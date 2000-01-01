Волшебный перформанс в Кубке Либертадорес. Видео
Фанаты «Ривер Плейт» подготовили невероятный перформанс к ответному матчу полуфинала Кубка Либертадорес с «Атлетико Минейро» (0:0). Правда, красота от болельщиков не помогла команде выйти в финал – всё из-за поражения в первом матче (0:3).
Красивейший перформанс фанатов в Кубке Либертадорес. Видео
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