотелли снова угодил в неприятную историю. Отправился в свободные дни на родину и попал в ДТП в Брешии. На своём автомобиле врезался в ограждение. Марио выходил из машины пошатываясь, а первичный тест на алкоголь дал положительный результат. От дальнейшей проверки футболист отказался, поэтому его временно лишили водительских прав.

В Турции итальянец продолжал развлекаться. Однажды после матча взорвал петарду прямо в раздевалке «Аданы». А летом Балотелли, находясь на отдыхе с друзьями, напился до такой степени, что свалился прямо на улице. Марио лежал посреди дороги и смог подняться лишь с помощью прохожего. В те же дни сборная Италии вылетела с Евро-2024, и нападающий написал в соцсетях:

«Я видел видео, где мы с друзьями падаем на землю, валяемся, прыгаем, бегаем. Я не вижу проблемы в том, чтобы провести вечер с друзьями, никому не навредив. Потом меня осудили, но за что? Потому что вам не показали все изображения. После такой игры Италии, новость, которая должна была стать предметом обсуждения – это то, что я был пьян? Давайте, ребята, подумайте о серьёзных вещах».

«Адана Демирспор» не продлил контракт с Балотелли, поэтому экс-игрок сборной Италии в очередной раз стал свободным агентом. Появлялась информация, что Марио может перейти в болгарский ЦСКА или испанский «Интерсити» из третьего дивизиона. Но так низко нападающий всё-таки не упал. Балотелли договорился с «Дженоа» и пообещал в одном из интервью «порвать эту Серия А».

Судя по всему, Марио помогло старое знакомство. В начале 2010-х Балотелли вместе с Джилардино выступал за сборную Италии, конкурировал за попадание в основу, например, на Кубке конфедераций – 2013. Клуб из Генуи положил нападающему небольшую зарплату – € 250 тыс. плюс бонусы.

«Он игрок, которого я знаю, – говорил Джилардино, комментируя подписание Балотелли. – На мой взгляд, он обладает той мотивацией, тем огнём, которые необходимы для достижения успеха. Мы немного опоздали с трансфером, учитывая объективные проблемы, которые у нас есть в некоторых отделах».

Балотелли нужно набрать форму после предсезонки без команды и бурного лета, так что быстро он «Дженоа» не поможет. Свой последний мяч в Серии А скандальный нападающий забил в январе 2020-го в ворота «Лацио». Увидит ли ещё Италия голы СуперМарио?