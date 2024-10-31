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Манчестер Юнайтед – Лестер – 5:2, обзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги, голы Гарначо, Каземиро, Фернандеша, подробности

Реинкарнация «МЮ» после увольнения тен Хага. Забили пять голов в Кубке Англии!
Константин Кринский
Манчестер Юнайтед – Лестер – 4:2
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Дубли на счету Каземиро и Бруну Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» расправил крылья – стоило Эрику тен Хагу покинуть клуб. В матче 1/8 финала Кубка английской лиги команда под руководством Руда ван Нистелроя прошла «Лестер» – 5:2.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
5 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Каземиро – 15'     2:0 Гарначо – 28'     2:1 Эль-Ханнус – 33'     3:1 Фернандеш – 36'     4:1 Каземиро – 39'     4:2 Коуди – 45+3'     5:2 Фернандеш – 59'    

Всё началось на 15-й минуте с волшебного лонгшота Каземиро – да и разыграли комбинацию красиво. Алехандро Гарначо прошёл по левому флангу, отдал на угол штрафной Бруну Фернандешу, а португалец пропустил мяч, который в итоге подхватил автор гола. Бразильцу никто не мешал и он исполнил пушку страшную – в дальнюю девятку по очень красивой дуге.

Второй гол забили на исходе первого получаса. Гарначо разогнал атаку, отдал на Диогу Дало и уже в штрафной откликнулся на его же прострел. Удар в касание под перекладину – это было красиво! Правда, через пару минут Билал Эль-Ханус чуть успокоил фанов «Юнайтед» – представитель «Лестера» поймал вынос вратаря и шлёпнул от души. Мяч ударился в две штанги и только потом влетел в ворота. Не менее красиво!

Можно было на этом остановиться, но «Манчестер Юнайтед» в этот вечер явно кайфовал от футбола. Сначала на 36-й минуте штрафной удар реализовал Бруну Фернандеш, а ещё через пять минут дубль оформил Каземиро: сначала пробил в штангу после навеса Маркуса Рашфорда, а потом чётко среагировал на добивании.

КАЗЕМИРО

КАЗЕМИРО

Фото: Michael Regan/Getty Images

Казалось бы – отпустите людей на перерыв, но Конор Коуди на 45+2-й минуте воспользовался отскоком после розыгрыша стандарта и поразил угол ворот Алтая Байындыра. Шесть голов за тайм! При Эрике тен Хаге этот аттракцион невиданной щедрости представить сложно.

Это был вечер не только хорошего настроения, но и дублей. Теперь второй гол забил Фернандеш. Хавбек воспользовался чудовищной ошибкой соперника: Околи невнимательно отдал пас назад, который португалец перехватил, а после чего переиграл кипера. Как-то совсем легко.

ФЕРНАНДЕШ

ФЕРНАНДЕШ

Фото: Nathan Stirk/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» не узнать! Команда не тужилась как обычно, а вышла налегке и с улыбкой, видимо отбросив прошлое как только это стало возможно. Отличная эмоциональная разгрузка перед знакомством с новым тренером – Рубеном Аморимом.

А он точно тот, кто нужен?
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