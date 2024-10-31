Реинкарнация «МЮ» после увольнения тен Хага. Забили пять голов в Кубке Англии!

«Манчестер Юнайтед» расправил крылья – стоило Эрику тен Хагу покинуть клуб. В матче 1/8 финала Кубка английской лиги команда под руководством Руда ван Нистелроя прошла «Лестер» – 5:2.

Всё началось на 15-й минуте с волшебного лонгшота Каземиро – да и разыграли комбинацию красиво. Алехандро Гарначо прошёл по левому флангу, отдал на угол штрафной Бруну Фернандешу, а португалец пропустил мяч, который в итоге подхватил автор гола. Бразильцу никто не мешал и он исполнил пушку страшную – в дальнюю девятку по очень красивой дуге.

Второй гол забили на исходе первого получаса. Гарначо разогнал атаку, отдал на Диогу Дало и уже в штрафной откликнулся на его же прострел. Удар в касание под перекладину – это было красиво! Правда, через пару минут Билал Эль-Ханус чуть успокоил фанов «Юнайтед» – представитель «Лестера» поймал вынос вратаря и шлёпнул от души. Мяч ударился в две штанги и только потом влетел в ворота. Не менее красиво!

Можно было на этом остановиться, но «Манчестер Юнайтед» в этот вечер явно кайфовал от футбола. Сначала на 36-й минуте штрафной удар реализовал Бруну Фернандеш, а ещё через пять минут дубль оформил Каземиро: сначала пробил в штангу после навеса Маркуса Рашфорда, а потом чётко среагировал на добивании.

КАЗЕМИРО Фото: Michael Regan/Getty Images

Казалось бы – отпустите людей на перерыв, но Конор Коуди на 45+2-й минуте воспользовался отскоком после розыгрыша стандарта и поразил угол ворот Алтая Байындыра. Шесть голов за тайм! При Эрике тен Хаге этот аттракцион невиданной щедрости представить сложно.

Это был вечер не только хорошего настроения, но и дублей. Теперь второй гол забил Фернандеш. Хавбек воспользовался чудовищной ошибкой соперника: Околи невнимательно отдал пас назад, который португалец перехватил, а после чего переиграл кипера. Как-то совсем легко.

ФЕРНАНДЕШ Фото: Nathan Stirk/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» не узнать! Команда не тужилась как обычно, а вышла налегке и с улыбкой, видимо отбросив прошлое как только это стало возможно. Отличная эмоциональная разгрузка перед знакомством с новым тренером – Рубеном Аморимом.