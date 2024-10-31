Гвардиола опять проиграл «Тоттенхэму»! А «Манчестер Сити» лишился шанса на трофей

«Манчестер Сити» уверенно идёт в АПЛ, но спотыкается в матчах на вылет. Если в конце прошлого сезона команда уступила «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, то теперь проиграла «Тоттенхэму» в 1/8 финала Кубка лиги.

Надо признать: в старте у тех и других вышли не все основные игроки. Всё-таки Кубок лиги воспринимается топами как турнир для обкатки резерва и предоставления игрового времени тем, кому его в ключевых турнирах недостаёт. Но кого это волнует? Деян Кулушевски, например, выдал два ассиста и по сути сделал игру «Тоттенхэма» этим вечером, пока Хосеп Гвардиола удерживал нескольких звёзд на лавке и ждал перерыва.

Началось всё на пятой минуте, когда Тимо Вернер завершил красивую по геометрии атаку ударом в дальний угол. А продолжилось на 25-й, когда Папе Сарр низом из-за пределов штрафной вонзил гол с бильярдной точностью после розыгрыша углового. А ведь между голами «Тоттенхэм» потерял Микки ван де Вена из-за травмы.

«Сити» был сам не свой – во многом потому, что Гвардиола явно экспериментировал: Фил Фоден вышел на острие атаки, а это совсем не его позиция. Получалось странно, но всё-таки периодически гости тоже атаковали, хотя к 30-й минуте футболисты «МС» не нанесли ни одного удара по воротам. Прямо перед перерывом тренера порадовал Матеус Нунес, которого в ходе скоростной атаки вообще никто не держал – а потому он беспрепятственно пробил после подачи с правого фланга.

ГОЛ МАТЕУСА НУНЕСА Фото: Alex Pantling/Getty Images

На этом, собственно, всё! Гвардиола сделал массу замен после перерыва, выпустил Йошко Гвардиола, Бернарду Силву, Матео Ковачича, молодых Джейкоба Райта и Джахмая Симпсона-Пьюзи – но безрезультатно. Хотя на последних секундах игрок «Тоттенхэма» вынес мяч с ленточки. Однако хозяева вполне могли увеличивать отрыв намного раньше, да и в самой концовке – тоже. Кулушевски чудом не забил, Ришарлисон не реализовал выход один на один.

Сложилось ощущение, что «Тоттенхэм» больше зарядился на победу, чем «Сити». Да и тренеры по-разному отнеслись к встрече. Для команды Ангелоса Постекоглу обыграть «МС» – дело принципа. Хотя и об обратном сказать можно, с учётом того, как тяжело Гвардиоле даются встречи с этим соперником.