Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Тоттенхэм — Манчестер Сити — 2:1, обзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги — голы Вернера, Сарра, Нунеса, 30 октября 2024

Гвардиола опять проиграл «Тоттенхэму»! А «Манчестер Сити» лишился шанса на трофей
Константин Кринский
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 2:1
Аудио-версия:
Комментарии
Чемпион Англии пропустил два мяча за первые 25 минут, а ответить смог лишь одним.

«Манчестер Сити» уверенно идёт в АПЛ, но спотыкается в матчах на вылет. Если в конце прошлого сезона команда уступила «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, то теперь проиграла «Тоттенхэму» в 1/8 финала Кубка лиги.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 23:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Вернер – 5'     2:0 Сарр – 25'     2:1 Нунес – 45+4'    

Надо признать: в старте у тех и других вышли не все основные игроки. Всё-таки Кубок лиги воспринимается топами как турнир для обкатки резерва и предоставления игрового времени тем, кому его в ключевых турнирах недостаёт. Но кого это волнует? Деян Кулушевски, например, выдал два ассиста и по сути сделал игру «Тоттенхэма» этим вечером, пока Хосеп Гвардиола удерживал нескольких звёзд на лавке и ждал перерыва.

Началось всё на пятой минуте, когда Тимо Вернер завершил красивую по геометрии атаку ударом в дальний угол. А продолжилось на 25-й, когда Папе Сарр низом из-за пределов штрафной вонзил гол с бильярдной точностью после розыгрыша углового. А ведь между голами «Тоттенхэм» потерял Микки ван де Вена из-за травмы.

«Сити» был сам не свой – во многом потому, что Гвардиола явно экспериментировал: Фил Фоден вышел на острие атаки, а это совсем не его позиция. Получалось странно, но всё-таки периодически гости тоже атаковали, хотя к 30-й минуте футболисты «МС» не нанесли ни одного удара по воротам. Прямо перед перерывом тренера порадовал Матеус Нунес, которого в ходе скоростной атаки вообще никто не держал – а потому он беспрепятственно пробил после подачи с правого фланга.

ГОЛ МАТЕУСА НУНЕСА

ГОЛ МАТЕУСА НУНЕСА

Фото: Alex Pantling/Getty Images

На этом, собственно, всё! Гвардиола сделал массу замен после перерыва, выпустил Йошко Гвардиола, Бернарду Силву, Матео Ковачича, молодых Джейкоба Райта и Джахмая Симпсона-Пьюзи – но безрезультатно. Хотя на последних секундах игрок «Тоттенхэма» вынес мяч с ленточки. Однако хозяева вполне могли увеличивать отрыв намного раньше, да и в самой концовке – тоже. Кулушевски чудом не забил, Ришарлисон не реализовал выход один на один.

Сложилось ощущение, что «Тоттенхэм» больше зарядился на победу, чем «Сити». Да и тренеры по-разному отнеслись к встрече. Для команды Ангелоса Постекоглу обыграть «МС» – дело принципа. Хотя и об обратном сказать можно, с учётом того, как тяжело Гвардиоле даются встречи с этим соперником.

Тем временем:
Реинкарнация «МЮ» после увольнения тен Хага. Забили пять голов в Кубке лиги!
Реинкарнация «МЮ» после увольнения тен Хага. Забили пять голов в Кубке лиги!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android